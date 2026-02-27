Sondeo: Desaprobación de la gestión, pero Milei es el de mejor imagen y hay empate entre Kicillof y Bullrich

image

Tampoco fue positiva la evaluación económica. En febrero, el 62% la calificó como “mala” (22% “buena” y 16% “normal”). Pero las expectativas de la gente son menos negativas: un 50% cree que la economía del país “va a empeorar”, 37% que “va a mejorar” y 13% que “va a permanecer igual”.

Peor fue el resultado acerca del mercado laboral: 77% lo calificó como “malo” (13% “bueno” y 11% “normal”).

Milei lidera en imagen

A pesar de la desaprobación a la gestión y las evaluaciones negativas en materia económica y de empleo, Javier Milei sigue siendo el político con mejor imagen positiva con el 41% positiva aunque cosecha un 57% de negativa con un saldo negativo de -16%.

Al Presidente le siguen la senadora Patricia Bullrich con 40% de ponderación positiva y 58% negativa con diferencia de -18 y empata con Axel Kicillof (40% positivo) pero el gobernador tiene menos imagen negativa con el 53% y un diferencias de -13.

En el cuarto puesto aparece Cristina Kirchner con 38% de imagen positiva y 58% de negativa con un saldo de -20 y quinto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem con un 32% de ponderación positiva y 60% negativa.

Muy lejos del podio quedaron Mauricio Macri, Santiago Caputo, Sergio Massa, Karina Milei y Victoria Villarruel. Entre ellos, Karina y Macri son los de mayor imagen negativa de todos los evaluados con el 68%, solo superados por Alberto Fernández con el 82%.

