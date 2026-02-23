Fuerte impacto a nivel mundial por la decisión que tomó UEFA con Gianluca Prestianni

El Real Madrid se impuso 1-0 ante el Benfica en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Champions League. La revancha se disputará el próximo miércoles 25 de febrero en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.
En la previa de Real Madrid vs Benfica, UEFA tomó una fuerte decisión con Gianluca Prestianni luego del escándalo con Vinicius.
El primer duelo tuvo como foco de polémica el cruce entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni tras el gol del conjunto merengue. A raíz de ese episodio, la UEFA tomó una decisión respecto del futbolista argentino que generó revuelo.
Benfica vs Real Madrid
El pasado 17 de febrero, el Benfica y el Real Madrid se enfrentaron en la ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Champions League y fue victoria para el conjunto merengue por 1-0.
La gran polémica del encuentro se dio en el cruce entre Vinícius Júnior (autor del gol) y el argentino Gianluca Prestianni, ya que el brasileño acusó al ex Vélez de haberle realizado un comentario racista.
El atacante del equipo portugués negó haber emitido una expresión de carácter racista, aunque reconoció que le dirigió un insulto durante el intercambio.
El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 25 de febrero en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, y hay gran expectativa por lo que pueda suceder.
En las últimas horas, además, se conoció la decisión que tomó la UEFA respecto de Gianluca Prestianni, lo que generó un fuerte revuelo a nivel internacional.
UEFA y la decisión con Gianluca Prestianni
Fabrizio Romano generó un fuerte impacto al informar sobre la situación del argentino Gianluca Prestianni tras el escándalo ocurrido en el partido de ida entre Benfica y Real Madrid.
El periodista italiano publicó en su cuenta de X: “Gianluca Prestianni no jugará contra el Real Madrid, suspendido por la UEFA. La suspensión provisional ha sido notificada hoy al Benfica mientras continúa la investigación por el caso de racismo contra Vinícius Jr.”.
De esta manera, todo indica que la UEFA continuará investigando al futbolista argentino y, mientras tanto, el exjugador de Vélez Sarsfield no podrá estar presente en el encuentro de vuelta frente al conjunto español en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.
El caso podría sentar un precedente a nivel internacional, aunque aún resta conocer cómo avanzará la investigación en los próximos días.
Por lo pronto, el entrenador del Benfica no podrá contar con el atacante argentino en el partido del próximo miércoles, en el que intentarán revertir el resultado obtenido en Portugal
