Así es por dentro la nueva casa de Pampita: "Un palacio francés de..."

En el plano económico, la cosa tampoco es menor. Pampita tiene una política personal bien definida: prefiere alquilar antes que comprar. "En la anterior casa, en Barrio Parque, pagaba 10.000 dólares por mes, y ahora está en 15.000 dólares. O sea, subió el 50 por ciento el valor de la vivienda", agregaron en el ciclo de El Trece.

Pero lo que realmente deja sin palabras es el valor de la propiedad en caso de venta: "El palacio francés donde se mudó Pampita está en venta a un costo de once millones seiscientos mil dólares".

¿Y quién es el dueño de semejante joya inmobiliaria? Ahí aparece otro dato que no es menor: "El dueño es pampeano como ella, se llama Darío Ahuad, es el hijo del ex gobernador provincial y embajador, tienen muchos campos y también tienen que ver con el polo, por eso conocen a Martín Pepa". O sea, no es casualidad que hayan llegado a este acuerdo. El mundo es chico, y el de la gente con poder, todavía más.

image Carolina "Pampita" Ardohain.

En definitiva, lo que arrancó como un hecho delictivo que pudo haberle arruinado el año terminó siendo, paradójicamente, el empujón que necesitaba para dar un salto de categoría. Porque si hay algo que esta historia deja en claro es que Pampita no procesa los reveses achicándose. Los procesa en grande. Muy en grande.

