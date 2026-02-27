Ayudas en marzo: Anses sube el techo de las asignaciones y llega un beneficio escolar

cajero automático Cajeros automáticos y los nuevos montos máximos.

Ayuda Escolar Anual en marzo

Por otra parte, el Gobierno nacional anticipó la aplicación de una nueva edición de la Ayuda Escolar Anual. Se trata de un refuerzo destinado a la compra de útiles escolares para beneficiarios sociales en la previa al regreso a las aulas.

En esta ocasión, el Decreto 115/2026 firmado por el presidente Javier Milei otorgó una cifra extraordinaria de 85.000 pesos que se acopla a la asignación prevista según cada caso. En ese sentido, la prestación tiene como límite el cálculo de la AEA, que no podrá exceder montos máximos previstos.

Si el monto de la Asignación por Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, general básica y polimodal resultara igual o mayor al importe de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL ($85.000) no corresponderá abonar el mencionado refuerzo, explica el Decreto.

De esta manera, el Gobierno nacional buscó conservar el poder de compra de la asignación a pesar de no ejecutar un aumento directo sobre los montos previstos por ley. Algo acorde al ciclo inflacionario de un año acumulado, donde los insumos escolares aumentaron entre el 12% y el 24% interanual según informes privados del sector.

Estos incrementos se mantuvieron por debajo de la inflación en algunos casos, aunque los costos son variados dependiendo la zona y el comercio.

Inicio de clases confirmado: Cuándo comienzan los chicos el ciclo lectivo 2025

Mejoras en discapacidad

Por último, el Ministerio de Salud autorizó incrementos al valor de los aranceles vigentes en el Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. La medida, que impacta sobre prestaciones del mes de febrero, incrementó los valores para prestadores en un 5,78%.

Esto resulta en una mejora indirecta para los beneficiarios ya que se mejoraron los valores de las prestaciones percibidas para los distintos servicios cubiertos por el Estado. Dentro del aumento se incluyeron los IPC de diciembre 2025 y enero 2026.

