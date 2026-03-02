Hay personas que cuando les pasan cosas malas se recomponen con un café y un abrazo. Y después está Pampita, que cuando le entraron a robar en su casa de Barrio Parque —mientras ella se encontraba en España— decidió que la solución era mudarse a lo que, sin exagerar ni un centímetro, solo puede describirse como un palacio.
Así es por dentro la nueva casa de Pampita: "Un palacio francés de..."
Pampita dejó Barrio Parque y en "La mañana con Moria" revelaron cuánto paga ahora por esta nueva propiedad y cuántos metros tiene.
El episodio ocurrió en septiembre de 2025 y sacudió al entorno de Carolina Ardohain de una manera que pocas situaciones logran. El hogar en el que vivía, cuyo propietario es nada menos que el dueño de Aeropuertos 2000, fue vulnerado mientras su inquilina más famosa estaba a miles de kilómetros. El golpe fue suficiente para que la modelo tomara una decisión que venía postergando: levantar campamento y buscar algo diferente. Lo que nadie imaginaba era la magnitud de ese "algo diferente".
Así es el nuevo hogar de Pampita
El programa "La mañana con Moria" fue el encargado de revelar los detalles más impactantes de la nueva residencia, y la verdad es que la descripción habla por sí sola: "Pampita no se va a una casa. Se fue a un palacio francés de 983 metros cuadrados, 5 dormitorios, 14 ambientes, 4 baños, 3 toilettes y 2 cocheras". Punto. No hay mucho más que agregar salvo que, a esas dimensiones ya descomunales, hay que sumarle gimnasio, pileta, parrilla, solarium y una superficie semicubierta de 251 metros cuadrados.
Y como si el dato del espacio no alcanzara para dimensionar el nivel de la movida, el ciclo de La One también dejó en claro que la nueva dirección de Pampita ya fue inaugurada con un evento a la altura: "Ya recibió el primer gran evento de su hijo mayor, Bautista. Le festejaron los 18 años ahí. Es una locura su nuevo hogar".
15 mil dólares por mes
Ahora bien, hay un detalle legal que le pone condimento al asunto. Por una disposición solicitada por el reconocido abogado Fernando Burlando, el exterior de la propiedad no puede mostrarse públicamente. Eso quiere decir que, mientras medio país se muere de curiosidad, las fotos de la fachada seguirán siendo un privilegio para muy pocos.
En el plano económico, la cosa tampoco es menor. Pampita tiene una política personal bien definida: prefiere alquilar antes que comprar. "En la anterior casa, en Barrio Parque, pagaba 10.000 dólares por mes, y ahora está en 15.000 dólares. O sea, subió el 50 por ciento el valor de la vivienda", agregaron en el ciclo de El Trece.
Pero lo que realmente deja sin palabras es el valor de la propiedad en caso de venta: "El palacio francés donde se mudó Pampita está en venta a un costo de once millones seiscientos mil dólares".
¿Y quién es el dueño de semejante joya inmobiliaria? Ahí aparece otro dato que no es menor: "El dueño es pampeano como ella, se llama Darío Ahuad, es el hijo del ex gobernador provincial y embajador, tienen muchos campos y también tienen que ver con el polo, por eso conocen a Martín Pepa". O sea, no es casualidad que hayan llegado a este acuerdo. El mundo es chico, y el de la gente con poder, todavía más.
En definitiva, lo que arrancó como un hecho delictivo que pudo haberle arruinado el año terminó siendo, paradójicamente, el empujón que necesitaba para dar un salto de categoría. Porque si hay algo que esta historia deja en claro es que Pampita no procesa los reveses achicándose. Los procesa en grande. Muy en grande.
