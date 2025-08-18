¿Más seguridad?: Primeras pistolas Taser para la Policía de Santa Fe

El oficial detalló que actualmente forman a 15 instructores, quienes replicarán los contenidos en sus destinos a lo largo de la provincia. "Todos somos instructores de tiro con años de experiencia y formación en metodología. Esto es un paso más para transmitir con éxito conocimientos sobre un recurso completamente novedoso", señaló.

Cómo es la práctica con pistolas Taser

El entrenamiento cuenta con un protocolo de seguridad dividido en dos áreas: una línea segura, para observadores y el personal que recibirá la descarga, y una zona de práctica, marcada con tatamis, donde el operador despliega el arma.

Antes del disparo, el cursante recibe la orden de alistarse y la advertencia verbal del disparo. El impacto de los dardos dura cinco segundos, tras lo cual un asistente sujeta y lateraliza a la persona para evitar caídas. Luego se retiran los dardos, se realiza la asepsia y se resguardan para peritaje. El participante es acompañado durante diez minutos para descartar cualquier complicación.

image Las pistolas Taser inmovilizan a un agresor mediante una descarga eléctrica sin provocar lesiones graves.

Inversión en equipamiento

La licitación incluyó, además, la compra de 200 cámaras corporales (bodycam) y 600 cartuchos adicionales. Las pistolas Taser inmovilizan a un agresor mediante una descarga eléctrica sin provocar lesiones graves. Las lanzadoras Byrna, que funcionan con dióxido de carbono, disparan proyectiles cinéticos de polímeros que pueden contener sustancias irritantes.

Estas tecnologías ofrecen una opción intermedia entre las armas letales y la contención física, y forman parte de la estrategia provincial para reforzar la seguridad ciudadana.

