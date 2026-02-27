El último sondeo de AtlasIntel/Bloomberg revela una contradicción que se sostiene: la mayoría desaprueba la gestión de Javier Milei, pero su imagen positiva sigue siendo la más alta entre todos los dirigentes políticos. En el segundo lugar se ubican empatados en porcentaje Axel Kicillof y Patricia Bullrich.
ATLASINTEL/BLOOMBERG
Sondeo: Desaprobación de la gestión, pero Milei es el de mejor imagen y hay empate entre Kicillof y Bullrich
Una encuesta de Atlas Intel/Bloomberg mantiene a Javier Milei como el político con mejor imagen positiva, le siguen Kicillof y Bullrich en empate.
Javier Milei: mal en gestión pero en positivo
El último informe de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg en febrero de 2026 sobre la base de una encuesta nacional realizada entre el 19 y el 24/2, se realizó con una muestra de 4.761 adultos con un margen de error informado de ±1 punto porcentual, bajo metodología de reclutamiento digital aleatorio.
Cabe recordar que AtlasIntel es la consultora que anticipó la victoria electoral de Javier Milei en 2023.
Según la muestra, el 55,3% de los consultados desaprueba la gestión del presidente Javier Milei contra un 41,5% que lo aprueba. Este último porcentaje es casi el mismo que logró el primer mandatario en cuanto a imagen positiva.
En cuanto a la evaluación general del Gobierno, la desaprobación cosecha un 53,1% de quienes respondieron como “malo/muy malo” contra un 35,0% que la calificó como “excelente/bueno” mientras un 11,9% respondió “regular”.
Tampoco fue positiva la evaluación económica. En febrero, el 62% la calificó como “mala” (22% “buena” y 16% “normal”). Pero las expectativas de la gente son menos negativas: un 50% cree que la economía del país “va a empeorar”, 37% que “va a mejorar” y 13% que “va a permanecer igual”.
Peor fue el resultado acerca del mercado laboral: 77% lo calificó como “malo” (13% “bueno” y 11% “normal”).
Milei lidera en imagen
A pesar de la desaprobación a la gestión y las evaluaciones negativas en materia económica y de empleo, Javier Milei sigue siendo el político con mejor imagen positiva con el 41% positiva aunque cosecha un 57% de negativa con un saldo negativo de -16%.
Al Presidente le siguen la senadora Patricia Bullrich con 40% de ponderación positiva y 58% negativa con diferencia de -18 y empata con Axel Kicillof (40% positivo) pero el gobernador tiene menos imagen negativa con el 53% y un diferencias de -13.
En el cuarto puesto aparece Cristina Kirchner con 38% de imagen positiva y 58% de negativa con un saldo de -20 y quinto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem con un 32% de ponderación positiva y 60% negativa.
Muy lejos del podio quedaron Mauricio Macri, Santiago Caputo, Sergio Massa, Karina Milei y Victoria Villarruel. Entre ellos, Karina y Macri son los de mayor imagen negativa de todos los evaluados con el 68%, solo superados por Alberto Fernández con el 82%.
