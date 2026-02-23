Semana intensa para Javier Milei: Entre el éxito y el fracaso

urgente24
Javier Milei inicia una semana decisiva con el foco en el cierre de las sesiones extraordinarias y la consolidación de la reforma laboral.

Javier Milei inicia una semana decisiva con el foco en el cierre de las sesiones extraordinarias y la consolidación de la reforma laboral. 

Javier Milei inicia una semana decisiva con el foco en el cierre de las sesiones extraordinarias y la consolidación de la reforma laboral.&nbsp;

Javier Milei inicia una semana decisiva con el foco en el cierre de las sesiones extraordinarias y la consolidación de la reforma laboral. 

Javier Milei transita los últimos días de febrero bajo una agenda de alta exigencia política y financiera. El Gobierno se reúne con Fate.

23 de febrero de 2026 - 10:04

El gobierno de Javier Milei inicia la semana con una agenda atravesada por el cierre de las sesiones extraordinarias y la preparación del discurso que el Presidente brindará el próximo 1° de marzo en el Congreso. Con el envión de la importante victoria política habrá reunión a las 14.30 en la Casa Rosada.

Este lunes por la tarde, la secretaria de Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, encabezará la primera mesa política de la semana junto a las principales figuras del Gabinete. El objetivo será alinear la estrategia parlamentaria tras la reciente aprobación del proyecto de Reforma Laboral impulsado por La Libertad Avanza (LLA).

El Gobierno busca que el discurso del domingo no solo sea un diagnóstico, sino el relanzamiento de una agenda ambiciosa para el resto del año, apostando a capitalizar el impulso político obtenido en el Congreso.

En paralelo, Nación recibe al mediodía a los directivos de la empresa Fate y a los representantes del gremio SUTNA. La reunión, que se realizará de forma virtual, busca encontrar una salida al conflicto que mantiene en vilo a 920 operarios tras el anuncio del cierre de la planta en San Fernando. El encuentro será coordinado por la Secretaría de Trabajo en un clima de mucha tensión entre las partes.

El Poder Ejecutivo transita los últimos días de febrero bajo una agenda de alta exigencia política y financiera.

Por su parte, en el plano internacional, hay alerta rojo en México por la muerte del líder del Cartel de Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". El gobernador aseguró que "se viven horas críticas". Transporte público suspendido, clases canceladas y todos los eventos masivos reprogramados.

Internacionales: Acuerdo millonario de "protección" entre Rusia e Irán

Rusia ha blindado el cielo de Irán con misiles Verba y 9M336, de manera tal que, si Estados Unidos lanza un ataque contra el país persa, se encontrará con una sorpresa. Esto demuestra que el régimen de Teherán se prepara para plantársele de lleno a Donald Trump, quien presiona para desbaratar su programa nuclear. Pero, a diferencia del asedio estadounidense en junio (Operación Martillo de Medianoche), las Defensa iraníes-rusas podrán repeler al Ejército de Washington.

A sabiendas que se le vendría la noche después de la Guerra de Doce Días, y más aún cuando persiste enriqueciendo uranio a valores militares, Irán cerró con Rusia un contrato secreto de casi 500 millones de euros para la entrega de 500 lanzadores portátiles Verba y 2.500 misiles 9M336, en un esfuerzo por restaurar las defensas arrasadas en junio pasado por la ofensiva estadounidense, según divulgó este lunes en exclusiva Financial Times.

VER NOTA

Live Blog Post

Polémica frase de Mauricio Macri: "Un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace 100 años"

El expresidente de la Nación generó una fuerte polémica al comparar las condiciones de vida de los sectores vulnerables con las monarquías del siglo pasado.

Durante una entrevista concedida al podcast “La Fábrica”, el exmandatario brindó su particular visión sobre la pobreza en la Argentina actual.

“Un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace cien años”, lanzó Macri al analizar la realidad social del país.

Live Blog Post

Plano judicial: Autorizaron a Chiqui Tapia a salir del país

El presidente de la AFA argumentó que tiene reuniones en Brasil y Colombia: viaja mañana y deberá volver el viernes 27 de febrero.

Live Blog Post

En línea con Adorni, Bullrich y Menem también fueron contra Fate: "Viene cerrando hace 20 años"

La senadora, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionaron públicamente a la empresa de neumáticos Fate tras el anuncio de cierre de su planta, y en el marco de una jornada que estará marcada por la audiencia entre los directivos de la firma y los representantes del SUTNA. Ambos dirigentes oficialistas vincularon la situación de la firma con problemas estructurales y supuesta "protección política" durante décadas.

