Viernes clave: La UCR apuesta a recuperar la brújula

Posterior a las palabras iniciales, se llevarán adelante dos exposiciones: "Comunicación en el mundo actual y el rol de la política local", en manos de Rosendo Grobocopatel, y "Descifrando la economía 2026", que brindará el economista Santiago Bulat.

Para finalizar, se incluirá la mesa debate "La Universidad y los gobiernos locales. Herramienta para la gestión", encabezada por el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella, y su par de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci.



Contexto político

La actividad radical se da en medio de un escenario de fuerte movimiento político nacional, mientras se debaten las iniciativas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

En paralelo a la convocatoria radical, el Senado tratará proyectos que generan alta tensión política, como la Reforma Laboral y la Ley Penal Juvenil. En la Cámara Alta, la UCR cuenta con diez bancas, entre ellas las de los santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto.

En la estrategia oficialista figura llegar al 1° de marzo, fecha de apertura de sesiones ordinarias, con ambas iniciativas aprobadas para que el Presidente pueda presentarlas como logros de peso político, lo que implicará negociaciones con distintos sectores no peronistas, entre ellos el radicalismo.

En los últimos meses, el partido osciló entre posturas más confrontativas con el gobierno nacional —por temas como tasas municipales o distribución de recursos— y acompañamientos legislativos que reflejaron pragmatismo político.

Por lo tanto, la palabra de los gobernadores e intendentes en esta reunión marcará el termómetro político con respecto a las relaciones del radicalismo con Nación.

image La UCR apuesta a recuperar la brújula.

