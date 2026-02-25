Narendra Modi ante la Knesset en su 2da visita oficial a Israel

image Antes de la visita al Estado Hebreo, el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, anunció el lanzamiento de las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la India e Israel.

Sin embargo, lo que a simple vista parece un claro alineamiento ideológico entre ambos, para la agencia de noticias The Jerusalén Post, solo es un cortejo que se basa en necesidades comerciales. "No se trata de elegir bando en Medio Oriente. India gestiona relaciones superpuestas con Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y otros países mediante jerarquización de intereses y gestión de riesgos, no alineamientos ideológicos", sostiene el diario israelí.

"Esta visita no es ni una prueba de la relación ni una historia sobre la química personal entre líderes", añade.

"La verdadera cuestión es si India e Israel están preparados para pasar de una relación de defensa basada en adquisiciones a una asociación basada en capacidades: codesarrollo, coproducción, acuerdos de propiedad intelectual compartida, cadenas de suministro resilientes, preparación operativa y resiliencia estratégica", se pregunta la agencia de noticias de Tel Aviv.

India alienada con Israel y vanagloriando el plan estadounidense para Gaza

En su discurso en las inmediaciones de la Knesset, el premier indio, Narendra Modi, dijo que era un honor hablar allí “como representante de una civilización antigua dirigiéndose a otra”. En otro momento, proclamó en hebreo "¡Am Israel jai!" (¡el Pueblo de Israel vive!).

“La lucha contra el terrorismo requiere una acción global sostenida y coordinada porque el terrorismo, en cualquier lugar, amenaza la paz en todas partes. Por eso, la India apoya todos los esfuerzos que contribuyan a la paz duradera y la estabilidad regional”, afirmó Modi, reiterando su apoyo a los Acuerdos de Abraham, de normalización de países árabes con Israel, calificando a esa iniciativa como “un momento de nueva esperanza para una región que lleva mucho tiempo sumida en la crisis”.

También elogió el plan integral de paz para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump: “Creemos que promete una paz justa y duradera para todos los pueblos de la región, incluso abordando la cuestión palestina”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/narendramodi/status/2026704884784095696&partner=&hide_thread=false It's been an honour to address the Knesset. It was also a delight to interact with distinguished members of the Knesset. My address covered the deep-rooted friendship between our nations and the goodwill of the people of India towards the people of Israel.@KnessetENG pic.twitter.com/rnukt3E0g3 — Narendra Modi (@narendramodi) February 25, 2026

Previamente a su aparición en el Knesset, Modi mantuvo una reunión privada con su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, en la que discutieron "una amplia gama de temas destinados a impulsar las relaciones bilaterales", según tuiteó el premier indio, quien dijo que es "un placer regresar a Israel después de 9 años".

"Sectores como la tecnología, la gestión del agua, la agricultura, la colaboración entre talentos y otros ofrecen un amplio margen para una estrecha colaboración. También discutimos avances clave en la región", añadió en el posteo.

La oficina de Netanyahu indicó que ambos firmarán una serie de acuerdos "en los ámbitos económico, de seguridad y político que impulsarán la cooperación entre ambos países". Los líderes sellarían los acuerdos, incluido de Defensa, tras la visita programada este jueves al museo del holocausto Yad Vashem.

Según un informe de Forbes India, Israel ha pactado ventas de armamento con la India por valor de 8.600 millones de dólares en 2026, lo que sitúa al Estado hebreo como el mayor proveedor de armas del país asiático solo por detrás de Francia.

