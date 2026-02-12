Científicos en shock por cometa que empezó a rotar hacia atrás

Si bien, algunos cometas experimentan ciertos cambios en su rotación, lo que ha ocurrido con el cometa 41P, parece ser algo sin igual.

cometa Los cometas asombran a la ciencia cada vez más.

El cometa que gira hacia atrás

Al monitorear el cambio de brillo a medida que el cometa giraba, los astrónomos fueron testigos de un cambio abrupto.

Detectaron la inversión de giro del cometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák. En pocas palabras, The New York Times (NYT) indica que el cometa "dejó de girar. Luego empezó a rotar hacia atrás".

El diario explica que, en primer lugar, la rotación del cometa se ralentizó entre marzo y mayo de 2017, tardando 46 horas en completar un giro, cuando antes solo tardaba 20.

Luego, hubo un tiempo sin saber del cometa.

Y es que, después de mayo de 2017, no se pudieron hacer observaciones porque el cometa estaba demasiado cerca del Sol para lograr ser visible desde la Tierra.

El cometa reapareció en diciembre de 2017 y el telescopio Hubble pudo observarlo otra vez.

Fue en ese tiempo en que el cometa no fue visible cuando probablemente ocurrió lo inesperado.

Cuando el Dr. Jewitt examinó las imágenes recientemente, estas mostraron que la rotación del cometa se había acelerado de nuevo a una cada 14 horas aproximadamente, detalla NYT.

El Dr. Jewitt explica que, es posible que, en algún momento entre mayo y diciembre de 2017, el cometa se haya "decelerado hasta cero y luego hubiera continuado en dirección opuesta".

“Ya hemos visto cambios en la rotación de un cometa”, dijo el Dr. Jewitt. “Pero no tan grandes ni tan rápidos”.

Los chorros de materia y energía que lanzan algunos cometas podrían tener algo que ver con el cambio de rotación.

“La gente ha pensado que esto debería suceder, pero hasta donde sé, esta es la primera observación que capta a un cometa haciendo eso”, dijo Jane Luu, astrónoma de la Universidad de Oslo que no participó en el estudio.

De cualquier manera, los científicos sigue atentos a lo que ocurra con el cometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak, sobre todo, porque se espera que vuelva a a pasar cerca del Sol a principios de 2028.