Por un lado, la legisladora sostuvo que la compañía "viene cerrando hace 20 años", por lo que no le sorprendió la medida dado que la empresa atraviesa dificultades desde "hace tiempo". En declaraciones a A24, agregó que le llamó la atención "el momento" elegido para comunicar la medida en plena tensión sindical, en la previa al debate en Diputados por la reforma laboral.

Por su parte, Menem también cargó contra la firma y la definió como una empresa con "protección política". "¿Hace cuánto cazaba en el zoológico esta empresa?", planteó el líder de los diputados en diálogo con Infobae, al cuestionar el esquema de aranceles y regulaciones que, según afirmó, encareció el precio de los neumáticos en el mercado local.

Live Blog Post

Cachanosky versus Milei: Liberales vs libertarios

El reconocido economista, Roberto Cachanosky, advirtió sobre el crecimiento de la inflación:

“Cuando la tasa de interés le gana por tanta diferencia al dólar es muy común que aparezca la bicicleta financiera: hacen diferencias fenomenales: en mis 45 años de profesión lo vi muchas veces, con el Plan Primavera o la tablita de Martínez de Hoz, por ejemplo” .

VER NOTA

Live Blog Post

Claudia Sheinbaum: "Se está resguardando la paz"

Luego del asesinato del líder narco en México, la presidenta le envió el pésame a las familias de las víctimas y aseguró que "Se está resguardando la paz".

A su vez, buscó llevar tranquilidad a la población y remarcó que "No hay bloqueos en las carreteras".

Sheinabum puso énfasis en que el operativo que llevó a la muerte del Mencho fue llevado a cabo por las fuerzas del país. “No hay participación de las fuerzas de EEUU, lo que hay es intercambio de información”, señaló la mandataria en su conferencia de prensa matutina.

“Toda la operación es responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional”, aseguró.

Live Blog Post

Redes de U24: Toque de queda en Nueva York

El alcalde de New York City, Zohran Mamdani, declaró el estado de emergencia y ordenó un cierre total con prohibición de circulación desde las 21:00 del domingo hasta el mediodía del lunes ante la llegada de un potente “bomb cyclone”.

Live Blog Post

Así fue el operativo que ubicó a "El Mencho"

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), ofreció detalles en conferencia de prensa sobre el operativo del domingo.

El funcionario informó que la ubicación del Mencho fue conseguida el viernes a través de una persona de confianza de una pareja sentimental del líder narco que fue trasladada a una instalación en Tapalpa, Jalisco. “El 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en el lugar”, detalló, por lo que en esa jornada se realizó el plan para el arresto de Oseguera.

Live Blog Post

Radiografía de la crisis: Empleo asalariado formal en caída libre y salarios en retroceso

En medio de la discusión por el proyecto de Modernización Laboral, los análisis sobre el mercado del trabajo exponen la dramática situación por la que atraviesan miles de argentinos.

Según un informe de la UBA, el mercado laboral formal en la Argentina perdió 23.400 puestos de trabajo (-0,2 %), en noviembre de 2025. Se trató de una baja de 13.100 empleos en el sector privado registrado y de 13.000 en el sector público.

En paralelo, el poder de compra del salario volvió a deteriorarse. En enero de 2026, el poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil descendió 1 % mensual.

Si se toman los últimos tres meses del 2025 la caída de puestos de trabajo llega a 48 mil (gráfico), entre septiembre, octubre y noviembre del año pasado.

Live Blog Post

La mesa política se reúne en la Casa Rosada

El oficialismo busca alinear la estrategia legislativa para la aprobación del Proyecto de Modernización Laboral que será debatido con modificaciones el próximo viernes en el Senado. También se tratarán los proyectos incluidos en el temario oficial, como la Ley Penal Juvenil y el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.

El temario de la mesa agenda priorizará la coordinación política y legislativa para avanzar en las votaciones consideradas estratégicas por el Ejecutivo. En la lista figuran la Ley de Glaciares y el tratamiento de un proyecto para modificar la Ley de Financiamiento Universitario.

Live Blog Post

Nueva licitación para pasar las rutas a manos privadas

El plan de privatización de rutas en Argentina tuvo un nuevo hito en las últimas horas con el llamado a licitación para la concesión de 3.900 kilómetros nuevos que pasarán a tener peajes. Se trata de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones ejecutada por el Ministerio de Economía.

