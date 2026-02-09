urgente24
MEDIOS Patricia Bullrich > Edith Hermida > Mirtha Legrand

"ESTOY AGOTADA"

Patricia Bullrich fue a defender al Gobierno y terminó acorralada en lo de Mirtha

En la mesa de Mirtha, Patricia Bullrich quedó contra las cuerdas. Edith Hermida la cruzó por la reforma laboral y la senadora quedó sola, incómoda y sin guion.

09 de febrero de 2026 - 11:10
En la mesa de Mirtha, Patricia Bullrich quedó contra las cuerdas. Edith Hermida la cruzó por la reforma laboral y la senadora quedó sola, incómoda y sin guion.

En la mesa de Mirtha, Patricia Bullrich quedó contra las cuerdas. Edith Hermida la cruzó por la reforma laboral y la senadora quedó sola, incómoda y sin guion.

GERMÁN MOLKUC
Por GERMÁN MOLKUC

La noche en El Trece prometía charla amable, pero terminó en emboscada cuando Patricia Bullrich se sentó en la mesa de Mirtha Legrand a defender la reforma laboral y el clima se espesó rápido. Entre miradas incómodas y frases filosas, Edith Hermida tomó la posta, dijo lo que muchos piensan y dejó a la senadora pagando caro cada argumento.

La frase que descolocó a Patricia Bullrich en su defensa del relato

Patricia Bullrich fue invitada a comer al programa de Mirtha Legrand este sábado 07/02, donde intentó sostener el corazón del proyecto libertario con una comparación que el oficialismo repite como mantra cada vez que puede: mirar a Uruguay como modelo y a la Argentina como problema.

"Uruguay tiene cinco veces más empresas que Argentina… más empleo que nosotros", dijo, mientras explicaba que el sistema laboral local es "vetusto", atravesado por la informalidad y los riesgos de trabajo, un diagnóstico que suena técnico pero que, cuando se habla en televisión abierta, necesita algo más que estadísticas sueltas.

Seguir leyendo

image
Patricia Bullrich compar&oacute; Argentina con Uruguay para defender la reforma laboral y Edith Hermida la dej&oacute; expuesta, desarmando el relato oficial del Gobierno nacional.

Patricia Bullrich comparó Argentina con Uruguay para defender la reforma laboral y Edith Hermida la dejó expuesta, desarmando el relato oficial del Gobierno nacional.

Fue ahí que la periodista y conductora de Bendita Edith Hermida, sentada a su lado, respondió de manera inmediata, sin vueltas y sin cálculo político: "La clase media uruguaya viene a trabajar acá", frase que desarmó el argumento central de Bullrich porque puso el foco donde al Gobierno le incomoda mirar: Argentina sigue siendo un país que atrae trabajadores, incluso en crisis, incluso con inflación y ajuste, incluso con salarios golpeados.

Después, Hermida profundizó una idea que contrasta fuerte con el relato libertario: "Vienen a buscar trabajo acá por las condiciones que tenemos en Argentina. Todos hablan del éxito de los países extranjeros y creo que nos criticamos mucho a nosotros mismos", marcando algo que en estudios migratorios y datos del INDEC aparece seguido: el país continúa siendo un polo laboral regional, algo que rompe el relato de tierra arrasada. El intercambio dejó a Bullrich incómoda, interrumpiendo y sin poder retomar el control de la discusión.

Embed

Sin aliados y sin red: La mesa de Mirtha se le dio vuelta a Bullrich

El clima terminó de ponerse espeso cuando Hermida llevó la discusión a un plano más político e ideológico, y ahí Bullrich quedó todavía más sola. "Yo no creo en los fundamentalismos, estoy agotada de los fundamentalistas", lanzó la panelista, y hasta se permitió reconocer que "Kicillof también tiene buena voluntad", una provocación casi directa en la lógica binaria mileísta.

Mientras tanto, la mesa empezó a marcar distancia del Gobierno en otros temas sensibles, como la creación de la llamada "Oficina de Respuesta Oficial", una iniciativa que generó rechazo transversal. Sobre esto, el periodista Nicolás Wiñazki fue lapidario: "Yo me lo voy a tomar en chiste", y la panelista Pía Shaw sumó ironía al clima general. Hermida, otra vez, puso palabras que dolieron: "Es como una oficina para decir: 'esta es la verdad'", una definición que retrata el temor a un relato único impuesto desde el poder.

image
La mesa cuestion&oacute; las iniciativas oficiales y mostr&oacute; las debilidades del discurso libertario en televisi&oacute;n abierta nacional.

La mesa cuestionó las iniciativas oficiales y mostró las debilidades del discurso libertario en televisión abierta nacional.

En ese contexto, alguien dejó caer una frase que sintetizó la noche, medio en broma, medio en serio: "Patricia está descompuesta". En lo objetivo, Bullrich quedó aislada, defendiendo un proyecto que promete "modernización" pero despierta sospechas de retroceso en derechos laborales históricos, algo que distintos especialistas vienen advirtiendo.

Lo que pasó en lo de Mirtha fue una escena política completa, donde quedó claro que cuando el Gobierno sale del Excel y entra en lo cotidiano, el discurso se le desarma, y esta vez Bullrich no tuvo cómo amortiguar el golpe.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Las provincias que suspenderán prestaciones a PAMI desde el 10 de febrero

El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó

Duelo de imagen positiva entre Axel Kicillof y Javier Milei con un ganador por paliza

La tasa dejó de ser ancla y el mercado siente la volatilidad

El rumor que sacude a Mirtha Legrand y Juana Viale: "Ya no podrá..."

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES