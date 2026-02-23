Mediante las redes sociales el Teto Medina decidió abrir su intimidad y compartió una actualización sobre su estado de salud. A través de Instagram, contó que finalizó la quinta etapa de quimioterapia por el cáncer de colon con metástasis en el hígado. “Es algo difícil de explicar, pero solo sé que tengo que hacerle caso a los médicos”, expresó.
"DIFÍCIL DE EXPLICAR"
Teto Medina contó cómo enfrenta el cáncer de colon
El conductor Teto Medina se mostró conmovido por el acompañamiento de su entorno y celebró la finalización de un período clave en su tratamiento oncológico.
Con palabras directas, el conductor destacó la importancia del apoyo recibido. “Cada comentario, cada saludo o pregunta sobre mi enfermedad me hace sentir que no estoy solo”, afirmó. También adelantó que la próxima semana comenzará una nueva fase del tratamiento, convencido de seguir las indicaciones médicas.
A su vez, agradeció especialmente a Crónica TV y a Radio Zónica por permitirle continuar con sus compromisos laborales. “En estos momentos difíciles, trabajar es sanador”, sostuvo, junto a una selfie actual que acompañó el mensaje.
A comienzos de año, el conductor había comunicado el diagnóstico a través de Facebook. Allí reveló que la enfermedad fue detectada meses antes y que atravesó una cirugía que calificó como exitosa. Desde entonces, combina controles médicos, quimioterapia y la expectativa de nuevas intervenciones.
El apoyo de la comunidad y los desafíos de Teto Medina
Tras hacer público su estado de salud, la respuesta de sus seguidores fue inmediata. Mensajes de aliento y muestras de cariño llegaron desde distintos puntos del país. Muchos destacaron su fortaleza y su compromiso con la recuperación, alentándolo a no bajar los brazos.
El Teto Medina, de 60 años, se presenta en redes como operador socioterapéutico especializado en adicciones. Durante el tratamiento, continuó brindando charlas en comunidades terapéuticas. “Sigo disfrutando de cada día que la vida me regala”, compartió, reafirmando el sentido que encuentra en su tarea.
En sus publicaciones, también reflexionó sobre el valor de los afectos y la importancia de vivir el presente. Invitó a sus seguidores a dejar de lado el miedo y a valorar lo que se tiene. Sus palabras combinaron vulnerabilidad y esperanza en medio del proceso oncológico.
En paralelo a su situación médica, el comunicador enfrenta una causa judicial. En agosto de 2024, el fiscal Marcelo Roma solicitó su elevación a juicio oral por una denuncia de abuso sexual y amenazas presentada por su expareja, en hechos que se remontan a 2019.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
¿La DEA o México? Nemesio Oseguera, capo de Jalisco Nueva Generación murió durante un traslado (?)
Ayelén Paleo no sabía que estaba en vivo y se le 'chispoteó': "Abrirte de piernas..."
China le pisa los talones a Elon Musk y sacude al mundo con sus propios Neuralink
Científicos: La proteína que podría retardar la pérdida de memoria en el Alzheimer
Cachanosky: "El tipo de cambio baja y la inflación sube: Argentina está más cara en dólares"