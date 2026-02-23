Teto Medina contó cómo enfrenta el cáncer de colon

El Teto Medina, de 60 años, se presenta en redes como operador socioterapéutico especializado en adicciones. Durante el tratamiento, continuó brindando charlas en comunidades terapéuticas. “Sigo disfrutando de cada día que la vida me regala”, compartió, reafirmando el sentido que encuentra en su tarea.

En sus publicaciones, también reflexionó sobre el valor de los afectos y la importancia de vivir el presente. Invitó a sus seguidores a dejar de lado el miedo y a valorar lo que se tiene. Sus palabras combinaron vulnerabilidad y esperanza en medio del proceso oncológico.

En paralelo a su situación médica, el comunicador enfrenta una causa judicial. En agosto de 2024, el fiscal Marcelo Roma solicitó su elevación a juicio oral por una denuncia de abuso sexual y amenazas presentada por su expareja, en hechos que se remontan a 2019.

