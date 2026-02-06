Carlos Presti, la astilla del mismo palo

El desplazamiento de la Dra. Luciana Carrasco y su reemplazo por el Dr. Guillermo Madero en la Jefatura de Gabinete de Asesores no logra ni con creces cubrir la mirada civil en la compleja agenda de la cartera ya que es muy difícil que un general o coronel ahora con despacho y sueldo político pero conservando el estado de “actividad” le preste atención a un civil que nunca hizo 2 flexiones de brazos ( el concepto corresponde a una empleada civil de ministerio que indica en pocas palabras “el pibe está pintado, no lo registran”.)

Otro de los motivos por los cuales las acciones del teniente general están en estrepitosa baja proviene de su propia inexperiencia para manejar la relación con la prensa.

A pocos días de asumir, él concurrió al noticiero de A24 tal vez sin saber que su entrevistador es uno de los periodistas con más nexos entre el mundo militar muy especialmente con la Armada. Al ser interrogado sobre la crisis terminal de la obra social militar, Presti dijo, mirando a cámara,“Mañana o pasado le llevaré al Presidente la solución integral para el IOSFA así que en pocos días el problema está resuelto”.

La solución no era otra que la de pedirle al ministro Luis Caputo $250.000 millones para pagar las deudas del sistema de salud militar. Cuentan en Azopardo 250 que el general salió tan rápido del despacho de su colega de gabinete que olvidó su gorra sobre el escritorio....

Por estas horas, si bien se están ultimando detalles para el desguace del IOSFA, separando a las Fuerzas Armadas de las Fuerzas de Seguridad, los funcionarios más optimistas estiman que cualquier cambio se comenzará a ver luego de al menos de 1 año de la firma del decreto presidencial correspondiente.

“Presti hace años que utiliza la obra social de su mujer (es su derecho) tal vez por ello no le preocupa que desde hace una semana el personal militar de las 3 FFAA con destino en Mar del Plata se haya quedado sin cobertura médica ya que como allí no hay hospitales militares estábamos en manos de prestadores privados que han cortado los servicios”, indica un oficial superior de la Armada y acota,

“Uno de los máximos héroes navales de la guerra de Malvinas acaba de ser operado gracias a que los VGM cuentan con un plan de salud paralelo brindado por PAMI, la mayoría de los oficiales y suboficiales de las tres fuerzas se atienden utilizando el plan Veteranos de Guerra que es mucho mas eficiente que el IOSFA".

Algunos uniformados -hoy en retiro- que compartieron reuniones de gabinete ministerial con Presti como jefe del Ejército y Petri como ministro, recuerdan a este cronista que él solía levantar (levemente) el tono de voz para reclamar por mejoras salariales para -entre otras cosas- frenar el éxodo de cuadros y tropa voluntaria que huyen despavoridos por las carencias materiales, monetarias y de salud.

Ya como ministro Presti ,continuó preocupado por la cuestión salarial y obtuvo un rotundo triunfo al conseguir nada menos que una reforma por decreto de la Ley 19.101 ( de personal militar), la que dispone un generoso incremento salarial para sí mismo y para su estrecho grupo de uniformados amigos devenidos en políticos.

El “ministro verde" duplicará en salario a la de sus pares de la Fuerza Aérea y de la Armada, lo cual como podrá entenderse no es algo que los códigos de honor y ética militar puedan digerir fácilmente.

presti4 Teniente General Carlos Presti, ministro de Defensa, dibujado por Grok ante la consigna "el Ministro Verde". FOTO: xAI / Grok.

Clima vacacional .

Con toda seguridad, el hecho que el Teniente General hubiera asumido el 12/12/2024 su actual cargo, lo ha tenido muy entretenido entre los consabidos brindis de fin de años y el posterior receso veraniego tradicional en el ámbito de los empleados públicos (vale recordar que, aunque con sueldo varias veces millonario él y sus subordinados revistan como agentes de la administración pública) no le ha permitido exhibir alguna que otra iniciativa en materia de defensa.

De la simple lectura de la página oficial del Mindef surge que más allá del merecido logro náutico de la Fragata Libertad (ganó el trofeo Boston Teapot) ocurrido antes de que asuma su cargo, el 47° cumpleaños de la Base Antártica Belgrano 2 y el 78° aniversario de la Base Decepción, el ministro no tiene nada que informar a la civilidad.

Tampoco parece ser muy amigo de comunicarse con sus camaradas de las otras fuerzas a los que no es muy amante de recibir. “Querrá que le digamos …ordene mi ministro”, bromea un brigadier que por su cargo debería verlo un poco más seguido.

