Flavia Royón llamó la atención en la últimas horas por su voto en el Senado de la reforma laboral, que obtuvo media sanción. La senadora salteña, que responde al gobernador Gustavo Sáenz y fue brevemente secretaría de Minería del gobierno de Javier Milei, votó a favor del proyecto de la Casa Rosada aunque admitió en su discurso que "no va a generar empleo".
EL DÍA DESPUÉS
Flavia Royón votó la reforma laboral, pero admite que el FAL "es un escándalo"
La senadora salteña del peronismo votó en general el proyecto pero cuestionó el fondo para las indemnizaciones.
Royón explicó este jueves que votó en general a favor, pero rechazó en particular algunos artículos, como la creación del fondo para financiar las indemnizaciones (FAL) y el capítulo impositivo.
"Me parece un escándalo el FAL", dijo la senadora al cuestionar que se trate de una "transferencia de recursos del Estado a los privados para las indemnizaciones".
"Lo que deja de aportar el empresario desfinancia nuestro sistema previsional", dijo en diálogo con el canal LN+.
El FAL (Fondo de Asistencia Laboral) plantea la creación un fondo específico para financiar las indemnizaciones por despidos con una parte de los aportes al sistema jubilatorio. De esa manera, ese dinero (1% para grandes empresas y 2,5% para pymes) que el sistema previsional deja de percibir.
No obstante, Royón defendió el proyecto al asegurar que "está bien para reducir la resistencia a la formalización" de trabajadores. "El empleador ya no tiene excusas para no formalizar", dijo.
En esa línea, agregó que la iniciativa "da claridad en el tema indemnización y accidentes de riesgo laboral para acotar la denominada 'industria del juicio'".
No obstante, la senadora salteña relativizó el impacto de la incorporación de más trabajadores formales para balancear la situación crítica del sistema previsional.
"Así se incorporen nuevos trabajadores, en el escenario más optimista no se resuelve el problema previsional, porque cada vez hay menos activos aportantes en relación a los pasivos" por el crecimiento vegetativo de la población, dijo.
En ese sentido, pidió "discutir una reforma previsional y una impositiva".
"El proyecto planteaba bajas en el impuesto a las Ganancias de las grandes empresas. Ganancias es un impuesto progresivo, más pagan quienes más tienen. Tenemos otros impuestos regresivos, como Débitos y Créditos", dijo.
"Discutamos una reforma integral y no sólo parches", instó.
