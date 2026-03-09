ROSARIO. En medio de una crisis económica que no da respiro, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local, a través de su titular, Antonio Donello, expresó su preocupación por la caída en la línea blanca, las autopartes y pymes. Sobre ese marco, advirtió por un desplome de entre 300 y 400 puestos de trabajo en un mes.
SANGRÍA INDUSTRIAL
Dura advertencia de la UOM Rosario por caída de empleo: El fantasma de los '90
De acuerdo al informe del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la actividad metalúrgica en el país arrancó el 2026 con una variación interanual negativa de 6,2% aunque mostró una leve recuperación de 0,8% en relación a diciembre de 2025.
En base a ello, desde el sector sindical mostraron preocupación ante el descenso de empleos. Tal pronosticó el secretario general de la UOM Rosario, se prevé un derrumbe de 300 a 400 puestos de trabajo de acá hasta abril.
"Estamos muy preocupados, caída en la línea blanca, las autopartes, pymes, uno mira hacia adelante y ve problemas y no ve soluciones", señaló acusando al Gobierno por no tener una "política industrial".
Posterior a ello, el dirigente recordó:
En ese sentido, indicó que en la actualidad "no se están renovando contratos también se está usando como método pagar indemnizaciones y un poco más de sueldo de lo que corresponde y muchos trabajadores aceptan irse porque tienen miedo de las nuevas leyes o mucha deuda, están endeudados con tarjetas".
"Muchos aceptan retiros voluntarios que son despidos encubiertos, y toda esta situación repercute en un doble problema: Cuando se les termine la plata buscaran trabajo y no habrá mercado laboral que los absorba", anticipó.
Línea blanca, el sector más afectado
Teniendo en consideración el negativo panorama que exponen los datos, y lo que uno ve en las calles, estimó que a este ritmo de acá al próximo mes se perderán alrededor de 400 puestos de trabajo en la zona y la línea blanca será la más afectada.
"No va ver trabajo y no van a se va a vender lo importado tampoco", vaticinó.
Contra el gobierno (y la Reforma Laboral) de Javier Milei
Para Donello, el modelo que lleva adelante la administración de Javier Milei "sólo beneficia a un 10% o 15% de la sociedad argentina, y el 85% restante se va a ir perjudicando cada vez mas y se va a perder la clase media, que no se da cuenta que está en un camino que cada vez se le va a ser mas difícil mantener esa condición social".
Con respecto a la Reforma Laboral que se aprobó recientemente en el Congreso, y sigue generando repercusiones, el titular de la UOM rosarina consideró que "sólo va a beneficiar a un sector del poder económico grande".
"Acá el trabajo se consigue si se cambia la política nacional no pasa por una reforma laboral", remarcó.
Elecciones
Donello fue reelecto para un nuevo mandato al frente del gremio metalúrgico. El viernes asumió su tercer período al frente de la UOM local. Hubo lista única y el 75% de los afiliados votó.
Vale tener en cuenta que se eligieron autoridades en las 53 seccionales de la UOM en todo el país.
En relación a eso, el próximo 18 de marzo se elige nuevamente el secretariado nacional. Donello ya forma parte de la actual conducción nacional que conduce Abel Furlán y todo se encamina para un nuevo mandato del secretario nacional de la seccional de Zárate-Campana.
