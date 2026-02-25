Hay miniseries policiales que pasás y olvidás, y otras que te agarran y no te sueltan: esta nueva apuesta de Prime Video mete un thriller intenso con dilemas morales que te hacen preguntarte quién está del lado correcto. Si creías que ya habías visto todo en el género, preparate: esta serie de crimen te va a sacudir de verdad.
93% EN ROTTEN TOMATOES
La miniserie de 8 episodios que la crítica ama y los espectadores devoran
Un detective que te hace dudar de todo, villanos que seducen y la crítica que la ama. Esta explosiva miniserie es un éxito en Prime Video y no podés perdértela.
Prime Video te trae el thriller que no podés soltar
La serie se llama Detective Alex Cross (título original: Cross), fue creada por Ben Watkins a partir del universo literario de James Patterson y se estrenó el 14 de noviembre de 2024 en Prime Video. La segunda temporada llegó este 11 de febrero de 2026, también con 8 episodios, manteniendo ese formato compacto que, en esta ocasión, deja bastante para pensar después de apagar la tele.
El protagonista como siempre es Aldis Hodge como Alex Cross, detective de homicidios en Washington D.C. y psicólogo forense, un tipo brillante pero muy golpeado emocionalmente, que carga con la muerte de su esposa, problemas de ira que todavía no termina de procesar y una obsesión que lo empuja a meterse en la cabeza de los criminales con una intensidad que a veces asusta.
Hodge no sobreactúa ni busca el gesto grandilocuente: sostiene al personaje desde la tensión interna, y eso explica buena parte del fenómeno.
A su lado están Isaiah Mustafa como John Sampson, el socio que esta vez no solo acompaña sino que también necesita ser sostenido, y Juanita Jennings como "Nana Mama", la abuela que le hace de ancla moral y afectiva. En la segunda temporada se suma Matthew Lillard como Lance Durand, un multimillonario que empieza a recibir amenazas mientras otros magnates aparecen asesinados, y cuya presencia cambia el eje del conflicto.
En una entrevista con ScreenRant, Watkins contó que buscó para Lillard un rol con "mucho matiz y anclaje", algo distinto a lo que el actor suele hacer, y se nota que la apuesta fue deliberada, porque Durand es ambiguo, incómodo, y obliga a Cross a preguntarse si está protegiendo a una víctima o a alguien que, en el fondo, forma parte del problema. Ese corrimiento de foco es uno de los grandes aciertos de la temporada.
Por qué esta miniserie enamora a críticos y cuestiona al público
Los datos ayudan a dimensionar el impacto pero no alcanzan para explicarlo del todo. Según FlixPatrol, la serie llegó al #1 global en Prime Video tras el estreno de la segunda temporada, y en Rotten Tomatoes saltó de 76% de aprobación crítica en la primera temporada a 93% en la segunda, una mejora para nada habitual de una entrega a otra.
CBR habló de "una digna segunda temporada de 'Cross'", mientras que The Wrap destacó el crecimiento del personaje y la apuesta por conflictos más amplios, y Decider subrayó que el vínculo entre Cross y Sampson sigue teniendo mucho encanto.
Sin embargo, el puntaje del público no acompañó con el mismo entusiasmo, algo que también forma parte del fenómeno, porque hay espectadores que sienten que la serie se mete demasiado con temas actuales o que incomoda al discutir el límite entre ley y justicia.
En otra entrevista con ScreenRant, Watkins explicó que quería que el espectador se enamorara del antagonista para después dudar de ese enamoramiento, y lo dijo sin rodeos: "Quiero que empecemos a apoyar a esta persona, que entendamos qué la motiva, y luego llevarlo al punto en el que quizá cruzó la línea y tengamos que preguntarnos hasta dónde es demasiado lejos". Y esa intención atraviesa toda la temporada y le da un espesor que va más allá del caso policial de turno.
Lo interesante es que, a diferencia de otras adaptaciones de Patterson, la serie no replica un libro específico sino que construye historias nuevas dentro del mismo universo, una decisión que le permite actualizar el conflicto y dialogar con un clima social más áspero, donde la frustración con el sistema no es patrimonio de un solo sector.
Con 8 episodios en Prime Video, la temporada se puede ver en pocos días, pero no es de esas que se consumen y se olvidan rápido. Deja preguntas abiertas, plantea incomodidades y, en un contexto donde el streaming está lleno de productos intercambiables, eso ya es una toma de posición bastante clara.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Tiene solo 4 episodios y es la miniserie que nadie puede dejar de mirar
La miniserie de 8 episodios que te deja pegado al sillón toda la tarde
La miniserie de 8 episodios que atrapó al público con erotismo y tensión extrema
La miniserie de 6 episodios que rompe con todo lo que creías del género