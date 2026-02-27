urgente24
ACTUALIDAD glaciares > Ley de Glaciares > Senado

ARDE X

"Los glaciares no sirven para nada": Polémico argumento de senador libertario

Para defender la reforma de la Ley de Glaciares, el senador libertario Enzo Fullone hizo una afirmación que generó indignación generalizada.

27 de febrero de 2026 - 13:42
Enzo Fullone, senador de La Libertad Avanza y una polémica afirmación para defender la reforma de la Ley de Glaciares.

Enzo Fullone, senador de La Libertad Avanza y una polémica afirmación para defender la reforma de la Ley de Glaciares.

Foto X: @FulloneEnzo

Esta afirmación de Fullone, sin referir siquiera alguna evidencia o argumento, desató la indignación generalizada. Y este viernes (27/02) continúan las repercusiones en redes sociales.

Seguir leyendo

Brevemente, hay que destacar que los glaciares no son simples bloques de hielo. En la Argentina, los campos de hielo de la Patagonia -como el célebre Glaciar Perito Moreno dentro del Parque Nacional Los Glaciares- forman parte de una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta. Y cumplen funciones clave:

  • regulan el suministro de agua
  • actúan como termómetros del cambio climático
  • alimentan ríos que sostienen economías regionales
  • influyen en ecosistemas completos
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/U24noticias/status/2027414219327512704&partner=&hide_thread=false

Por otra parte, cabe destacar que a Fullone se le han adjudicado vínculos con Fred Machado. Según versiones periodísticas, el empresario extraditado a USA le habría financiado una granja de criptomonedas. Incluso se llegó a decir que era su hijastro. Él desmintió todo, hace algunos meses: “Es todo falso. A Machado lo vi por primera vez en streamings. No lo conozco, nunca lo vi. Que digan que soy el hijastro de este señor es complejo, es un tema sensible. Es absurda la mentira. Hablé con mi mamá, que es una persona grande, quizás lo había conocido. Pero no lo conoce. La falsedad de la información es muy grave”.

Algunas de las repercusiones en X sobre los dichos de Enzo Fullone:

Captura de pantalla 2026-02-27 125724
Captura de pantalla 2026-02-27 125612
Captura de pantalla 2026-02-27 125841
Captura de pantalla 2026-02-27 125956
Captura de pantalla 2026-02-27 130152
Captura de pantalla 2026-02-27 130057
image
image

------------

Otras noticias en Urgente24:

LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe

Antonio Laje se quebró por su camarógrafo pero las redes lo 'fusilaron'

Paro en el fútbol y apoyo a Tapia: Silencio de River y la sombra de Santiago Caputo

La miniserie de 7 capítulos que todos eligen para ver el finde

La revancha de Paolo Rocca tras perder la licitación de Vaca Muerta

FUENTE: Urgente24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES