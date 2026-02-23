USA justifica a su embajador, quien dijo que "estaría bien si Israel se quedara con todo"

image Un portavoz de la embajada de Estados Unidos dijo el domingo que los comentarios del embajador habían sido sacados de contexto y enfatizó que no había habido ningún cambio en la política oficial de Estados Unidos hacia Israel.

En una declaración conjunta, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Arabia Saudita, Jordania, Baréin, Catar, Indonesia, Pakistán, Turquía, Siria, Kuwait, Líbano y Omán, junto con representantes palestinos y varias organizaciones árabes, calificaron los comentarios del embajador estadounidense de "peligrosos e incendiarios" y advirtieron que podrían amenazar la estabilidad regional.

Luego de desatar la indignación de los países árabes, el embajador estadounidense salió a poner paños fríos a la situación y le echó la culpa a Tucker Carlson de recortar sus afirmaciones bajo un propósito.“La versión que Tucker publicó en X eliminó mi respuesta completa. La verdad nos importa a muchos. Al parecer, a Tucker no. Triste”, escribió Huckabee en una publicación en redes sociales el domingo.

En esa misma jornada, Tucker Carlson denunció que fue detenido en Israel junto a parte de su equipo tras entrevistar al embajador de Estados Unidos en ese país, Mike Huckabee. Según su versión, ocurrió en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv y derivó en un tenso interrogatorio. Sin embargo, el Gobierno de Israel lo desmintió por completo.

Tucker Carlson, el enemigo número 1 de Israel y quien habló en USA de Jeffrey Epstein

El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, intentó el fin de semana desestimarla entrevista concedida a Tucker Carlson, un influyente periodista, dirigente republicano y antiguo aliado de Trump.

En el último tiempo, Carlson ha criticado fervientemente a Israel por sus crímenes de lesa humanidad en Gaza, así como por sus ataques a la población civil en Líbano y en el enclave palestino. También a Washington por alinearse con un estado cuyo Gobierno,según él, tiene orden de captura emitido por la Corte Penal de la Haya por crímenes de guerra.

El ex presentador de Fox y quien fue cercano al influencer asesinado Charlie Kirck, ha dicho en numerosas ocasiones que las intervenciones estadounidenses en Medio Oriente no han sido en beneficio de Estados Unidos, sino todo lo contrario, y ha afirmado que han sido impulsadas por una política que netamente favorece a Israel.

Del mismo modo, ha sido muy crítico de lo que percibe como una influencia desproporcionada de los lobbies pro-Israel, especialmente el AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), en la política estadounidense. Él argumenta que el poder de estos lobbies en el Congreso y en otras instituciones políticas influye demasiado en las decisiones de política exterior de Estados Unidos, a menudo a expensas de los intereses nacionales estadounidenses.

De igual forma, ha dicho que en el establishment político estadounidense criticar a Israel te convierte en "antisemita", lo que impide una discusión abierta y honesta sobre el contexto geopolítico y las relaciones carnales entre Washington y Tel Aviv, las que, para él, representan un despilfarro de fondos estadounidenses en una guerra que debería ser ajena.

image

En varias ocasiones durante su programa "Tucker Carlson Tonight" en Fox News, ha tocado el tema de Jeffrey Epstein, el financista pedófilo que murió en una celda de la cárcel a la espera de testificar en el marco de un proceso penal por liderar una red de tráfico sexual de menores al servicio de los poderosos.

Abiertamente, Calson ha declarado que Epstein podría haber estado vinculado con servicios de inteligencia, específicamente con el Mossad, lo que coincide con las últimas filtraciones de los documentos revelados por el Departamento de Justicia estadounidense, que hablan de relaciones poco convencionales y recopilación de datos entre Epstein y Ehmund Barak, el ex primer ministro israelí.

Es muy probable que Epstein estuviera trabajando para alguna agencia de inteligencia...Él tenía conexiones con poderosos en todo el mundo. Esto no se trata solo de un caso de abuso sexual, esto es mucho más grande, y no es solo sobre el poder de la riqueza, también está vinculado con la recolección de información. Es muy probable que Epstein estuviera trabajando para alguna agencia de inteligencia...Él tenía conexiones con poderosos en todo el mundo. Esto no se trata solo de un caso de abuso sexual, esto es mucho más grande, y no es solo sobre el poder de la riqueza, también está vinculado con la recolección de información.

Carlson ha planteado más de una vez que la alta dirigencia de Estados Unidos, inclusive Trump, pudieron haber sido víctimas de un entramado de “honeytrap” (trampa de miel). Dicho de otro modo, ha sugerido que Epstein podría haber filmado a influyentes personalidades haciendo distintas inmundicias, como abusa de menores, bajo una orden expresa del Mossad. Le habría facilitado jovencitas menores de edad a ersonalidades de la política,las finanzas y el espectáculo, para tener material para coaccionarlos a cambio de favores para el Estado de Israel.

No obstante, funcionarios israelíes han calificado tales afirmaciones de "falsas" y han dicho que favorecen la retórica antisemita.

Otras lecturas de Urgente24:

La miniserie de 8 capítulos que tiene a medio mundo atrapado

La miniserie de solo 6 episodios que nadie puede pausar en Netflix

La miniserie de 6 episodios que rompe con todo lo que creías del género

La miniserie de 6 capítulos que se convirtió en una adicción total