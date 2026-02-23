Semana intensa para Javier Milei: Entre el éxito y el fracaso

Live Blog Post

En línea con Adorni, Bullrich y Menem también fueron contra Fate: "Viene cerrando hace 20 años"

La senadora, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionaron públicamente a la empresa de neumáticos Fate tras el anuncio de cierre de su planta, y en el marco de una jornada que estará marcada por la audiencia entre los directivos de la firma y los representantes del SUTNA. Ambos dirigentes oficialistas vincularon la situación de la firma con problemas estructurales y supuesta "protección política" durante décadas.

Por un lado, la legisladora sostuvo que la compañía "viene cerrando hace 20 años", por lo que no le sorprendió la medida dado que la empresa atraviesa dificultades desde "hace tiempo". En declaraciones a A24, agregó que le llamó la atención "el momento" elegido para comunicar la medida en plena tensión sindical, en la previa al debate en Diputados por la reforma laboral.

Por su parte, Menem también cargó contra la firma y la definió como una empresa con "protección política". "¿Hace cuánto cazaba en el zoológico esta empresa?", planteó el líder de los diputados en diálogo con Infobae, al cuestionar el esquema de aranceles y regulaciones que, según afirmó, encareció el precio de los neumáticos en el mercado local.