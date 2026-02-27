Qué pasará ahora con la Ley de Glaciares: "Las leyes también se dan vuelta"

Vale recordar que, tal como indicó Urgente24, la ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar y, prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes.

Otro eje de discusión fue el mayor poder que los cambios le otorgan a las provincias. permite a cada provincia determinar la autoridad de aplicación La modificación propuesta por el Poder Ejecutivo considera que será la autoridad jurisdiccional la encargada de la actualización del inventario en materia técnica “sobre la base de estudios técnicos-científicos”.

Ilustración Ley de Glaciares Ilustración de Maitena Burunda en rechazo a cambios en la Ley de Glaciares.

Rechazo a cambios en la Ley de Glaciares

Organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil han manifestado su rechazo a las modificaciones en la Ley de Glaciares.

"Esto no terminó: Ahora pasa a Diputados", lanzó la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, en su cuenta de Instagram.

Según la asociación, "la reforma es regresiva, inconstitucional y pone en riesgo las fuentes de agua que sostienen a millones de personas. La Cámara de Diputados lo puede y lo tiene que rechazar. No caigamos en la cultura de la resignación".

"Las leyes también se dan vuelta. La historia también se escribe en la calle y en el Congreso. ¡Más que nunca, a defender nuestras aguas! Sin glaciares no hay agua. Sin agua no hay vida", agregó.

Por su parte, la organización ambientalista Greenpace indicó que se le dio “media sanción al proyecto que dejará sin protección el agua de los argentinos”.

Advierte que, la iniciativa implica un grave retroceso ambiental y espera que la Cámara de Diputados frene el avance sobre una ley clave para la protección del agua.

En ese contexto, un dato no menor es el que arrojó un informe de las organizaciones Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina, WCS Argentina y Fundación Humedales/Wetlands.

El informe técnico, “La importancia de los glaciares para la biodiversidad argentina y los potenciales riesgos de su desprotección”, advierte que, debilitar la Ley de Glaciares pondría en riesgo a más de la mitad de las especies de vertebrados del país.

--------

Más noticias en Urgente24

Ciencia: Las lunas de Júpiter tienen los ingredientes químicos para albergar vida

Astronauta de la NASA rompe el silencio sobre evacuación médica: "Sufrí un problema..."

Ciencia: Hallazgo de fósil de dinosaurio diminuto en Argentina echa por tierra vieja teoría

Cómo ver el poderoso desfile de planetas en Argentina que llega el 28 de febrero

Revelado el plan para llegar al cometa 3I/ATLAS y es alucinante