Supermercado Vea envuelto en el escándalo: El portón del horror y la millonaria demanda que perdió

Todo pasó en una mañana que parecía un día más rutinario. Eran las 10:30 del 11 de septiembre de 2023. Un joven, con toda la vida por delante y trabajando en la informalidad en seguridad privada, caminaba por la vereda de Patricias Mendocinas y Avenida Mitre del departamento de San Rafael, en la provincia de Mendoza. Lo que nunca imaginó es que la infraestructura del supermercado Vea se le vendría encima literalmente.
La víctima no se quedó de brazos cruzados y decidió avanzar con una demanda al supermercado Vea por daños y perjuicios.
Al pasar por el sector de carga y descarga, un portón de chapa maciza, de dos metros por dos metros —una mole de hierro— se desprendió de sus bisagras. El impacto fue seco y rápido, la estructura aterrizó directamente sobre su pie derecho. Lo que siguió fue un calvario de sirenas, dolor insoportable y el inicio de una guerrilla legal que hoy marca un precedente en la provincia y en el rubro.
¿Qué lesiones sufrió el joven tras el incidente en el supermercado Vea?
El diagnóstico médico determinó lesiones graves en la articulación de Lisfranc (el mediopié). Para darnos una idea, el joven terminó en el Hospital Schestakow, pasando por un tratamiento larguísimo que desembocó en una cirugía compleja el 25 de abril de 2024, donde le tuvieron que clavar elementos de osteosíntesis para reconstruirle lo que el hierro le rompió.
A sus 23 años, pasó de estar activo a quedar con una incapacidad parcial y permanente del 53,3%. Por esto, se tuvo que despedir de su trabajo como guardia de seguridad y estabilidad, dándole la bienvenida a una vida marcada por las secuelas físicas y psicológicas. Ante este panorama, la víctima no se quedó de brazos cruzados y decidió avanzar con una demanda al supermercado Vea por daños y perjuicios.
¿Por qué el viento Zonda no salvó a la empresa en esta demanda al supermercado Vea?
La defensa de Cencosud intentó lavarse las manos de una forma casi ridícula. ¿Cuál fue su argumento? La culpa fue del viento. Literalmente. La empresa alegó que ese día las ráfagas de Zonda eran tan fuertes que el Servicio Meteorológico había dictado alerta amarilla. Según ellos, el joven no debería haber estado en la calle y el desprendimiento del portón fue un "caso fortuito".
Sin embargo, la justicia les bajó el pulgar. El peritaje fue claro porque si bien el viento soplaba, el portón cedió porque sus bisagras no aguantaron la presión. Si una estructura de ese porte se vuela por un viento —común en Mendoza, convengamos— es porque el mantenimiento era, cuanto menos, deficiente. Los jueces no compartieron el punto de vista del "desastre natural" y determinaron que el deber de seguridad hacia el peatón fue vulnerado totalmente.
¿A cuánto asciende la indemnización final por la demanda al supermercado Vea?
El Tribunal de Gestión Judicial Asociada N°1 de San Rafael ,el viernes pasado dictó sentencia y el número final es de $96.655.955. La justicia desglosó la montaña de dinero de la siguiente manera:
- $86.455.955 en concepto de incapacidad psicofísica (el daño a futuro en la vida del joven).
- $10.000.000 por daño extrapatrimonial (el sufrimiento, el bajón, el dolor espiritual).
- $200.000 por gastos médicos directos.
¿Qué pasará ahora con Cencosud y la millonaria condena?
Aunque el fallo obliga a pagar en un plazo de diez días, es casi un hecho que van a apelar para estirar los tiempos. La condena también salpicó a Swiss Medical Compañía Argentina de Seguros SA, que deberá responder de forma concurrente.
