A fuego vivo, Javier Milei le hace frente a las protestas y va por todo

El Senado de la Nación cierra este viernes su período de sesiones extraordinarias con una jornada cargada de tensión política. El oficialismo, junto a la oposición aliada, busca sancionar dos proyectos fundamentales para la agenda de Javier Milei: la Reforma Laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil.
Javier Milei no aprende más
Ayer, un camarógrafo de A24 fue reducido, golpeado y esposado en el Congreso, fue el tema de discusión del día, pero Javier Milei decidió amplificar en redes que no era una víctima sino un provocador. Horas después del incidente, el Presidente avaló un posteo que lo trataba de "terrorista", subiendo la apuesta en un conflicto que ya venía caliente.
Desde la cuenta oficial de X del Presidente Javier Milei, la reacción fue otra. Milei reposteó varios mensajes que apuntaban a una supuesta provocación del trabajador de prensa y contra el periodismo en general. Uno de ellos decía: "Los periodistas que van a cubrir manifestaciones siempre van buscar que los golpeen o generar algún hecho de violencia para pegarle al Gobierno".