Para tirarle un centro al hasta no hace mucho “moderno general” vale destacarse que al menos no usa los medios de comunicación del ministerio para exaltar su propia persona ni para subir fotos disfrazado acorde a la ocasión. Bien ahí general.

Preocupación general

Vale recordar que oportunamente desde este y otros sitios periodísticos columnistas civiles y militares cuestionaron no la designación de un militar para el cargo de ministro de Defensa sino más bien el mantenimiento de la condición de oficial en actividad de Presti.

Está suerte de capricho -atribuido a la secretaría general de la presidencia- hizo que buena parte de la conducción naval fuera pasada a retiro por ser más antigua que el bisoño general.

Además, la ley para el personal militar no lo permitía, aunque ahora -y una vez más decretando por sobre las leyes- Presti tiene una ley a su medida.

La presencia de un uniformado en el gabinete es por demás peligrosa. “Es como si el ministro de Salud, ex gerente de un importante centro sanitario privado, hubiera asumido el cargo sin renunciar a su puesto empresario y que esa empresa le pagara el sueldo”, indica un compañero de promoción del ministro.

Todo lo que pueda hacer / decir / disponer el general mientras se encuentre en actividad (bueno o malo) será interpretado como una injerencia militar en la política. La mayoría de los analistas coinciden en el hecho que este gobierno y los anteriores han tenido decenas de militares con funciones políticas pero todos estaban en situación de retito con lo cual sus actos eran políticos y personales no militares e institucionales como en el presente.

Ejército Paso de los Libres P.jpg Advina adivinador: ¿Cuántos de estos uniformados ya pidieron irse de baja?

Las sombras sobre el general

Si bien aún no ha tomado ninguna decisión que lo coloque en la mira de la justicia federal, no son pocos los oficiales superiores del propio Ejército que se aventuran avizorar altos costos en la carrera militar del general Presti.

“Un grupo de camaradas trabaja en un petitorio para que el ministro sea expulsado o al menos puesto en licencia obligatoria en el ámbito de Círculo Militar ya que eventual presencia en la entidad como socio resultaría molesta para una gran cantidad de asociados” Explica un oficial activo de la entidad social militar.

Otros van más allá e imaginan el día después del cargo. “Por mucho que Presti se haya querido reservar -de manera legalmente cuestionable- la posibilidad de volver a su cargo de jefe del Ejército Argentino, eso es un imposible. La carrera militar es un viaje de ida y no se puede desandar el camino, exitoso o fracasado el próximo destino de Presti es su casa”, indica un ex jefe del EMCO.

El problema según un auditor militar consultado es si antes del retiro no será sometido a un Consejo de Guerra por actos reñidos con la disciplina militar. “Aún es poco el tiempo que lleva en el cargo para analizarlo, pero en menos de 60 días ha tenido algunos comportamientos por lo menos cuestionables desde la ética militar. El más palmario fue el no informar a sus por entonces superiores militares del ofrecimiento para ejercer el cargo ministerial. Además, a juzgar por el estilo de conducción que ha encarado está a pocos minutos de cruzar la línea que separa lo bueno de lo malo”.

milei granaderos.jpg Javier Milei entusiasmado con los Granaderos a Caballo pero de mejoras al Ejército... mutis por el foro.

Crónica de un final anunciado

Más allá de los méritos profesionales – que obviamente debe tener- el Teniente General Presti no puede quitarse de encima la sombra que pesa sobre sus últimos dos años de carrera militar. En diciembre de 2024 era un general aún con olor a coronel sin ninguna posibilidad de ocupar un puesto de primera línea en el Ejército.

La ignorancia en temas militares de Javier Milei permitió que una mano invisible (pero no tanto) desplazara a 23 generales de mayor antigüedad para colocarlo al frente del Ejército. Aún así siguió siendo -y por mucho- el jefe de fuerza con menos antigüedad relativa respecto de sus pares de las otras fuerzas y 9 años más moderno que el ex jefe del Estado Mayor Conjunto Brigadier General Xavier Julián Isaac. Una aguda visión de su parte respecto a las carencias afectivas del comandante en Jefe hizo el resto.

Es sabido que los amores y humores presidenciales son efímeros y cambiantes. En dos años su mejor amigo, su abogado personal, su exsocio político (el profe) y tantos otros pasaron de podio al patíbulo sin solución de continuidad.

Solo será cuestión de tiempo para saber si estamos en presencia de un gran estratega o de un pichón de “capitán Alfred Deyfrus” del siglo XXI.

Si ese fuera el caso bueno es avisarle al Sr. Ministro que los libertarios tienen castigos y tormentos mucho mas crueles que la simple degradación en plaza pública.

