Un cometa tiene a la ciencia de cabeza con lo que se acaba de descubrir. Y es que, científicos hallaron que el cometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak tuvo cambios rotacionales particularmente inusuales y "dramáticos" hasta ahora "nunca antes visto": Se frenó y luego empezó a girar hacia atrás.
INUSUAL
Científicos en shock por cometa que empezó a rotar hacia atrás
Científicos detectaron un evento en el cometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak y dicen que es algo nunca antes visto por la ciencia.
Cometa desconcierta a los científicos por abrupto cambio en su rotación
La ciencia se ha quedado sin palabras tras el último hallazgo sobre el cometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak. Ya de por sí hacía bastante tiempo que no sabíamos de este objeto celeste.
Ahora, científicos encontraron que el cometa experimentó un evento bastante inusual, después de analizar imágenes tomadas por el Telescopio Espacial Hubble en 2017.
"Se sabe que las rotaciones de los núcleos cometarios cambian en respuesta a los torques de desgasificación. El núcleo del cometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak exhibió cambios rotacionales particularmente dramáticos cuando estaba cerca del perihelio en abril de 2017", escribieron los investigadores en el sitio web arXiv.
"Aquí, utilizamos observaciones de archivo del Telescopio Espacial Hubble de diciembre de 2017 para estudiar la curva de luz post-perihelio del núcleo y para evaluar el tamaño del núcleo", agregaron.
Si bien, algunos cometas experimentan ciertos cambios en su rotación, lo que ha ocurrido con el cometa 41P, parece ser algo sin igual.
El cometa que gira hacia atrás
Al monitorear el cambio de brillo a medida que el cometa giraba, los astrónomos fueron testigos de un cambio abrupto.
Detectaron la inversión de giro del cometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák. En pocas palabras, The New York Times (NYT) indica que el cometa "dejó de girar. Luego empezó a rotar hacia atrás".
El diario explica que, en primer lugar, la rotación del cometa se ralentizó entre marzo y mayo de 2017, tardando 46 horas en completar un giro, cuando antes solo tardaba 20.
Luego, hubo un tiempo sin saber del cometa.
Y es que, después de mayo de 2017, no se pudieron hacer observaciones porque el cometa estaba demasiado cerca del Sol para lograr ser visible desde la Tierra.
El cometa reapareció en diciembre de 2017 y el telescopio Hubble pudo observarlo otra vez.
Fue en ese tiempo en que el cometa no fue visible cuando probablemente ocurrió lo inesperado.
Cuando el Dr. Jewitt examinó las imágenes recientemente, estas mostraron que la rotación del cometa se había acelerado de nuevo a una cada 14 horas aproximadamente, detalla NYT.
El Dr. Jewitt explica que, es posible que, en algún momento entre mayo y diciembre de 2017, el cometa se haya "decelerado hasta cero y luego hubiera continuado en dirección opuesta".
“Ya hemos visto cambios en la rotación de un cometa”, dijo el Dr. Jewitt. “Pero no tan grandes ni tan rápidos”.
Los chorros de materia y energía que lanzan algunos cometas podrían tener algo que ver con el cambio de rotación.
“La gente ha pensado que esto debería suceder, pero hasta donde sé, esta es la primera observación que capta a un cometa haciendo eso”, dijo Jane Luu, astrónoma de la Universidad de Oslo que no participó en el estudio.
De cualquier manera, los científicos sigue atentos a lo que ocurra con el cometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak, sobre todo, porque se espera que vuelva a a pasar cerca del Sol a principios de 2028.
--------
Más noticias en Urgente24
La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra, ya tiene su efecto dominó
Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'
Quién es el empresario mexicano que vendió parte de Telecom y complicó al Grupo Clarín
El peor momento en la relación de los hermanos Milei: Javier no cede ante Karina
El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento