Semana intensa para Javier Milei: Entre el éxito y el fracaso

El gobierno de Javier Milei inicia la semana con una agenda atravesada por el cierre de las sesiones extraordinarias y la preparación del discurso que el Presidente brindará el próximo 1° de marzo en el Congreso. Con el envión de la importante victoria política habrá reunión a las 14.30 en la Casa Rosada.
Internacionales: Acuerdo millonario de "protección" entre Rusia e Irán
Rusia ha blindado el cielo de Irán con misiles Verba y 9M336, de manera tal que, si Estados Unidos lanza un ataque contra el país persa, se encontrará con una sorpresa. Esto demuestra que el régimen de Teherán se prepara para plantársele de lleno a Donald Trump, quien presiona para desbaratar su programa nuclear. Pero, a diferencia del asedio estadounidense en junio (Operación Martillo de Medianoche), las Defensa iraníes-rusas podrán repeler al Ejército de Washington.
A sabiendas que se le vendría la noche después de la Guerra de Doce Días, y más aún cuando persiste enriqueciendo uranio a valores militares, Irán cerró con Rusia un contrato secreto de casi 500 millones de euros para la entrega de 500 lanzadores portátiles Verba y 2.500 misiles 9M336, en un esfuerzo por restaurar las defensas arrasadas en junio pasado por la ofensiva estadounidense, según divulgó este lunes en exclusiva Financial Times.
Deja tu comentario