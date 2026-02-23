Pagar la patente del auto es un gasto que se debe considerar si se tiene vehículo y por esa razón implementaron un sistema de descuentos que te va a permitir ahorrar en el pago. No te lo pierdas porque vas a poder aliviar mucho el bolsillo si sos de Buenos Aires.
APROVECHALO
Descuento bomba: cómo pagar menos patente del auto durante todo el año
La patente del auto es un gasto más que se debe considerar pero ahora podés pagar menos gracias a estos descuentos.
Este beneficio estará vigente durante todo 2026 para aquellos que residen en la Ciudad de Buenos Aires, ya que hay un convenio que permite realizar un descuento en el pago de la patente del auto. De esta manera vas a acceder a un reintegro todos los meses.
Cómo pagar menos de patente con estos descuentos
Aquellos residentes de CABA van a poder tener un descuento significativo en el pago de la patente. No hay que hacer ningún trámite ni tampoco estar dentro de un grupo específico, sino pagar desde una billetera virtual que tiene este beneficio.
La AGIP y el Banco Ciudad se aliaron para ofrecer un 20% en el pago de la patente de autos y motos. La billetera virtual que se debe utilizar para acceder al reintegro es Buepp, la cual ofrece un tope de $10.000 por mes hasta diciembre de 2026.
No vas a tener que hacer ningún mantenimiento en esta billetera virtual ni tampoco pagar nada extra. Con el solo hecho de descargar la aplicación y registrarte vas a acceder directamente al descuento en patentes. Una iniciativa que te va a aliviar el bolsillo en todos tus pagos.
---------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
El outlet que arrasa en Buenos Aires con ropa desde $5000
El nuevo outlet de Buenos Aires con precios mega baratos
La ola de celulares casi regalados que explota en Mercado Libre
Bomba: supermercado remata electrodomésticos con 50% de descuento