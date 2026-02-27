Finde en AMBA: Show en el Planetario, milonga y Festival Nación Urbana

image

Finde en AMBA: las propuestas más buscadas

El Festival Planetario es uno de los eventos más importantes del fin de semana. Según pudieron comunicar desde el Gobierno de la Ciudad, arranca el año con un festival que combina funciones astronómicas con experiencias artísticas de vanguardia y divulgación científica. Una grilla que incluye funciones inmersivas (arancelado) y también con actividades gratuitas. Será el sábado 28.