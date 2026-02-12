Tensión entre Mirtha Legrand y El Trece: Nuevo dato explosivo lo cambia todo

Y es que, ha trascendido que Jimena Monteverde volverá a cocinar para el programa de Mirtha.

Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live, fue quien dio la información de último minuto, a través de sus redes sociales.

"Urgente. Jimena Monteverde grabará día viernes el programa de Mirtha Legrand", escribió el periodista en su cuenta de X (anteriormente Twitter)

Aunque la noticia es favorable para Mirtha, al parecer, hay un cambio en las condiciones en que regresa Jimena Monteverde.

"Solamente presentará el primer plato y luego se irá a hacer EN VIVO su ciclo en la pantalla de el trece", agregó Etchegoyen.

Jimena Monteverde Jimena Monteverde también lamentó su salida de lo de Mirtha. Foto: Captura de video YouTube 05/01/2026

¿Qué pasó con Jimena Monteverde en lo de Mirtha?

Vale recordar que Jimena Monteverde ya no estaría en el programa de Mirtha Legrand debido a incompatibilidad de horarios.

La cocinera tiene su propio programa en El Trece y no le era posible grabar, al mismo tiempo, el ciclo de Mirtha.

“Jimena no está porque tiene su programa. La vamos a aplaudir, le mando un beso, la voy a extrañar, voy a llorar. La voy a extrañar mucho, mucho”, dijo la conductora el domingo pasado en su programa.

Además de la emotiva despedida, Mirtha hizo público su descontento. "No entiendo quién maneja esto. Nadie me explicó nada", dijo en entrevista con PrimiciasYa.

Entre tanto, la cocinera, en diálogo con 'A La tarde' por la pantalla de América TV, fue sincera al referirse a la situación y al vínculo con la diva: “Estoy triste porque amo a Mirtha, como todo el mundo. Estuve hablando con ella y ojalá se pueda arreglar”.

Más tarde, también salió a responder Adrián Suar.

Pepe Ochoa, mediante el programa que conduce por el canal de streaming Bondi, fue quien se animó a hacer la consulta por WhatsApp y rápidamente dio con la contestación del gerente de programación de la señal televisiva.

Suar admitió que su intención era que la especialista en gastronomía volviera a sumarse al ciclo televisivo y se mostró esperanzado al sumar: "Creo que lo vamos a solucionar".

Y al parecer, fue lo que pasó. Veremos.

