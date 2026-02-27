A la par de los aumentos de marzo, el Gobierno nacional avanzó con la actualización de asignaciones y ayudas sociales vigentes. Con la suba del límite para el acceso a beneficios sociales a la cabeza, distintas reparticiones ejecutaron incrementos a partir de la inflación de enero y más allá.
ASISTENCIA
Ayudas en marzo: Anses sube el techo de las asignaciones y llega un beneficio escolar
El nuevo techo establecido por el Anses se ubicó en torno a los 2.722.595 pesos de ingreso único. Cabe destacar que no se trata de la sumatoria de ingresos del hogar, sino ingresos individuales.
La suba del límite corrió en torno a la inflación, con un aumento autorizado del 2,88%. De esa manera, los beneficiarios que perciban menos de ese monto continuarán formando parte de los programas de asistencia social vigentes del Anses.
El universo estimado de titulares de AUH (únicamente) supera las 4 millones de personas. A ese programa, troncal en la asistencia social vigente, se agregan otros como Tarjeta Alimentar, Volver al Trabajo y Plan 1.000 días.
Ayuda Escolar Anual en marzo
Por otra parte, el Gobierno nacional anticipó la aplicación de una nueva edición de la Ayuda Escolar Anual. Se trata de un refuerzo destinado a la compra de útiles escolares para beneficiarios sociales en la previa al regreso a las aulas.
En esta ocasión, el Decreto 115/2026 firmado por el presidente Javier Milei otorgó una cifra extraordinaria de 85.000 pesos que se acopla a la asignación prevista según cada caso. En ese sentido, la prestación tiene como límite el cálculo de la AEA, que no podrá exceder montos máximos previstos.
De esta manera, el Gobierno nacional buscó conservar el poder de compra de la asignación a pesar de no ejecutar un aumento directo sobre los montos previstos por ley. Algo acorde al ciclo inflacionario de un año acumulado, donde los insumos escolares aumentaron entre el 12% y el 24% interanual según informes privados del sector.
Estos incrementos se mantuvieron por debajo de la inflación en algunos casos, aunque los costos son variados dependiendo la zona y el comercio.
Mejoras en discapacidad
Por último, el Ministerio de Salud autorizó incrementos al valor de los aranceles vigentes en el Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. La medida, que impacta sobre prestaciones del mes de febrero, incrementó los valores para prestadores en un 5,78%.
Esto resulta en una mejora indirecta para los beneficiarios ya que se mejoraron los valores de las prestaciones percibidas para los distintos servicios cubiertos por el Estado. Dentro del aumento se incluyeron los IPC de diciembre 2025 y enero 2026.
