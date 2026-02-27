A fuego vivo, Javier Milei le hace frente a las protestas y va por todo

El Senado de la Nación cierra este viernes su período de sesiones extraordinarias con una jornada cargada de tensión política. El oficialismo, junto a la oposición aliada, busca sancionar dos proyectos fundamentales para la agenda de Javier Milei : la Reforma Laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil .

Mientras el peronismo unificado anticipa su rechazo a ambas iniciativas, afuera del Congreso se espera una movilización encabezada por sectores sindicales combativos y organizaciones sociales, en un clima de fuerte expectativa por el resultado de la votación.

En paralelo a la votación, un sector del movimiento obrero irá al paro y a la calle desde las 10 frente al Congreso. La convocatoria fue lanzada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que se movilizará bajo la consigna "En contra de la reforma laboral, por nuestros derechos y por aumentos de salarios ya".

En las calles, el panorama es dividido. La conducción nacional de la CGT decidió no movilizar hoy, apostando a una estrategia judicial para declarar la inconstitucionalidad de la ley en los Tribunales la semana próxima.

Así, mientras el oficialismo busca asegurarse una victoria legislativa clave, la calle suma presión en una jornada que promete ser intensa tanto dentro como fuera del Senado.

La votación de este viernes será clave no solo para el futuro de la reforma, sino también para medir la fortaleza política del oficialismo en el Senado de cara a los próximos debates legislativos. La meta política es llegar al domingo 1 de marzo con las dos leyes "bandera" listas para exhibir en la apertura del período ordinario, cuando Javier Milei hable a las 21 ante la Asamblea Legislativa.

Arrancó una jornada complicada desde temprano con marchas en contra del proyecto libertario.

Live Blog Post Javier Milei no aprende más Ayer, un camarógrafo de A24 fue reducido, golpeado y esposado en el Congreso, fue el tema de discusión del día, pero Javier Milei decidió amplificar en redes que no era una víctima sino un provocador. Horas después del incidente, el Presidente avaló un posteo que lo trataba de "terrorista", subiendo la apuesta en un conflicto que ya venía caliente. Desde la cuenta oficial de X del Presidente Javier Milei, la reacción fue otra. Milei reposteó varios mensajes que apuntaban a una supuesta provocación del trabajador de prensa y contra el periodismo en general. Uno de ellos decía: "Los periodistas que van a cubrir manifestaciones siempre van buscar que los golpeen o generar algún hecho de violencia para pegarle al Gobierno". VER NOTA VER +

Live Blog Post A diferencia de la CGT, ATE se planta contra la reforma con "alto acatamiento" El paro nacional de la Asociación Trabajadores del Estado que comenzó a las 00 horas ya registra un alto nivel de acatamiento en todo el país en la previa a la movilización que el sindicato realizará al Congreso en el marco del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras. "Intentan aprobar una norma que favorecerá los DESPIDOS MASIVOS y pondrá en riesgo la paz social", expresó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. Por medio de sus redes sociales, aseguró que "HOY ES UN DÍA BISAGRA para la historia de nuestro país. Estamos frente al MAYOR RETROCESO que se recuerde en materia de legislación laboral. Debieran rechazar esta iniciativa, y si COMPRANDO VOLUNTADES la logran aprobar, el Gobierno tiene que saber que no la podrá aplicar". VER POSTEO EN X VER +

Live Blog Post Mariano Recalde: "A medida que se vaya conociendo esta ley, va a ir creciendo el descontento" El senador de Unión por la Patria, remarcó que "No es la primera Reforma Laboral regresiva" y anticipó: "Vamos a votar en contra". "Esta ley incluye una reforma tributaria escondida", sostuvo y agregó: "Le pusieron el Impuesto a las Ganancias a los trabajadores". Consultado sobre si tuvo contacto con Cristina Fernández de Kirchner, indicó que "ahora no" pero que "la posición de ella coincide con lo que vengo expresando". "Meter a los menores presos no es solución", cerró en referencia al Régimen Penal Juvenil. VER +

Live Blog Post Fuego por todos lados: Se incendió un edificio de Constitución Un incendio se desató este viernes en un edificio de siete pisos ubicado en el barrio porteño de Constitución. Al menos 16 personas tuvieron que ser asistidas y otras 70 fueron evacuadas. El siniestro se originó en horas de la mañana, pasadas las 9, en un inmueble situado sobre la calle San José al 1800, entre Pedro Echagüe y 15 de noviembre de 1889. Al menos 16 personas tuvieron que ser asistidas a causa del incendio. De ese total, 12 pacientes recibieron atención médica en el lugar y los restantes tuvieron ser trasladadas por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Tres fueron derivados al Hospital Penna, mientras que uno fue llevado al Hospital Ramos Mejía. VER +

Live Blog Post También día fundamental para la Hidrovía La concesión de la Vía Navegable Troncal de la Hidrovía Paraná-Paraguay ingresará este viernes 27 de febrero en una etapa que marcará un antes y un después a partir de la apertura de sobres que revelará qué empresas competirán por operar como así mantener el principal corredor logístico del comercio exterior durante los próximos 25 años. El proceso licitatorio abarca el dragado, balizamiento, operación y modernización de un sistema clave para la exportación agroindustrial, por donde se transporta cerca del 90% de las ventas externas del país. La licitación, impulsada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, contempla inversiones estimadas en más de 10.000 millones de dólares y tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad del sistema exportador argentino. VER NOTA VER +

