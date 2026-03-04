Otra gran empresa blanqueó su situación crítica y busca evitar la quiebra

"En estos momentos nosotros estamos viendo una avalancha de importaciones de lo que nosotros estamos fabricando. Y no solamente eso, sino que hay todo tipo de prácticas, no ingresan todo de manera legal esos productos. Tampoco hay control, no hay control de calidad, de materiales de lo que importa", dijo durante una entrevista a fines del 2024.

Esta firma había logrado consolidarse en el mercado local tras adquirir la marca Peabody en el año 2004, desarrollando un esquema mixto que combinaba la importación de pequeños artefactos desde Asia con la producción nacional de grandes líneas de climatización en la provincia de Buenos Aires.

Pero este modelo diversificado, que incluso le permitió exportar a Estados Unidos y Europa, no fue suficiente para blindar a la empresa frente a la actual coyuntura, la cual trascendió que ya golpeó a otras gigantes del rubro como Mabe y Electrolux.

El desenlace judicial representa un duro revés para una pyme histórica y para la trayectoria personal de su fundador:

Choi llegó a la Argentina desde Corea en 1977, se instaló junto a su familia en Fuerte Apache y construyó su imperio de electrodomésticos desde cero, logrando sobrevivir a todas las crisis económicas de las últimas dos décadas... hasta ahora

image Dante Choi, dueño de la empresa que en 2004 adquirió Peabody.

La lista es larga...

A fines de febrero se conoció también que dos empresas dedicadas a la producción de electrónica del hogar y electrodomésticos en general también dejaron de operar y se multiplican los despidos en ese sector.

Una de ellas es Aires del Sur, dueña de las marcas Electra y Fedders, que acaba de presentar su pedido de quiebra directa ante la Justicia y viene de concretar 140 despidos.

La otra es la fábrica de heladeras Neba, que dejó de operar en Catamarca y despidió a 56 operarios. Los empleados de esta última ocuparon las instalaciones de la firma en el parque industrial de El Pantanillo, cercano a la capital catamarqueña.

Según representantes de los exempleados, Neba acumulaba meses de complicaciones operativas y financieras. Cuatro meses atrás la compañía aplicó un primer recorte de 15 empleos, y ya entre diciembre y lo que va de este mes redujo otros 34 puestos de trabajo.

Ricardo Olmos, uno de los portavoces de los operarios de Neba declaró que la planta "dejó de fabricar heladeras hace seis meses para centrarse únicamente en la línea de freezers, debido a la drástica caída en las ventas".

Dijo, además, que la empresa en cuestión acumula meses de atrasos en el pago de asignaciones familiares, y que también venía de implementar la eliminación de las horas extras para sus empleados.

"El impacto del cierre trasciende lo económico para convertirse en una tragedia social para las familias catamarqueñas. Uno de los puntos más críticos es la edad del personal: más de la mitad de los operarios tiene entre 50 y 60 años, lo que dificulta seriamente su reinserción en un mercado laboral que hoy no presenta demanda", detalló el 'Tiempo de San Juan'.

Por el lado de Aires del Sur, con su pedido de quiebra formalizó el cierre de una compañía que supo ser un jugador relevante en el segmento de la climatización.

En el escrito judicial, la empresa aseguró encontrarse en "estado de cesación de pagos actual, generalizado e irreversible", describió su crisis como de carácter "estructural" y admitió que el plan de continuidad productiva implementado no logró revertir la situación.

La decisión impacta de lleno en la planta que la firma operaba en Río Grande, donde en los últimos días se intensificaron los reclamos gremiales. En ese sentido, la UOM exigió definiciones sobre la continuidad operativa y el pago de salarios adeudados de febrero, además de vouchers previamente acordados. Finalmente, sus 140 trabajadores fueron desvinculados.

Ayres del Sur se sumó así a la lista de empresas en Tierra del Fuego como Mirgor, Telfu y Nissan que están en conflicto o, directamente, cerraron sus puertas tras la apertura de importaciones que anunció el gobierno nacional a mediados de 2025.

En noviembre del año pasado, la multinacional Whirlpool también bajó las persianas de su fábrica inaugurada apenas dos años antes, en 2022. El cierre afectó a 220 empleados del sector metalmecánico.

La situación en esa firma fue nada menos que otra confirmación del mal momento que atraviesan los productores de electrodomésticos en la Argentina, con niveles de fabricación que en la mayoría de los casos bordea el 50% de la capacidad instalada

