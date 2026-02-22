Los científicos sorprenden: lograron inhibir una proteína específica del cerebro mejora la memoria y el aprendizaje en modelos con Alzheimer. El dato no es menor, porque todavía no existe cura para esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo.
HAY ESPERANZA
Científicos: La proteína que podría retardar la pérdida de memoria en el Alzheimer
Científicos descubrieron que inhibir la proteína PTP1B mejora la función de las células inmunitarias del cerebro y frena las placas asociadas al Alzheimer.
La proteína clave para los científicos: qué es la PTP1B y por qué importa
El equipo detrás del descubrimiento trabaja en el Laboratorio de Cold Spring Harbor (CSHL), en Nueva York. Los investigadores Nicholas Tonks, Yuxin Cen y Steven Ribeiro Alves lideran el estudio, publicado en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
La PTP1B es una proteína que Tonks descubrió en 1988 y estudió durante décadas. Lo que encontró ahora es que esta proteína interactúa con otra llamada SYK, que regula las células inmunitarias del cerebro, conocidas como células microgliales.
Esas células tienen una función vital: limpiar los residuos cerebrales, incluidas las placas de beta-amiloide, que se acumulan en el cerebro de quienes padecen Alzheimer. Con el avance de la enfermedad, esas células se agotan y pierden eficacia.
Al inhibir la PTP1B, los científicos lograron que volvieran a funcionar mejor, eliminando más placas y mejorando la memoria en ratones de laboratorio.
Por qué este enfoque supera a los tratamientos actuales
Las terapias aprobadas hasta ahora para el Alzheimer apuntan principalmente a eliminar las placas beta-amiloides, pero los beneficios clínicos son modestos para muchos pacientes.
Ribeiro Alves explicó que los inhibidores de PTP1B actuarían sobre múltiples aspectos de la enfermedad a la vez, lo que podría generar un impacto mayor. El laboratorio de Tonks ya trabaja con la empresa DepYmed Inc. para desarrollar estos inhibidores y combinarlos con fármacos ya aprobados.
El objetivo, según el propio Tonks, es ralentizar la progresión del Alzheimer y mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen. Un tema que también lo toca de cerca: su propia madre vivió con esta enfermedad.
