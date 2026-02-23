El problema de Julio Alak es Carlos Bianco en la 8va. Sección Electoral

ferraresi kicillof katopodis alak.webp De der. a izq.: Julio Alak, Gabriel Katopodis, Axel Kicillof y Jorge Ferraresi.

Julio Alak

El intento más reciente fue la de consejero justicialista por la 8va. Sección.

En el interín se han sumado otros 2 problemas en la relación hasta ahora afable entre Kicillof y Alak:

demoras en las transferencias de la Provincia al Municipio, que los de Alak especulan con decisiones políticas cuando ellos saben que no es cierto y que el problema lo tiene la 'caja' de una Gobernación que padece el boicot de Javier Milei y la caída en la recaudación impositiva; y

la decisión de Kicillof de no respaldar a Alak para que se convierta en candidato a gobernador bonaerense; el motivo es la cantidad de otros referentes que también buscarán devenir en precandidatos: Federico Achával, Gabriel Katopodis, Federico Otermín, Leonardo Nardini....

Pero ni Alak es el referente único del Movimiento Derecho al Futuro, que respalda a Kicillof; ni está detenido el diálogo; ni Kicillof definió su proyecto político para el PJ provincial.ñ

