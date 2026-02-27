"Los glaciares no sirven para nada": Polémico argumento de senador libertario

regulan el suministro de agua

actúan como termómetros del cambio climático

alimentan ríos que sostienen economías regionales

influyen en ecosistemas completos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/U24noticias/status/2027414219327512704&partner=&hide_thread=false Indignación masiva en redes tras la frase del senador argentino Fullone, quien en pleno debate por la reforma de la Ley de Glaciares definió a los glaciares como “rocas congeladas a 4000 metros de altura que hoy no sirven para nada”.



La declaración se produjo mientras la Cámara… pic.twitter.com/FWFyufqF3R — Urgente24.com (@U24noticias) February 27, 2026

Por otra parte, cabe destacar que a Fullone se le han adjudicado vínculos con Fred Machado. Según versiones periodísticas, el empresario extraditado a USA le habría financiado una granja de criptomonedas. Incluso se llegó a decir que era su hijastro. Él desmintió todo, hace algunos meses: “Es todo falso. A Machado lo vi por primera vez en streamings. No lo conozco, nunca lo vi. Que digan que soy el hijastro de este señor es complejo, es un tema sensible. Es absurda la mentira. Hablé con mi mamá, que es una persona grande, quizás lo había conocido. Pero no lo conoce. La falsedad de la información es muy grave”.