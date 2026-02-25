La miniserie de 8 episodios que la crítica ama y los espectadores devoran

image La segunda temporada suma a Matthew Lillard como un millonario ambiguo.

En una entrevista con ScreenRant, Watkins contó que buscó para Lillard un rol con "mucho matiz y anclaje", algo distinto a lo que el actor suele hacer, y se nota que la apuesta fue deliberada, porque Durand es ambiguo, incómodo, y obliga a Cross a preguntarse si está protegiendo a una víctima o a alguien que, en el fondo, forma parte del problema. Ese corrimiento de foco es uno de los grandes aciertos de la temporada.

Por qué esta miniserie enamora a críticos y cuestiona al público

Los datos ayudan a dimensionar el impacto pero no alcanzan para explicarlo del todo. Según FlixPatrol, la serie llegó al #1 global en Prime Video tras el estreno de la segunda temporada, y en Rotten Tomatoes saltó de 76% de aprobación crítica en la primera temporada a 93% en la segunda, una mejora para nada habitual de una entrega a otra.

CBR habló de "una digna segunda temporada de 'Cross'", mientras que The Wrap destacó el crecimiento del personaje y la apuesta por conflictos más amplios, y Decider subrayó que el vínculo entre Cross y Sampson sigue teniendo mucho encanto.

Sin embargo, el puntaje del público no acompañó con el mismo entusiasmo, algo que también forma parte del fenómeno, porque hay espectadores que sienten que la serie se mete demasiado con temas actuales o que incomoda al discutir el límite entre ley y justicia.

image La serie lidera el Top global y obtuvo 93% en Rotten Tomatoes, aunque el público reaccionó más frío.

En otra entrevista con ScreenRant, Watkins explicó que quería que el espectador se enamorara del antagonista para después dudar de ese enamoramiento, y lo dijo sin rodeos: "Quiero que empecemos a apoyar a esta persona, que entendamos qué la motiva, y luego llevarlo al punto en el que quizá cruzó la línea y tengamos que preguntarnos hasta dónde es demasiado lejos". Y esa intención atraviesa toda la temporada y le da un espesor que va más allá del caso policial de turno.

Lo interesante es que, a diferencia de otras adaptaciones de Patterson, la serie no replica un libro específico sino que construye historias nuevas dentro del mismo universo, una decisión que le permite actualizar el conflicto y dialogar con un clima social más áspero, donde la frustración con el sistema no es patrimonio de un solo sector.

Con 8 episodios en Prime Video, la temporada se puede ver en pocos días, pero no es de esas que se consumen y se olvidan rápido. Deja preguntas abiertas, plantea incomodidades y, en un contexto donde el streaming está lleno de productos intercambiables, eso ya es una toma de posición bastante clara.

