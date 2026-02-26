Astronauta de la NASA rompe el silencio sobre evacuación médica: "Sufrí un problema..."

Lo que sí afirmaron era que no consideraban su regreso una emergencia.

Ahora, se supo que el astronauta que sufrió el incidente de salud fue: Mike Fincke.

Aunque aún no se sabe exactamente qué ocurrió, también se supo que el problema médico requirió atención inmediata, y que actualmente el astronauta se encuentra bien.

Mike Fincke Mike Fincke, el astronauta cuyo problema médico hizo que la NASA adelantara el fin de la misión Crew-11.

Comunicado completo Mike Fincke, el astronauta de la NASA que tuvo un problema médico en el espacio

He aquí el comunicado completo que el astronauta Mike Fincke pidió a la NASA compartir:

"El 7 de enero, a bordo de la Estación Espacial Internacional, sufrí un problema médico que requirió atención inmediata de mis increíbles compañeros de tripulación. Gracias a su rápida respuesta y a la orientación de nuestros cirujanos de vuelo de la NASA, mi estado se estabilizó rápidamente.

Tras una evaluación más exhaustiva, la NASA determinó que la opción más segura era un regreso anticipado de la Tripulación 11; no se trataba de una emergencia, sino de un plan cuidadosamente coordinado para aprovechar las imágenes médicas avanzadas que no están disponibles en la estación espacial. El 15 de enero, amerizamos frente a la costa de San Diego tras una increíble misión de cinco meses y medio.

Estoy profundamente agradecido a mis compañeros de la Expedición 74 —Zena Cardman, Kimiya Yui, Oleg Platonov, Chris Williams, Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikayev—, así como a todo el equipo de la NASA, SpaceX y los profesionales médicos del Hospital Scripps Memorial La Jolla, cerca de San Diego. Su profesionalismo y dedicación garantizaron un resultado positivo.

Me encuentro muy bien y sigo con mi reacondicionamiento habitual post-vuelo en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. El vuelo espacial es un privilegio increíble, y a veces nos recuerda lo humanos que somos. Gracias a todos por su apoyo".

Se adelantó el lanzamiento de la misión Crew-12

Vale recordar que, el inesperado problema médico también obligó a la NASA a acelerar el lanzamiento de la misión Crew-12 de SpaceX para reemplazar a la tripulación evacuada.

Los astronautas de la NASA Jessica Meir y Jack Hathaway, la astronauta de la ESA (Agencia Espacial Europea) Sophie Adenot y el cosmonauta de Roscosmos Andrey Fedyaev, fueron lanzados al espacio el viernes 13/02.

Durante su estancia, la tripulación llevará a cabo una variedad de experimentos científicos destinados, según la NASA, a avanzar la investigación y la tecnología para las misiones a la Luna y Marte, y en beneficio de la humanidad en la Tierra.

