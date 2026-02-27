La miniserie de 6 episodios que todos recomiendan para este finde

Hay series que arrancás sin muchas expectativas y terminás pegado a la pantalla sin darte cuenta. Esta miniserie alemana de crimen y terror, disponible en Netflix, es exactamente así: incómoda, intensa y con apenas 6 episodios, te atrapa desde el primer minuto y no te suelta. Ideal para maratonear este fin de semana y que la tensión sea protagonista.
Recién cuando la trama ya está en marcha aparece el título: Mi querida niña (título original: Liebes Kind), estrenada el 7 de septiembre de 2023 en Netflix. Dirigida y escrita por Isabel Kleefeld y Julian Pörksen, y basada en la novela de Romy Hausmann, la serie no solo tuvo repercusión a nivel mundial sino que se llevó el premio a Mejor Película para TV o Miniserie en los 52° International Emmy Awards, un dato que habla del nivel de la producción.
La historia sigue a una mujer que logra escapar de un cautiverio en el que vivía junto a dos chicos bajo reglas tan estrictas como perversas impuestas por un "padre" que controla todo, desde la comida hasta las idas al baño. Con esa fuga se reabre un caso de desaparición ocurrido hace 13 años, y a partir de ahí la investigación policial empieza a desarmar una trama mucho más compleja de lo que parecía.
Kim Riedle interpreta a la mujer que se presenta como Lena, aunque desde el principio queda la duda sobre su verdadera identidad. Naila Schuberth, en el papel de la nena Hannah, construye un personaje inquietante, de esos que hablan poco pero dicen mucho con la mirada. Y Sammy Schrein completa el núcleo familiar como Jonathan.
Del lado de la investigación, Haley Louise Jones y Hans Löw encarnan a los agentes que avanzan por pistas contradictorias, mientras Justus von Dohnányi y Julika Jenkins se suman como los padres de la joven desaparecida.
Lo interesante es que Mi querida niña, disponible en Netflix y con solo 6 episodios de entre 45 y 50 minutos, decide contar la historia desde el después del horror, poniendo el foco en las secuelas y no en el golpe efectista del crimen.
Las críticas lo confirman: Una sobresaliente historia de crimen y misterio
En Rotten Tomatoes, la miniserie obtuvo un 100% de aprobación de la crítica, algo poco frecuente incluso para producciones anglosajonas. Heaven of Horror la definió como "una desgarradora y brutal serie de crimen, misterio y suspense". Decider señaló que "presenta a su público un rompecabezas confuso y perspectivas fragmentadas, pero de un modo que atrae al espectador en lugar de desanimarlo, algo que ocurre con menos frecuencia de lo que se podría pensar", mientras que Ready Steady Cut remarcó: "Los fans de los thrillers psicológicos estarán bien servidos aquí. La premisa general puede resultar familiar, pero toma algunas direcciones sorprendentes".
Para colmo, la serie juega con el espectador trabajando con flashbacks que no buscan explicar nada de inmediato sino desorientar, y eso nos obliga como público a preguntarnos si lo que estamos viendo es verdad o parte de un juego más retorcido. La propia Isabel Kleefeld explicó a Netflix que "la historia se cuenta desde la perspectiva de la víctima, nunca desde la del perpetrador", una decisión que evita caer en el morbo fácil.
En un catálogo donde sobran thrillers intercambiables, Mi querida niña destaca porque no subestima al público y porque apuesta a un clima denso, sostenido, que exige atención. Son apenas 6 episodios, lo justo para contar todo sin estirar la cuerda, y esa condición de miniserie cerrada la convierte en el plan ideal para un fin de semana en el que uno quiere algo más que ruido de fondo. Acá hay tensión de la buena, hay misterio y hay una historia que, cuando termina, te sigue carcomiendo la cabeza.
