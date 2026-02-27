SANTA FE. La Unión Cívica Radical (UCR) tendrá este viernes (27/02), en territorio de Maximiliano Pullaro, el Encuentro Nacional de Intendentes Radicales. La convocatoria reúne a más de 300 jefes municipales y también contará con la presencia de cuatro gobernadores del espacio: Juan Pablo Valdés (su hermano, Gustavo, también estará), Alfredo Cornejo, Carlos Sadir y Leandro Zdero.
RUMBO AL 2027
Viernes clave: La UCR apuesta a recuperar la brújula
En Santa Fe, la UCR llevará adelante un encuentro con más de 300 intendentes del partido. Además, contará la presencia de cuatro gobernadores.
Los mandatarios serán recibidos por su par santafecino, quien será el anfitrión junto al presidente del partido a nivel nacional, e intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, como así el titular de la UCR provincial, Felipe Michlig.
La elección de Santa Fe como sede del encuentro no es casual. La Provincia se consolidó como uno de los principales bastiones de gestión radical y como plataforma de proyección nacional para varios dirigentes del espacio.
Cumbre UCR: Actividades y charlas
La jornada será completa con actividades desde temprano, un tramo central al mediodía en el que se prevé contar con la exposición de los gobernadores y por la tarde un cierre.
Sobre ese marco, desde la organización indicaron que intendentes y presidentes comunales de todo el país compartirán experiencias, herramientas y desafíos de gestión, con el propósito de fortalecer las administraciones locales mediante planificación, responsabilidad y respuestas concretas.
Posterior a las palabras iniciales, se llevarán adelante dos exposiciones: "Comunicación en el mundo actual y el rol de la política local", en manos de Rosendo Grobocopatel, y "Descifrando la economía 2026", que brindará el economista Santiago Bulat.
Para finalizar, se incluirá la mesa debate "La Universidad y los gobiernos locales. Herramienta para la gestión", encabezada por el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella, y su par de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci.
Contexto político
La actividad radical se da en medio de un escenario de fuerte movimiento político nacional, mientras se debaten las iniciativas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
En paralelo a la convocatoria radical, el Senado tratará proyectos que generan alta tensión política, como la Reforma Laboral y la Ley Penal Juvenil. En la Cámara Alta, la UCR cuenta con diez bancas, entre ellas las de los santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto.
En la estrategia oficialista figura llegar al 1° de marzo, fecha de apertura de sesiones ordinarias, con ambas iniciativas aprobadas para que el Presidente pueda presentarlas como logros de peso político, lo que implicará negociaciones con distintos sectores no peronistas, entre ellos el radicalismo.
En los últimos meses, el partido osciló entre posturas más confrontativas con el gobierno nacional —por temas como tasas municipales o distribución de recursos— y acompañamientos legislativos que reflejaron pragmatismo político.
Por lo tanto, la palabra de los gobernadores e intendentes en esta reunión marcará el termómetro político con respecto a las relaciones del radicalismo con Nación.