La licitación, nacional e internacional, espera despertar el interés de empresas del mercado privado para la explotación, mantenimiento, ampliación y mejora de varios trazos de jurisdicción nacional. Todo ello en el marco de la desarticulación de Vialidad Nacional y Corredores Viales, dos dependencias nacionales que hasta ahora estaban encargadas de las tareas mencionadas.

VER NOTA

Live Blog Post

Reforma Laboral: La defensa de Raúl Jalil

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, es uno de los mandatarios provinciales del peronismo que aportaron los votos positivos para aprobar la reforma laboral en Diputados y que generó una fuerte polémica con sus pares del PJ que acusaron de “traidores” a sus legisladores. Él insiste en dialogar con el Gobierno.

En declaraciones este lunes (23/2) a Radio Mitre, Jalil habló sobre la Ley de Glaciares y defendió a la minería al asegurar que los emprendimientos en el Note del país tienen en cuenta el cuidado del medio ambiente.

VER NOTA

Live Blog Post

México: Ola de violencia a 4 meses del Mundial

La Federación Mexicana de Fútbol pospuso cuatro partidos el domingo debido a la violencia generalizada tras la muerte de Nemesio “el Mencho” Oseguera Cervantes, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, a manos del Ejército.

Un partido de la máxima categoría masculina fue pospuesto. La Liga MX decidió reprogramar el encuentro entre los Gallos Blancos de Querétaro y los Bravos de Juárez. El partido Chivas vs. América en la liga femenil también fue pospuesto, al igual que dos partidos de la segunda división.

La selección nacional de México tiene programado un amistoso contra Islandia este miércoles en el estadio Corregidora de Querétaro, en el centro del país.

La capital de Jalisco, Guadalajara, donde juega Chivas, tiene previsto albergar cuatro partidos del Mundial en junio.

Live Blog Post

Tras las elecciones en Mendoza, Milei celebró los resultados

Mendoza Post:

"(...) Las elecciones municipales de este domingo dejaron resultados contundentes en algunos departamentos clave y escenarios muy competitivos en otros. Con casi la totalidad de votos escrutados, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza ganó con claridad en Luján de Cuyo, mientras que en Maipú el peronismo se impuso en una elección intermedia después de 25 años.

En San Rafael, en tanto, la elección fue voto a voto y marcó un escenario dividido: los Félix ganando en la categoría "Convencionales" y LLA+CM en "Concejales" (...)".

El día después, el Presidente celebró en sus redes sociales: "LA LIBERTAD AVANZA VIVA LA LIBERTAD CARAJO TMAP".

VER POSTEO EN X

Live Blog Post

Manuel Adorni sobre la Reforma Laboral y el cierre de Fate

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantó este lunes que "la reforma laboral es fundamental para la Argentina", que "va a ser aprobada este viernes" y "solo falta discutir el famoso Artículo 44".

En diálogo con Radio Rivadavia, el funcionario indicó que "está claro que el sistema que estaba no funcionaba. No cabe ningún tipo de duda sobre lo que fue hasta acá este esquema con las leyes laborales de más de 50 años".

Por otro lado, habló sobre el cierre de Fate y rechazó esta decisión. "Aborrecemos lo sucedido. Detrás del cierre hubo una complicidad con la vieja política", dijo el jefe de Gabinete.

Live Blog Post

El aluminio de China, sin barrera para entrar a Argentina

El Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo liberó restricciones al aluminio de China y golpeó directamente a los actores del mercado local, incluyendo a Aluar. La medida, anunciada en el Boletín Oficial, especificó el fin de un “tapón” antidumping que regía desde el 2020 como parte de la protección del mercado nacional ante el ingreso de stock excedente del país asiático a un costo bajo en el mercado argentino.

La Resolución 172/2026 especificó la finalización de una serie de aranceles que habían sido instalados por sospechas de maniobras de dumping por parte de China. Los mismos obligaban al tributo de un 28% sobre el valor en puerto de origen (FOB) por un plazo de cinco años, que se cumplió en febrero.

VER NOTA

Live Blog Post

Vuelos complicados en la última semana de vacaciones

Sin solución en el conflicto de los controladores aéreos, los trabajadores nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) comenzarán con una serie de paros a partir del jueves 26/2 y afectarán a los vuelos hasta el 2/3.

Julián Gaday, vocero de Atepsa, confirmó este lunes (23/2) las medidas de fuerza que coincidirán con el recambio turística, de no mediar una nueva oferta salarial: “Los paros están confirmados con la misma modalidad de siempre, ya pasamos una conciliación obligatoria donde no vimos ánimo de conciliar de la empresa. Veinte días después de la conciliación hubo llamadas y reuniones, pero no se llegó a ningún tipo de acuerdo”.

