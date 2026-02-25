Los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta) viajan con Javier Milei a Nueva York (USA) para el evento 'Argentina Week'.
ARGENTINA WEEK
10 gobernadores viajan con Javier Milei a Nueva York
Javier Milei invitó a Nueva York a 10 gobernadores para el evento Argentina Week que promueve la imagen país del 09/03 al 12/03.
Los 10 son invitados del Presidente de la Nación pero varios gobernadores afirman que viajarán por su cuenta y allá se sumarán.
Declinaron viajar Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
La convocatoria fue del Ministerio de Relaciones Exteriores, que lidera Pablo Quirno, y la Embajada en Washington, encabezada por Alec Oxenford.
En el caso del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, estará en USA aunque no participa de la delegación.
La delegación oficial que acompañará al Presidente incluye a Karina Milei (Secretaría General), Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Manuel Adorni (Jefe de Gabinete), Mario Lugones (Salud) y Santiago Bausili (Banco Central).
El momento más importante, aparentemente, ocurrirá el martes 10, en la JPMorgan Chase Tower, donde el N°1 de la entidad, Jamie Dimon, presentará a Milei para su conferencia principal.
La jornada incluirá paneles de geopolítica con el historiador Sir Niall Ferguson; y conversaciones con ejecutivos de empresas tales como Dow, Chevron, Pfizer, Rio Tinto y Baker Hughes.
Ferguson ha analizado la política económica argentina reciente, calificando la gestión de Javier Milei como un "milagro político" y una inspiración para el mundo,
El miércoles 11, las sesiones serán en la sede del Bank of America, enfocándose en economía y mercados de capitales con la presencia de Caputo y Bausili.
El cierre de la Argentina Week será en la sede de Microsoft, en Times Square, donde se otorgarán menciones especiales a los denominados 'RIGI Champions”'.
Entre los empresarios que participarán del evento figuran Horacio Marín (YPF), Marcos Bulgheroni (PAE), Miguel Galuccio (Vista), Marcelo Mindlin (Pampa), Pierpaolo Barbieri (Ualá) y Martín Migoya (Globant), entre otros.
Los moderadores serán Facundo Gómez Minujin (JPMorgan) y Sebastián Loketek (Bank of America). Luego disertará Federico Sturzenegger y más tarde José Luis Daza, secretario de Política Económica.
