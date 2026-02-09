La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra ya tiene su efecto dominó

De allí que entidades como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) advirtieron que miles de aves de quienes proveen a la firma están a punto de morir por falta de alimentos. Granja Tres Arroyos debe millones a bancos y emitió casi 150 cheques sin fondo en el último tiempo.

Desde CRA se indicó que la empresa llega a demorar hasta dos días en entregar alimento a sus proveedores, por lo que la labor de las granjas integradas a la compañía está muy cerca del colapso. En algunos casos, los productores complicados cuentan con galpones que albergan a más de 50.000 pollos en distintas instancias de crianza.

"Hoy los productores atraviesan situaciones de zozobra e imprevisibilidad, ya que no hay certidumbre alguna. Por un lado, la producción y la provisión de alimentos en las granjas ya comienza a ser una incógnita y se han iniciado situaciones de desabastecimiento", dijo la entidad en un comunicado.

"Del mismo modo, la cadena de pagos empieza a romperse con consecuencias profundamente dañosas. En definitiva, el panorama es complejo, triste y nefasto para el primer eslabón de la cadena productiva, quienes no tienen posibilidades de redefinir ni transformar su actividad, hecho que indefectiblemente los deja en las puertas del quebranto", agregó.

La organización señaló que, por estos días, Granja Tres Arroyos atraviesa una crisis como la que en su momento liquidó el negocio de firmas como San Sebastián, Praver y Cresta Roja

"Si bien en el caso actual aún no existen elementos concluyentes que permitan determinar las causas definitivas de la crisis, es evidente que el escenario proyecta un fuerte impacto social y productivo, especialmente en regiones donde la actividad avícola constituye uno de los pilares del desarrollo económico local", amplió.

Según CRA, las señales preocupantes son:

Falta de certezas sobre la continuidad productiva

Riesgo de desabastecimiento en granjas

Rupturas en la cadena de pagos

Imposibilidad de reconvertir rápidamente la actividad

Y remarca que para muchos establecimientos, este escenario los deja al borde del quebranto.

La situación financiera y las causas del deterioro de la avícola

El sector de productores de pollos le pide al gobierno nacional aayuda por el momento dramático.

En paralelo, la situación financiera de la firma no deja de agravarse. En la base de deudores del Banco Central (BCRA), la avícola debe millones a bancos como el BBVA, Credicoop, Nuevo Banco de Entre Ríos, Nación, Santander, Provincia, Supervielle y Galicia, entre otros.

Además, el registro arroja que Granja Tres Arroyos acumula 149 cheques girados sin fondos en meses recientes por un valor cercano a los 3.975 millones de pesos.

Con relación a las causas detrás de este mal momento que atraviesa la compañía, se señala que Granja Tres Arroyos comenzó a operar en rojo tras la caída de las exportaciones a China producto de los brotes de gripe aviar de 2023. Eso implicó la pérdida de un negocio del orden de los 160 millones de dólares.

Pero en agosto del año pasado, Argentina volvió a suspender sus exportaciones de pollos luego de que se detectara un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires.

A raíz de la merma comercial ligada a estas medidas, el volumen de exportaciones de la firma se redujo de 25 a 33%. Dicho resultado comenzó a afectar el funcionamiento de la estructura comercial de la empresa. A raíz de eso, el año pasado la avícola cerró instalaciones en Tristán Suárez, en la provincia de Buenos Aires, que antes había comprado a su excompetidora Cresta Roja.

En el rubro avícola se multiplican las voces que señalan que Granja Tres Arroyos podría vender sus operaciones a la norteamericana Tyson Foods, que desde noviembre de 2022 controla el 34% de las acciones de la argentina, pero en las últimas semanas la posibilidad pareció enfriarse.

