Flavia Royón votó la reforma laboral, pero admite que el FAL "es un escándalo"

No obstante, Royón defendió el proyecto al asegurar que "está bien para reducir la resistencia a la formalización" de trabajadores. "El empleador ya no tiene excusas para no formalizar", dijo.

En esa línea, agregó que la iniciativa "da claridad en el tema indemnización y accidentes de riesgo laboral para acotar la denominada 'industria del juicio'".

No obstante, la senadora salteña relativizó el impacto de la incorporación de más trabajadores formales para balancear la situación crítica del sistema previsional.

"Así se incorporen nuevos trabajadores, en el escenario más optimista no se resuelve el problema previsional, porque cada vez hay menos activos aportantes en relación a los pasivos" por el crecimiento vegetativo de la población, dijo.

En ese sentido, pidió "discutir una reforma previsional y una impositiva".

"El proyecto planteaba bajas en el impuesto a las Ganancias de las grandes empresas. Ganancias es un impuesto progresivo, más pagan quienes más tienen. Tenemos otros impuestos regresivos, como Débitos y Créditos", dijo.

"Discutamos una reforma integral y no sólo parches", instó.

Más contenido de Urgente24

Tensión en Diputados: El PRO desafía a Patricia Bullrich e insistirá con modificar la Reforma Laboral

El dólar perfora los $1.400: Alerta por una mayor caída en medio de la alta inflación (también en el BCRA)

Ahora en Diputados: Turno de la Ley Penal Juvenil y se sacude Telecom

Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma