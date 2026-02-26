Reforma Laboral: Sorpresiva toma de otro edificio judicial contra el traspaso del fuero del trabajo

image

Para el dirigente, la medida no es un simple ajuste administrativo sino un "ataque histórico" a la equidad entre capital y trabajo.

"Esta es una demostración de que no estamos dispuestos a cruzarnos de brazos mientras nos desguazan, mientras nos desarman. Nunca alguien que se diga peronista votaría para que se cierre el fuero que creó Perón para establecer equidad. No podemos permitir esto y vamos a marcar a fuego a esos que cantan por el federalismo y lo traicionan por cuatro monedas. El cierre del fuero laboral es la punta de lanza para seguir con el desguace de la justicia nacional", afirmó Piumato.

Los trabajadores judiciales iniciaron este lunes (23/2) un paro por 48 horas con la ocupación del edificio central de la Justicia Nacional del Trabajo, ubicado en Diagonal Roque Sáenz Peña 760, en la Ciudad de Buenos Aires, en rechazo al traspaso de competencias a la órbita porteña previsto en el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

El cambio es de vital importancia para los empresarios y para la CGT. Si bien no se transfieren cuestiones del fuero federal como paritarias o algunos convenios, si se incluyen los juicios laborales, una de las principales quejas de las patronales y que en los últimos meses generaron una polémica por fallos multimillonarios que pusieron en riesgo la continuidad de renombrados comercios.

En suma, erosiona la influencia de la CGT en la justicia laboral y esmerila la denominada “industria del juicio” que empresarios y políticos no peronistas siempre vincularon al estudio jurídico del abogado cegetista fallecido, Héctor Recalde.

