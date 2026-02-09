Patricia Bullrich fue a defender al Gobierno y terminó acorralada en lo de Mirtha

Embed

Sin aliados y sin red: La mesa de Mirtha se le dio vuelta a Bullrich

El clima terminó de ponerse espeso cuando Hermida llevó la discusión a un plano más político e ideológico, y ahí Bullrich quedó todavía más sola. "Yo no creo en los fundamentalismos, estoy agotada de los fundamentalistas", lanzó la panelista, y hasta se permitió reconocer que "Kicillof también tiene buena voluntad", una provocación casi directa en la lógica binaria mileísta.

Mientras tanto, la mesa empezó a marcar distancia del Gobierno en otros temas sensibles, como la creación de la llamada "Oficina de Respuesta Oficial", una iniciativa que generó rechazo transversal. Sobre esto, el periodista Nicolás Wiñazki fue lapidario: "Yo me lo voy a tomar en chiste", y la panelista Pía Shaw sumó ironía al clima general. Hermida, otra vez, puso palabras que dolieron: "Es como una oficina para decir: 'esta es la verdad'", una definición que retrata el temor a un relato único impuesto desde el poder.

image La mesa cuestionó las iniciativas oficiales y mostró las debilidades del discurso libertario en televisión abierta nacional.

En ese contexto, alguien dejó caer una frase que sintetizó la noche, medio en broma, medio en serio: "Patricia está descompuesta". En lo objetivo, Bullrich quedó aislada, defendiendo un proyecto que promete "modernización" pero despierta sospechas de retroceso en derechos laborales históricos, algo que distintos especialistas vienen advirtiendo.

Lo que pasó en lo de Mirtha fue una escena política completa, donde quedó claro que cuando el Gobierno sale del Excel y entra en lo cotidiano, el discurso se le desarma, y esta vez Bullrich no tuvo cómo amortiguar el golpe.