Live Blog Post Francisco Paoltroni: "Nadie habla de los beneficios que trae esta reforma" En la antesala al debate de la Reforma Laboral, ya comienzan a llegar los primeros senadores. Al respecto, el libertario fue consultado sobre la expectativa y remarcó que "Es un día histórico". De manera continuada, manifestó: "Hoy va a ser ley". VER +

Live Blog Post Viernes negro: Murió Darío Lopérfido El ex secretario de Cultura porteño y ex director general del Teatro Colón tenía 61 años y atravesaba desde hacía tiempo un cuadro de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente las funciones motoras. El exsecretario de Cultura de la Nación durante el gobierno de Fernando de la Rúa y exministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires atravesaba desde hacía casi dos años un deterioro progresivo producto de esta patología. VER +

Live Blog Post En paralelo, día clave en el Caso Loan Este viernes se lleva a cabo la audiencia preliminar del caso que investiga la sustracción y ocultamiento de Loan Peña, el niño de 5 años que permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio. Se trata de una cita clave, ya que se definirá la fecha del juicio oral y público, a la vez que se debaten las pruebas y los testigos que declararán. La jornada virtual, transmitida por Youtube, comenzó a las 8:30 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, donde se hicieron presentes Carlos Schaefer en representación del Ministerio Público Fiscal, la fiscal general subrogante Tamara Ahimará Poucel, siete auxiliares fiscales y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que encabezan Marcelo Colombo y Alejandra Mángano. En la causa, siete de los procesados están acusados por la sustracción y ocultamiento del pequeño: Laudelina Peña (tía de Loan); su esposo, Antonio Benítez; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; su marido, el excapitán de la Armada Carlos Pérez; el excomisario de 9 de Julio Walter Maciel (encubrimiento); Daniel "Fierrito" Ramírez; y su pareja Mónica Millapi, quien cumple arresto domiciliario. VER +

Live Blog Post Rosario no se queda atrás y también sale a la calle La ciudad se prepara para realizar una nueva movilización contra la Reforma Laboral. Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), nucleados en el gremio COAD, convocaron a un paro de 24 horas para este viernes 27 de febrero en rechazo a la iniciativa de Javier Milei que se tratará en el Senado. La medida de fuerza incluirá una movilización desde las 11 con concentración en pleno centro junto a otros sindicatos y movimientos sociales. La protesta se realiza con el propósito de meter presión para que no se apruebe la reforma. VER NOTA VER +

Live Blog Post En Córdoba habrá movilización de las centrales obreras El movimiento obrero de Córdoba se movilizará para rechazar la reforma laboral que el Gobierno pretende convertir en ley este viernes. Mientras avanza el debate en el Senado, sindicatos de todo el país preparan acciones de reclamo. La marcha, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) de Córdoba, la Central de las y los Trabajadores Argentinos (CTA) y la Central de las y los Trabajadores Argentinas Autónoma (CTA-A), será este viernes, a las 11. Las columnas gremiales se reunirán en la Casa Histórica de la CGT para desplazarse hasta la esquina de la avenida Colón y General Paz. La concentración sucede a una semana del paro general que contó con un alto nivel de acatamiento y de las marchas en diversos puntos del país, mientras Diputados aprobaba la media sanción del proyecto oficialista. En esa ocasión Córdoba no fue la excepción y el rechazo ocupo las calles céntricas. VER +

Live Blog Post Día complicado: Marchas contra la Reforma Laboral Trabajadores de Fate cortaron este viernes (27/2) la Panamericana en la localidad bonaerense de San Fernando generando grandes demoras en el tránsito. En el Obelisco había cortes por parte de agrupaciones de Izquierda e incidentes con la policía. Será un día de caos en el tránsito por el tratamiento de la Reforma Laboral. Mientras se miraba con atención la situación en la Avenida Panamericana por la presencia de efectivos de Gendarmería en el corte de los trabajadores de FATE, la concentración desde las 7 de las agrupaciones de Izquierda generó el primer enfrentamiento con las fuerzas de Seguridad. VER NOTA VER +

Live Blog Post Régimen Penal Juvenil En la jornada de cierre de la sesiones extraordinarias, y después de sancionar la reforma laboral, el oficialismo tiene todo listo para hacer lo propio este viernes con el Régimen Penal Juvenil, el proyecto que, entre otros ítems, baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La jornada en el Senado comenzará a las 11 y se prevé maratónica. Con un bloque propio de 21 senadores, La Libertad Avanza confía en sostener los apoyos del PRO, la UCR y bloques provinciales para alcanzar aproximadamente 46 votos, en tanto se especula que el peronismo se alineará el rechazo mostrado en la Cámara baja. El esquema de consenso implicó concesiones. La bancada violeta aceptó en la previa al debate en Diputados mantener el límite de 14 años en lugar de los 13 propuestos por Javier Milei, tras las presiones de los sectores aliados. VER +

Live Blog Post La Libertad Avanza busca otro triunfo legislativo El oficialismo se encamina este viernes a sancionar en el Senado la Reforma Laboral con el apoyo de sectores aliados. En particular, la Cámara alta deberá discutir si acepta las modificaciones introducidas en Diputados o si insistirá con la versión original de la iniciativa. El cambio más importante que tuvo el proyecto en la Cámara baja fue la eliminación del artículo 44, que establecía que los trabajadores que sufrieran un accidente o contrajeran una enfermedad fuera del ámbito laboral solo iban a cobrar un 50% de sus haberes. VER +

