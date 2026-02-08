Diego Santilli y la extraña conexión Patricia Bullrich / Flavio Fama / CSJN

Si Santilli no lo sabía, hay que decírselo: su gestión había asegurado el número más que suficiente de votos para aprobarlo en general y en particular; los gobernadores que respaldan esa iniciativa son más de los esperados.

Entonces ¿qué detuvo a Bullrich en enviarlo al recinto? Se garantizaba un triunfo para Javier Milei en las sesiones legislativas extraordinarias que apuntale su discutible idea acerca de cuáles son las inversiones que potencian el desarrollo.

Sin embargo, quizás, para Bullrich era más importante que le soliciten el envío del proyecto al recinto, y así 'caretear' el triunfo.

Vaya uno a saberlo....

luis lucero Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación.

¡Ay María!

Es cierto que todo lo de Glaciares lleva a todo lo de la Minería, y de pronto apareció una complicación innecesaria.

Urgente24 ya ha informado acerca de las limitaciones llamativas que padece María Ibarzábal Murphy para conducir la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.

Probablemente el único referente eficiente del universo Santiago Caputo sea Leonardo Scatturice (o quizás éste sea más eficiente porque lo parió HC).

En cuanto a Manuel Vidal corre a pedir asistencia a su primo, Tomás, cada vez que tiene un problema.

Pero Ibarzabal Murphy ni siquiera parece tener un primo idóneo. Lo que hizo con los textos sobre Minería fue un desastre.

Gente que conoce el tema le envió una docena de observaciones a Luis Lucero, secretario de Minería, quien decidió pedir en el Senado algunas modificaciones.

Pero hay un obstáculo que Lucero no ha previsto....

flavio fama Flavio Fama, senador nacional JxC - UCR / Catamarca.

El 'pícaro' Flavio Fama

El lobby minero reporta al senador nacional Flavio Fama (JxC - UCR / Catamarca). Es un dato que todos conocen en el palacio bifronte que imaginó el arquitecto italiano Vittorio Meano.

Y Fama mantiene impecables relaciones con un abanico de estudios jurídicos especializados en Derecho Administrativo, todos los cuales se ufanan de conocer desde hace mucho tiempo a Carlos Rosenkrantz, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Aquí aparece un 'choque de planetas' que debería considerar Santilli: Lucero quiere un texto transparente, sin fisuras.

Sin embargo, por desconocidos motivo$$$ los abogados administrativistas afirman que no hay Ley en firme sin un fallo confirmatorio de la CSJN. Entonces, un texto de redacción ambigua es mejor que un texto confirmatorio porque indica el sendero hacia la CSJN.

¿Honorarios en pesos o en dólares? ¿De cuántos ceros?

Si bien Santilli también se ufana de conocer la trama del mundillo minero, esto podría opacar lo que hasta ahora es su triunfo concreto, más allá de la impericia o envidia de Bullrich.

¿Este fue el tema que llevó a Flavio Fama a lo de Patricia Bullrich?

La pelota está en movimiento. Veremos quién hace el gol.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Techint cierra una tercerizada y hay 110 despidos que desesperan a la UOM

El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó

La Argentina y USA firmaron el acuerdo comercial: Expectativas por los detalles

Ante expectativa de traslado del sable de San Martín, se renovó interés por el Museo Histórico

Netflix actualiza su app y deja sin servicio a miles de usuarios