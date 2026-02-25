El primer ministro de la India, Narendra Modi, llegó este miércoles a Israel para una visita relámpago de dos días, en un contexto marcado por la alta tensión regional debido a la escalada entre Estados Unidos y el Estado Hebreo con Irán. El líder ya habló ante la Knesset y se prevé que selle varios acuerdos de defensa de envergadura, a sabiendas de que Tel Aviv es su mayor proveedor de armas, después de Francia.
SOCIO COMERCIAL DE TEL AVIV
Narendra Modi ante la Knesset en su 2da visita oficial a Israel
Narendra Modi brindó un discurso ante el parlamento de Israel, en medio de la polarización internacional por Gaza. Dijo que apoya al plan de Trump para el enclave y condenó al terrorismo.
Ante el Parlamento israelí, Modi, el aliado de los países árabes sunitas que normalizaron relaciones con Tel Aviv, declaró que la India apoya firmemente a Israel “con plena convicción” tras la Masacre del 7 de Octubre de 2023, liderada por la organización terrorista palestina Hamás.
“Llevo conmigo las más profundas condolencias del pueblo de la India por cada vida perdida y por cada familia cuyo mundo quedó destrozado en el brutal ataque terrorista de Hamás del 7 de Octubre”, aseguró en el marco de su segunda visita oficial al país, la cual ha alienado fuertemente a su nación don el Estado Hebreo.
Sin embargo, lo que a simple vista parece un claro alineamiento ideológico entre ambos, para la agencia de noticias The Jerusalén Post, solo es un cortejo que se basa en necesidades comerciales. "No se trata de elegir bando en Medio Oriente. India gestiona relaciones superpuestas con Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y otros países mediante jerarquización de intereses y gestión de riesgos, no alineamientos ideológicos", sostiene el diario israelí.
"Esta visita no es ni una prueba de la relación ni una historia sobre la química personal entre líderes", añade.
"La verdadera cuestión es si India e Israel están preparados para pasar de una relación de defensa basada en adquisiciones a una asociación basada en capacidades: codesarrollo, coproducción, acuerdos de propiedad intelectual compartida, cadenas de suministro resilientes, preparación operativa y resiliencia estratégica", se pregunta la agencia de noticias de Tel Aviv.
India alienada con Israel y vanagloriando el plan estadounidense para Gaza
En su discurso en las inmediaciones de la Knesset, el premier indio, Narendra Modi, dijo que era un honor hablar allí “como representante de una civilización antigua dirigiéndose a otra”. En otro momento, proclamó en hebreo "¡Am Israel jai!" (¡el Pueblo de Israel vive!).
“La lucha contra el terrorismo requiere una acción global sostenida y coordinada porque el terrorismo, en cualquier lugar, amenaza la paz en todas partes. Por eso, la India apoya todos los esfuerzos que contribuyan a la paz duradera y la estabilidad regional”, afirmó Modi, reiterando su apoyo a los Acuerdos de Abraham, de normalización de países árabes con Israel, calificando a esa iniciativa como “un momento de nueva esperanza para una región que lleva mucho tiempo sumida en la crisis”.
También elogió el plan integral de paz para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump: “Creemos que promete una paz justa y duradera para todos los pueblos de la región, incluso abordando la cuestión palestina”.
Previamente a su aparición en el Knesset, Modi mantuvo una reunión privada con su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, en la que discutieron "una amplia gama de temas destinados a impulsar las relaciones bilaterales", según tuiteó el premier indio, quien dijo que es "un placer regresar a Israel después de 9 años".
"Sectores como la tecnología, la gestión del agua, la agricultura, la colaboración entre talentos y otros ofrecen un amplio margen para una estrecha colaboración. También discutimos avances clave en la región", añadió en el posteo.
La oficina de Netanyahu indicó que ambos firmarán una serie de acuerdos "en los ámbitos económico, de seguridad y político que impulsarán la cooperación entre ambos países". Los líderes sellarían los acuerdos, incluido de Defensa, tras la visita programada este jueves al museo del holocausto Yad Vashem.
Según un informe de Forbes India, Israel ha pactado ventas de armamento con la India por valor de 8.600 millones de dólares en 2026, lo que sitúa al Estado hebreo como el mayor proveedor de armas del país asiático solo por detrás de Francia.
