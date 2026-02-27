El Gobierno logró anoche la media sanción del Senado a la reforma de la Ley de Glaciares. Más allá de las críticas que ha recibido este proyecto desde algunos sectores, por el impacto ambiental que podría tener, se armó gran polémica por las declaraciones del senador libertario Enzo Fullone durante la sesión.
"Los glaciares no sirven para nada": Polémico argumento de senador libertario
Para defender la reforma de la Ley de Glaciares, el senador libertario Enzo Fullone hizo una afirmación que generó indignación generalizada.
El senador de La Libertad Avanza por Río Negro -que reemplazó a Lorena Villaverde, quien decidió no asumir su banca en el Senado tras ser denunciada por presuntos vínculos con el narcotráfico- aseguró en el recinto que los glaciares “son rocas congeladas a 4000 metros que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico”.
Esta afirmación de Fullone, sin referir siquiera alguna evidencia o argumento, desató la indignación generalizada. Y este viernes (27/02) continúan las repercusiones en redes sociales.
Brevemente, hay que destacar que los glaciares no son simples bloques de hielo. En la Argentina, los campos de hielo de la Patagonia -como el célebre Glaciar Perito Moreno dentro del Parque Nacional Los Glaciares- forman parte de una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta. Y cumplen funciones clave:
- regulan el suministro de agua
- actúan como termómetros del cambio climático
- alimentan ríos que sostienen economías regionales
- influyen en ecosistemas completos
Por otra parte, cabe destacar que a Fullone se le han adjudicado vínculos con Fred Machado. Según versiones periodísticas, el empresario extraditado a USA le habría financiado una granja de criptomonedas. Incluso se llegó a decir que era su hijastro. Él desmintió todo, hace algunos meses: “Es todo falso. A Machado lo vi por primera vez en streamings. No lo conozco, nunca lo vi. Que digan que soy el hijastro de este señor es complejo, es un tema sensible. Es absurda la mentira. Hablé con mi mamá, que es una persona grande, quizás lo había conocido. Pero no lo conoce. La falsedad de la información es muy grave”.
Algunas de las repercusiones en X sobre los dichos de Enzo Fullone:
