A un día del tratamiento de la Reforma Laboral en el Senado, donde podría convertirse en ley, y que implica el traspaso de competencias del fuero laboral federal a la Ciudad de Buenos Aires, los empleados del sindicato UEJN del dirigente cegetista Julio Piumato, tomaron un edificio de la Justicia ubicado en Lavalle 1268.
PROTESTA DE JUDICIALES
Reforma Laboral: Sorpresiva toma de otro edificio judicial contra el traspaso del fuero del trabajo
Espontáneamente, el gremio UEJN de Julio Piumato tomó una sede judicial para expresar su rechazo a la Reforma Laboral y el traspaso del fuero del trabajo.
Toma sorpresiva
En el marco de las medidas de fuerza de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) contra el traspaso del fuero laboral, esta semana hubo un paro con toma del edificio de Diagonal Roque Sáenz Peña 760.
Pero este jueves (26/2), el sindicato resolvió de manera sorpresiva y presuntamente espontánea por motivación de los trabajadores, tomaron la sede judicial de la calle Lavalle 1268.
La toma está acompañada de un paro total de actividades en el fuero laboral desde 9 horas de este jueves, con concentración en todos los edificios del sector, según reveló el portal Mundo Gremial.
Reforma laboral: Semana de protestas
"No cruzaremos los brazos ante el desguace de la Justicia del trabajo", alertó Piumato en el inicio de las medidas de fuerza de esta semana el martes 24/2.
Para el dirigente, la medida no es un simple ajuste administrativo sino un "ataque histórico" a la equidad entre capital y trabajo.
"Esta es una demostración de que no estamos dispuestos a cruzarnos de brazos mientras nos desguazan, mientras nos desarman. Nunca alguien que se diga peronista votaría para que se cierre el fuero que creó Perón para establecer equidad. No podemos permitir esto y vamos a marcar a fuego a esos que cantan por el federalismo y lo traicionan por cuatro monedas. El cierre del fuero laboral es la punta de lanza para seguir con el desguace de la justicia nacional", afirmó Piumato.
Los trabajadores judiciales iniciaron este lunes (23/2) un paro por 48 horas con la ocupación del edificio central de la Justicia Nacional del Trabajo, ubicado en Diagonal Roque Sáenz Peña 760, en la Ciudad de Buenos Aires, en rechazo al traspaso de competencias a la órbita porteña previsto en el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
El cambio es de vital importancia para los empresarios y para la CGT. Si bien no se transfieren cuestiones del fuero federal como paritarias o algunos convenios, si se incluyen los juicios laborales, una de las principales quejas de las patronales y que en los últimos meses generaron una polémica por fallos multimillonarios que pusieron en riesgo la continuidad de renombrados comercios.
En suma, erosiona la influencia de la CGT en la justicia laboral y esmerila la denominada “industria del juicio” que empresarios y políticos no peronistas siempre vincularon al estudio jurídico del abogado cegetista fallecido, Héctor Recalde.