VER NOTA

Live Blog Post

Siguiendo con Fate: Hoy reunión clave con el Gobierno

En medio de un clima de máxima tensión entre las partes tras el cierre de la compañía de neumáticos Fate, el Gobierno reunirá este lunes a los directivos de la empresa y a los representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), luego de dictar la semana pasada la conciliación obligatoria para suspender la decisión patronal de clausurar la planta industrial ubicada en San Fernando.

La audiencia se realizará con auspicio de la secretaría de Trabajo, de manera virtual. Con ella, las autoridades nacionales buscan destrabar el conflicto que mantiene en vilo a 920 trabajadores que recibieron las notificaciones de despido como notificación del cierre definitivo de la histórica fábrica con más de 80 años de trayectoria en el país.

Live Blog Post

'Industricidio' en febrero: No sólo es Fate

Son culpas compartidas: ausencia de liderazgo de los industriales argentinos, déficit de consensos y políticas de Estado de los líderes políticos, dominio de escena de los mesadineristas que garantizan rentabilidad de cortísimo plazo, voracidad fiscal del Estado (que somos todos): la economía argentina cae desde hace años y a nadie parece importarle. Ni siquiera a los ciudadanos electores.

Con Javier Milei es más visible por el irresponsable desinterés del Presidente y sus cortesanos. Fate (Fábrica Argentina de Tejidos Engomados) es otro ejemplo de la decadencia de la ex burguesía manufacturera que no supo / no quiso / no pudo construir un proyecto sustentable... y ganaron los 'fabricantes de bicicletas'.

VER NOTA

Live Blog Post

El consumo sigue débil

El consumo está atravesando un momento difícil. La compra de bienes durables ya no sería un impulso. Con los salarios reales en caída y la morosidad a tope, ahora la pregunta es cuándo mejorará el gasto de los hogares.

“En el segundo trimestre hay condiciones para esperar que comience un nuevo proceso de desaceleración inflacionaria. Así, podríamos ver una recuperación del consumo, entre otras cosas gracias al crédito”, explica el economista Claudio Caprarulo, director de Analytica.

VER NOTA

Live Blog Post

Test de mercado y datos del INDEC

En el plano financiero, el Tesoro activa este lunes una licitación para lograr el rollover de los vencimientos sin asistencia del Banco Central. Tras haber captado $9,02 billones en la subasta anterior, el mercado espera ver si se mantiene la tasa de refinanciación superior al 123%, un indicador vital para la estabilidad monetaria.

Por su parte, el INDEC publicará el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de diciembre. Los datos cerrarán el balance de un año que mostró signos de agotamiento en el último trimestre, con una caída interanual del 0,3% en noviembre, rompiendo una racha de trece meses de crecimiento.

Live Blog Post

Terror narco en México por la muerte de "El Mencho"

Bajo su mando, el Cartel Jalisco Nueva Generación se convirtió en una multinacional del crimen organizado: se caracterizaban por su extrema violencia.

La operación en su contra tuvo lugar en el municipio de Tapalpa. Se llegó hasta él gracias a información recopilada por las agencias de inteligencia y a "información complementaria" suministrada por Estados Unidos.

Después de una jornada de caos y desesperación que desató una ola de violencia y agitación de los delincuentes en las calles, se contabilizaron hasta el momento al menos 14 muertos y 64 detenidos, según reportaron las autoridadedes.

En medio del terror esparcido, se registraron incidentes en 13 de los 32 estados del país norteamericanos. Entre las víctimas fatales hubo agentes de la Guardia Nacional, mientras que el gobernador de Jalisco aseguró que "se viven horas críticas".

VER NOTA

Live Blog Post

Semana clave para Javier Milei

El Gobierno comienza la última semana de febrero con una cargada agenda de actividades centrada en el cierre de las sesiones extraordinarias, en las que espera recibir la luz verde definitiva para la reforma laboral, además de sancionar el nuevo Régimen Penal Juvenil y el acuerdo sellado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

En paralelo a las reuniones de Gabinete y de la mesa política para delinear todos los detalles de la estrategia oficialista para el éxito de los proyectos legislativos, el presidente Javier Milei prepara su discurso para la Apertura de la Asamblea Legislativa que se llevará a cabo en el Congreso Nacional el próximo 1º de marzo.

