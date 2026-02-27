urgente24
VIAJES AMBA > Buenos Aires > Planetario

DE TODO

Finde en AMBA: Show en el Planetario, milonga y Festival Nación Urbana

El AMBA se prepara para despedir febrero a lo grande con propuestas musicales y también autóctonas. Buenos Aires siempre tiene planes.

27 de febrero de 2026 - 09:29
Finde en AMBA: actividades para todos.

Finde en AMBA: actividades para todos.

El AMBA no descansa ni un solo fin de semana y esta vez hay varios planes para despedir febrero. Para los amantes de la música habrá propuestas interesantes y el Planetario también se suma a las actividades para ofrecer algo diferente.

Si querés hacer algo distinto este fin de semana, entonces no dudes en revisar la agenda de Buenos Aires y lo que tiene para ofrecer. Siempre hay propuestas interesantes para salir de la rutina y adentrarse a cosas nuevas. No te lo pierdas.

image

Finde en AMBA: las propuestas más buscadas

El Festival Planetario es uno de los eventos más importantes del fin de semana. Según pudieron comunicar desde el Gobierno de la Ciudad, arranca el año con un festival que combina funciones astronómicas con experiencias artísticas de vanguardia y divulgación científica. Una grilla que incluye funciones inmersivas (arancelado) y también con actividades gratuitas. Será el sábado 28.

Seguir leyendo

Por otro lado estará la Milonga en el Hall del San Martín, el sábado 28 desde las 00. Con la actuación de la Orquesta del Plata, original formación porteña con un repertorio que abarca los grandes clásicos del tango hasta composiciones contemporáneas. Imperdible.

Por último Buenos Aires ofrece el Festival Nación Urbana BA. El mismo tendrá lugar el sábado desde las 18 en el Velódromo de la Ciudad, con entrada libre y gratuita. Habrá música en vivo, DJs y las presentaciones de Ronpe 99, Doly Flackko y Emirsito, Cerounno & Vinyltracker, JuicyNise, Soui Uno, R Flakkkk, Laurasad y Kelzi.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES