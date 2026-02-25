10 gobernadores viajan con Javier Milei a Nueva York

La delegación oficial que acompañará al Presidente incluye a Karina Milei (Secretaría General), Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Manuel Adorni (Jefe de Gabinete), Mario Lugones (Salud) y Santiago Bausili (Banco Central).

El momento más importante, aparentemente, ocurrirá el martes 10, en la JPMorgan Chase Tower, donde el N°1 de la entidad, Jamie Dimon, presentará a Milei para su conferencia principal.

La jornada incluirá paneles de geopolítica con el historiador Sir Niall Ferguson; y conversaciones con ejecutivos de empresas tales como Dow, Chevron, Pfizer, Rio Tinto y Baker Hughes.

Ferguson ha analizado la política económica argentina reciente, calificando la gestión de Javier Milei como un "milagro político" y una inspiración para el mundo,

El miércoles 11, las sesiones serán en la sede del Bank of America, enfocándose en economía y mercados de capitales con la presencia de Caputo y Bausili.

El cierre de la Argentina Week será en la sede de Microsoft, en Times Square, donde se otorgarán menciones especiales a los denominados 'RIGI Champions”'.

Entre los empresarios que participarán del evento figuran Horacio Marín (YPF), Marcos Bulgheroni (PAE), Miguel Galuccio (Vista), Marcelo Mindlin (Pampa), Pierpaolo Barbieri (Ualá) y Martín Migoya (Globant), entre otros.

Los moderadores serán Facundo Gómez Minujin (JPMorgan) y Sebastián Loketek (Bank of America). Luego disertará Federico Sturzenegger y más tarde José Luis Daza, secretario de Política Económica.

