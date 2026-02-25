Supermercado Vea envuelto en el escándalo: El portón del horror y la millonaria demanda que perdió

Sin embargo, la justicia les bajó el pulgar. El peritaje fue claro porque si bien el viento soplaba, el portón cedió porque sus bisagras no aguantaron la presión. Si una estructura de ese porte se vuela por un viento —común en Mendoza, convengamos— es porque el mantenimiento era, cuanto menos, deficiente. Los jueces no compartieron el punto de vista del "desastre natural" y determinaron que el deber de seguridad hacia el peatón fue vulnerado totalmente.

¿A cuánto asciende la indemnización final por la demanda al supermercado Vea?

El Tribunal de Gestión Judicial Asociada N°1 de San Rafael ,el viernes pasado dictó sentencia y el número final es de $96.655.955. La justicia desglosó la montaña de dinero de la siguiente manera:

$86.455.955 en concepto de incapacidad psicofísica (el daño a futuro en la vida del joven).

en concepto de incapacidad psicofísica (el daño a futuro en la vida del joven). $10.000.000 por daño extrapatrimonial (el sufrimiento, el bajón, el dolor espiritual).

por daño extrapatrimonial (el sufrimiento, el bajón, el dolor espiritual). $200.000 por gastos médicos directos.

supermercado vea 1

¿Qué pasará ahora con Cencosud y la millonaria condena?

Aunque el fallo obliga a pagar en un plazo de diez días, es casi un hecho que van a apelar para estirar los tiempos. La condena también salpicó a Swiss Medical Compañía Argentina de Seguros SA, que deberá responder de forma concurrente.

Más noticias en Urgente24

Dos multimillonarios amigos de Scott Bessent y Luis Caputo apuestan por YPF

ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes

Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...

Trigo y "timba" financiera salvan a Milei, pero el industricidio avanza

Llegan fuertes aumentos de tarifas y servicios en marzo