Julio Alak fue y es alcalde municipal de La Plata. En el interín fue interventor en Aerolíneas Argentinas y ministro de Justicia y Derechos Humanos con Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, en días recientes se alejó de ella para acercarse a Axel Kicillof, cuya mano derecha es Carlos Bianco, alias 'Carli'.
COMPLICADO 2027
El problema de Julio Alak es Carlos Bianco en la 8va. Sección Electoral
Reiterados intentos de Carlos Bianco, alias 'Carli', de ingresar a la 8va. Sección Electoral provocan crisis entre Julio Alak y Axel Kicillof.
Alak fue propuesto por La Cámpora como el candidato "de la unidad" a presidente del PJ bonaerense para detener a la candidata de Axel Kicillof, Verónica Magario.
Cerca del gobernador bonaerense esto provocó una pregunta: "¿Y éste de qué lado está?".
La decisión de Axel Kicillof de aceptar el convite de liderar el PJ bonaerense despejó la incertidumbre acerca de Alak.
Sin embargo, en la Municipalidad de La Plata, cabecera de la 8va. Sección Electoral, ya habían identificado varios intentos de Bianco de obtener representación política en ese territorio, sin la correspondiente negociación previa entre Kicillof y Alak. Consecuencia: borrado Bianco.
Julio Alak
El intento más reciente fue la de consejero justicialista por la 8va. Sección.
En el interín se han sumado otros 2 problemas en la relación hasta ahora afable entre Kicillof y Alak:
- demoras en las transferencias de la Provincia al Municipio, que los de Alak especulan con decisiones políticas cuando ellos saben que no es cierto y que el problema lo tiene la 'caja' de una Gobernación que padece el boicot de Javier Milei y la caída en la recaudación impositiva; y
- la decisión de Kicillof de no respaldar a Alak para que se convierta en candidato a gobernador bonaerense; el motivo es la cantidad de otros referentes que también buscarán devenir en precandidatos: Federico Achával, Gabriel Katopodis, Federico Otermín, Leonardo Nardini....
Pero ni Alak es el referente único del Movimiento Derecho al Futuro, que respalda a Kicillof; ni está detenido el diálogo; ni Kicillof definió su proyecto político para el PJ provincial.ñ
---------------------------------------------
