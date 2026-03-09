Dura advertencia de la UOM Rosario por caída de empleo: El fantasma de los '90

"Los que tenemos ya bastante años hay que decir que esto ya lo vivimos, pasamos de tener 250 mil afiliados a 55 mil en la época de (Carlos) Menem". "Los que tenemos ya bastante años hay que decir que esto ya lo vivimos, pasamos de tener 250 mil afiliados a 55 mil en la época de (Carlos) Menem".

En ese sentido, indicó que en la actualidad "no se están renovando contratos también se está usando como método pagar indemnizaciones y un poco más de sueldo de lo que corresponde y muchos trabajadores aceptan irse porque tienen miedo de las nuevas leyes o mucha deuda, están endeudados con tarjetas".

"Muchos aceptan retiros voluntarios que son despidos encubiertos, y toda esta situación repercute en un doble problema: Cuando se les termine la plata buscaran trabajo y no habrá mercado laboral que los absorba", anticipó.

Línea blanca, el sector más afectado

Teniendo en consideración el negativo panorama que exponen los datos, y lo que uno ve en las calles, estimó que a este ritmo de acá al próximo mes se perderán alrededor de 400 puestos de trabajo en la zona y la línea blanca será la más afectada.

"No va ver trabajo y no van a se va a vender lo importado tampoco", vaticinó.

image Electrolux abrió retiros voluntarios en la ciudad.

Contra el gobierno (y la Reforma Laboral) de Javier Milei

Para Donello, el modelo que lleva adelante la administración de Javier Milei "sólo beneficia a un 10% o 15% de la sociedad argentina, y el 85% restante se va a ir perjudicando cada vez mas y se va a perder la clase media, que no se da cuenta que está en un camino que cada vez se le va a ser mas difícil mantener esa condición social".

Con respecto a la Reforma Laboral que se aprobó recientemente en el Congreso, y sigue generando repercusiones, el titular de la UOM rosarina consideró que "sólo va a beneficiar a un sector del poder económico grande".

"Acá el trabajo se consigue si se cambia la política nacional no pasa por una reforma laboral", remarcó.

Elecciones

Donello fue reelecto para un nuevo mandato al frente del gremio metalúrgico. El viernes asumió su tercer período al frente de la UOM local. Hubo lista única y el 75% de los afiliados votó.

Vale tener en cuenta que se eligieron autoridades en las 53 seccionales de la UOM en todo el país.

En relación a eso, el próximo 18 de marzo se elige nuevamente el secretariado nacional. Donello ya forma parte de la actual conducción nacional que conduce Abel Furlán y todo se encamina para un nuevo mandato del secretario nacional de la seccional de Zárate-Campana.

