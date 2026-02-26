'La caduta degli dei' (La caída de los dioses) es una película de Luchiano Visconti, con Dirk Bogarde, que ganó un premio Oscar en 1970, basada en la ópera de Wilhelm Richard Wagner, 'El ocaso de los dioses' (Götterdämmerung), acerca de la relación de los nobles alemanes Von Essenbecks con el Partido Nacionalsocialista Obrero durante el 3er. Reich. Antes de ir a Daniel Vila hay que abordar 'La caduta degli dei' que ocurrió en River Plate con Marcelo Gallardo, grave traspié para la ambición de Stefano Di Carlo, una promoción de Santiago Caputo y el vocal titular Manuel Vidal.
'EFECTO CLARIN / CAPUTO / VIDAL'
El ascenso de Daniel Vila en el nuevo esquema de AFA
Daniel Vila (Independiente Rivadavia) defiende a Claudio Tapia y Pablo Toviggino tal como nadie entre los clubes: él tiene experiencia en Clarín.
¿Era Di Carlo el aspirante a una nueva AFA de Caputo / Vidal, con Grupo Clarín esperanzado en recuperar sus privilegios en la televisación? Puras especulaciones, quizás de escaso valor. Pero sí es cierto que hay una 'nueva AFA' en progreso. El fracaso de Gallardo no es sólo 'el fracaso de Gallardo' sino un revés de lo que venía acompañado con su probable éxito, incluida la precoz renovación por 1 año más de un contrato que ha finalizado de una manera lo más decorosa no por Gallardo sino por cubrir a Di Carlo / Vidal.
La 'nueva AFA' es inevitable porque cualquiera sea el resultado de los acontecimientos en curso, la experiencia traumática provocará cambios en las relaciones domésticas. Habrá 'nueva AFA' aún con Claudio Tapia y Pablo Toviggino al mando porque cualquiera sabe que la resiliencia provoca consecuencias. Pero el tema de este contenido es Daniel Vila.
El amigo mendocino
¿Y por qué no irrumpe en escena otra gente amiga de Claudio Tapia y Pablo Toviggino tal como Gonzalo Belloso, el presidente de Rosario Central? Los dirigentes convencionales del fútbol profesional no se encuentran entrenados en el conflicto público y menos con un abanico tal como existe desde diciembre 2025 contra los ex calle Viamonte / Ezeiza / Pilar.
De pronto la AFA descubrió que con Lionel Messi y la Scaloneta no alcanzaba para sobreviri al tsunami. Que su red de relaciones judiciales trastabillaba. Que sus conexiones mediáticas se evaporaban. Que sus amigos políticos no atendían el teléfono argumentando que era enero y todos estaban de vacaciones.
Por eso Tapia y Toviggino valoran la intervención de Daniel Vila, quien por 3ra. vez en 15 días salió al descampado. Es inevitable que un personaje de experiencia en conflictos como Vila también sabe que habrá una 'nueva AFA', de la que quiere participar.
Él tiene una ventaja sobre el resto: batalló varias veces con Grupo Clarín y sobrevivió.
Muchos de los jóvenes periodistas deportivos desconocen el personaje Elmer Van Hess, una creación de Narciso Ibáñez Menta titulada 'El hombre que volvió de la muerte'. Vila se siente parecido: desde Multicanal vs. Supercanal, el combate fue despiadado, en varios capítulos.
Vila tuvo el respaldo de la Magistratura mendocina y luego hizo contactos en Comodoro Py.
Por lo tanto, previa consulta con los abogados para conocer el verdadero estado de situación, no el que cuentan los medios -curiosamente también Antonio Laje desde el multimedios del que participa Vila pero que dirige Juan Cruz Ávila-, levantó las banderas de defensa de AFA, entidad que integra el club que él preside, Independiente Rivadavia, de Mendoza.
Alguna vez Vila soñó con presidir la AFA pero Julio Grondona le ganó tal con la estructura del Ascenso que había creado el hombre de Sarandí para quedarse para siempre. Fue duro y Vila tuvo que reinventarse.
Pero ahora aparece en una acción guerrera que no pueden asumir ni Tapia ni Toviggino -quien debe luchar con su temperamento para mantenerse en silencio-:
La AFA suspendió la fecha 9 de la liga profesional de fútbol que se tenía que jugar en la 1ra. semana de marzo como represalia al llamado a indagatoria a Tapia y Toviggino.
Vila:
- "Había que hacer algo. Desde hace más de 100 días existe un grado de agresión sobre la pelota, sobre los dirigentes".
- "Esto es un tema de dinero, de intereses. Tiene que ver con los derechos de televisión del fútbol".
- "Fijate cuándo empieza esto. Estaba todo calmo hasta que hace ciento y pico de días pierden esos derechos y empieza esta andanada de un sector del periodismo que trabaja para el grupo y de los medios que son del grupo".
- "Si el señor Tapia, el señor Toviggino o quien fuere cometió algún ilícito, la Justicia lo tendrá que decidir. Mientras tanto somos todos inocentes porque ese es el principio legal".
- "Al fútbol le faltan recursos y hay alguien que se lleva esos recursos. Gran parte están en los derechos de televisión que no percibe hoy la AFA. Ese dinero tiene que volver al fútbol".
- "Los clubes dejamos de percibir ingresos por la venta de entradas, los jugadores pierden competitividad, los técnicos pierden tiempo y el público pierde la posibilidad de ir a la cancha".
