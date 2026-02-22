Científicos: La proteína que podría retardar la pérdida de memoria en el Alzheimer

Al inhibir la PTP1B, los científicos lograron que volvieran a funcionar mejor, eliminando más placas y mejorando la memoria en ratones de laboratorio.

Por qué este enfoque supera a los tratamientos actuales

Las terapias aprobadas hasta ahora para el Alzheimer apuntan principalmente a eliminar las placas beta-amiloides, pero los beneficios clínicos son modestos para muchos pacientes.

image

Ribeiro Alves explicó que los inhibidores de PTP1B actuarían sobre múltiples aspectos de la enfermedad a la vez, lo que podría generar un impacto mayor. El laboratorio de Tonks ya trabaja con la empresa DepYmed Inc. para desarrollar estos inhibidores y combinarlos con fármacos ya aprobados.

El objetivo, según el propio Tonks, es ralentizar la progresión del Alzheimer y mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen. Un tema que también lo toca de cerca: su propia madre vivió con esta enfermedad.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La nueva miniserie que prende fuego Netflix con sus escenas de erotismo

Conductor mostró los dientes y en América TV no se salvó nadie: "No pongan más..."

Yanina Latorre al límite: la humillaron y perdió los papeles

Moria Casán maneja a El Trece como quiere: Qué panelista se queda sin silla