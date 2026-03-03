Millonarios en guerra: quiebra Bioceres y cae un emblema del agro argentino

La situación técnica se complicó con una reestructuración societaria implementada en 2025, cuando Bioceres S.A. pasó a quedar bajo la órbita de Moolec —controlada por el empresario uruguayo Juan Sartori— y se transformó en una sociedad residual sin participación operativa significativa en BIOX.

Desde entonces, ambas estructuras dejaron de operar en conjunto, aunque el entramado financiero previo siguió condicionando la viabilidad de la firma original.

Una pelea de poder que terminó en tribunales

La declaración de quiebra no solo responde a problemas financieros, sino también a una intensa guerra accionaria interna que protagonizan bloques enfrentados dentro del grupo. Por un lado está la actual conducción vinculada al principal accionista, el empresario uruguayo Juan Sartori; por el otro, el sector fundador y exdirectivos liderados por el histórico CEO Federico Trucco.

image Juan Sartori y Federico Trucco.

Mientras los aliados de Sartori justifican la medida judicial como un paso necesario para encauzar legalmente la situación crítica, sus detractores denuncian maniobras para presionar y desvalorizar a Bioceres S.A. y consolidar el control sobre activos estratégicos.

Las acusaciones cruzadas hablan de decisiones tomadas para deslindar a la filial que cotiza en Estados Unidos, dejando a la empresa local con una carga de pasivos que superan ampliamente a sus activos.

Impacto económico y repercusiones

Desde la perspectiva económica, la quiebra de Bioceres S.A. representa un golpe simbólico para uno de los pocos “unicornios” tecnológicos que surgieron en el país y que integró desarrollos de biotecnología agrícola de alto valor agregado.

El proceso concursal abrirá ahora una etapa de administración judicial de activos, auditoría de movimientos financieros y posible liquidación de bienes para satisfacer a los acreedores, que incluyen tanto tenedores de deuda como proveedores.

La quiebra judicial de Bioceres es tanto un reflejo de un deterioro financiero acumulado como de una dinámica de poder interno que terminó por fracturar a una de las empresas más prometedoras del ecosistema argentino de biotecnología.

