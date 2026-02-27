La miniserie de 6 episodios que todos recomiendan para este finde

Lo interesante es que Mi querida niña, disponible en Netflix y con solo 6 episodios de entre 45 y 50 minutos, decide contar la historia desde el después del horror, poniendo el foco en las secuelas y no en el golpe efectista del crimen.

Las críticas lo confirman: Una sobresaliente historia de crimen y misterio

En Rotten Tomatoes, la miniserie obtuvo un 100% de aprobación de la crítica, algo poco frecuente incluso para producciones anglosajonas. Heaven of Horror la definió como "una desgarradora y brutal serie de crimen, misterio y suspense". Decider señaló que "presenta a su público un rompecabezas confuso y perspectivas fragmentadas, pero de un modo que atrae al espectador en lugar de desanimarlo, algo que ocurre con menos frecuencia de lo que se podría pensar", mientras que Ready Steady Cut remarcó: "Los fans de los thrillers psicológicos estarán bien servidos aquí. La premisa general puede resultar familiar, pero toma algunas direcciones sorprendentes".

image La serie recibió 100% de aprobación crítica por sostener la tensión sostenida y por cómo fragmenta su narrativa, obligando al espectador a reconstruir la psiquis de la víctima.

Para colmo, la serie juega con el espectador trabajando con flashbacks que no buscan explicar nada de inmediato sino desorientar, y eso nos obliga como público a preguntarnos si lo que estamos viendo es verdad o parte de un juego más retorcido. La propia Isabel Kleefeld explicó a Netflix que "la historia se cuenta desde la perspectiva de la víctima, nunca desde la del perpetrador", una decisión que evita caer en el morbo fácil.

En un catálogo donde sobran thrillers intercambiables, Mi querida niña destaca porque no subestima al público y porque apuesta a un clima denso, sostenido, que exige atención. Son apenas 6 episodios, lo justo para contar todo sin estirar la cuerda, y esa condición de miniserie cerrada la convierte en el plan ideal para un fin de semana en el que uno quiere algo más que ruido de fondo. Acá hay tensión de la buena, hay misterio y hay una historia que, cuando termina, te sigue carcomiendo la cabeza.

