La Policía de Santa Fe le soltó la mano a Maximiliano Pullaro

image Descontento salarial. Foto: Marcelo Bustamante

Por su parte, fuentes policiales que no integran los grupos autoconvocados, indicaron que el núcleo del pedido es estrictamente económico, relacionado a la recomposición salarial frente a la inflación.

En ese sentido, desde el Ejecutivo santafesino reconocieron el desazón por el bienestar del personal, aunque sostuvieron que el fenómeno del suicidio no puede asociarse de manera directa a una actividad profesional, y remarcaron que se trata de una problemática de salud pública de alcance nacional.

Reacción de Maximiliano Pullaro

En base a eso, la gestión de Pullaro debe cumplir, teniendo en consideración que la seguridad es una de sus principales 'prioridades'. Por ende, el Gobierno de Santa Fe anunció un paquete integral de medidas destinado a mejorar las condiciones laborales, de salud y de ingresos del personal policial operativo.

El Ejecutivo parte de una premisa política clara: la Policía santafesina viene obteniendo resultados operativos históricos y merece ser escuchada. A partir de ese diagnóstico, el plan articula cuatro ejes que tiene que ver con salud mental; condiciones de transporte; alojamiento, y reconocimiento económico al personal de calle.

image La Provincia lanzó un plan integral para las fuerzas de seguridad con mejoras económicas, cobertura plena de salud mental, alojamiento y transporte gratuito. Foto: Gobierno de Santa Fe

En materia sanitaria, la Provincia pondrá en marcha un programa de cobertura integral de salud mental sin costo ni coseguro para los efectivos que se sumen. La iniciativa incluirá atención profesional, provisión farmacológica y acompañamiento al grupo familiar, entendiendo que la tarea policial impacta también en el entorno cercano.

En segundo lugar, se ampliará el transporte gratuito para el personal policial, con más destinos y mayores frecuencias en los recorridos actuales, para reducir tiempos de traslado y gastos de bolsillo de quienes cumplen funciones en grandes centros urbanos.

En tercer lugar, garantizarán alojamiento gratuito en Rosario y Santa Fe para efectivos con residencia en otras localidades, en condiciones equivalentes a las que hoy reciben las fuerzas federales desplegadas en territorio provincial.

Mejora económica

Por su parte, el paquete también contempla mejoras salariales. Se estableció un plus mensual de 500.000 pesos para suboficiales, oficiales, subinspectores e inspectores que realicen tareas operativas en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Granadero Baigorria, Santa Fe y Santo Tomé. Los conductores de patrulleros recibirán un adicional de 250.000 pesos, y se otorgará otro plus del mismo monto a quienes realicen tareas de calle en otras localidades de los departamentos Rosario, La Capital, Caseros, Castellanos, Constitución, General López y San Lorenzo.

Además, la Tarjeta Alimentaria Policial pasará de 80.000 a 160.000 pesos mensuales, mientras que la hora OSPE se incrementará de 5.500 a 8.000 pesos, y el adicional por servicios especiales —excepto partidos de alto riesgo— subirá de 11.000 a 21.000 pesos. Desde el Ministerio aclararon que ningún adicional se elimina, sino que los nuevos montos se suman a los existentes.

