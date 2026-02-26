El ascenso de Daniel Vila en el nuevo esquema de AFA

Por eso Tapia y Toviggino valoran la intervención de Daniel Vila, quien por 3ra. vez en 15 días salió al descampado. Es inevitable que un personaje de experiencia en conflictos como Vila también sabe que habrá una 'nueva AFA', de la que quiere participar.

Él tiene una ventaja sobre el resto: batalló varias veces con Grupo Clarín y sobrevivió.

Muchos de los jóvenes periodistas deportivos desconocen el personaje Elmer Van Hess, una creación de Narciso Ibáñez Menta titulada 'El hombre que volvió de la muerte'. Vila se siente parecido: desde Multicanal vs. Supercanal, el combate fue despiadado, en varios capítulos.

Vila tuvo el respaldo de la Magistratura mendocina y luego hizo contactos en Comodoro Py.

Daniel Vila en la puerta de AFA (18/10/2011, imagen de TN, Grupo Clarín). La imagen es de mala calidad pero es documental: Daniel Vila en puerta de AFA el 18/10/2011, cuando luchaba contra Julio Grondona.

Por lo tanto, previa consulta con los abogados para conocer el verdadero estado de situación, no el que cuentan los medios -curiosamente también Antonio Laje desde el multimedios del que participa Vila pero que dirige Juan Cruz Ávila-, levantó las banderas de defensa de AFA, entidad que integra el club que él preside, Independiente Rivadavia, de Mendoza.

Alguna vez Vila soñó con presidir la AFA pero Julio Grondona le ganó tal con la estructura del Ascenso que había creado el hombre de Sarandí para quedarse para siempre. Fue duro y Vila tuvo que reinventarse.

Pero ahora aparece en una acción guerrera que no pueden asumir ni Tapia ni Toviggino -quien debe luchar con su temperamento para mantenerse en silencio-:

La AFA suspendió la fecha 9 de la liga profesional de fútbol que se tenía que jugar en la 1ra. semana de marzo como represalia al llamado a indagatoria a Tapia y Toviggino.

Vila:

"Había que hacer algo. Desde hace más de 100 días existe un grado de agresión sobre la pelota, sobre los dirigentes".

"Esto es un tema de dinero, de intereses. Tiene que ver con los derechos de televisión del fútbol".

"Fijate cuándo empieza esto. Estaba todo calmo hasta que hace ciento y pico de días pierden esos derechos y empieza esta andanada de un sector del periodismo que trabaja para el grupo y de los medios que son del grupo".

"Si el señor Tapia, el señor Toviggino o quien fuere cometió algún ilícito, la Justicia lo tendrá que decidir. Mientras tanto somos todos inocentes porque ese es el principio legal".

"Al fútbol le faltan recursos y hay alguien que se lleva esos recursos. Gran parte están en los derechos de televisión que no percibe hoy la AFA. Ese dinero tiene que volver al fútbol".

"Los clubes dejamos de percibir ingresos por la venta de entradas, los jugadores pierden competitividad, los técnicos pierden tiempo y el público pierde la posibilidad de ir a la cancha".

