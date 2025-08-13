Día del Niño: Lo que el juguete favorito de tu hijo revela sobre su personalidad

“Más allá de su forma y color, los juguetes son vehículos de exploración del mundo, la identidad y las relaciones", expresó Cristina Caffaro, Marketing Manager de Vulcanita.

Y continuó: "Cada elección, desde un peluche hasta un auto de carrera, guarda un mensaje que, si es interpretado con atención, puede servir de guía para madres, padres y cuidadores. En una cultura donde los personajes de películas, series o videojuegos se transforman en referentes emocionales, es clave entender lo que cada juguete representa en el universo del niño".

Identificar con qué tipo de juguetes se vinculan los chicos no significa encasillarlos, sino descubrir qué los emociona, cómo procesan sus vivencias o qué desafíos disfrutan afrontar.

Cada juguete actúa como un espejo de su mundo interior, y por eso es tan valioso detenerse a mirarlos con atención. A continuación los especialistas comparten los juguetes en tendencia y que, muchas veces representan para las infancias.

Gabby’s Dollhouse

Elegido por niños y niñas que aman inventar historias, conectar con lo mágico y jugar con mundos suaves y fantásticos. Fomenta la narración, la imaginación y la empatía.

Bluey

Ideal para niños en edad preescolar sensibles y creativas, que valoran lo cotidiano, el vínculo familiar y el juego simbólico basado en la vida real. Refleja la capacidad de observar, comprender y reinventar lo que viven.

Monster Jam

Para los amantes de la acción, los motores, los saltos imposibles y la velocidad. Atrae a quienes disfrutan de la adrenalina, la competencia física y la emoción inmediata.

Squishmallows

Pensados para quienes encuentran bienestar en el contacto suave, lo afectivo y lo emocional. Son favoritos de quienes disfrutan coleccionar, cuidar y establecer vínculos cercanos con sus objetos.

MrBeast Lab

Ideales para aquellos niños y niñas que buscan desarrollar su creatividad a través de nuevas creaciones y experimentos con su influencer favorito de YouTube.

Pinypon Top

Preferidos por quienes aman bailar con la musica de Aitana, combinar accesorios y construir escenas únicas. Reflejan una personalidad creativa, detallista y con gusto por el diseño y la organización.

Pokémon

Ideales para chicos que disfrutan de la estrategia, el pensamiento lógico, la colección y la construcción de universos expansivos. Estimula la memoria, el análisis y el sentido de pertenencia a una historia mayor.

Prestar atención al juguete favorito de tu hijo

“Cada uno de estos juguetes ofrece una experiencia diferente, pero todos cumplen un rol en la construcción de identidad infantil", indicaron desde Vulcanita.

Y agregaron: "Ya sea a través de una figura de acción, un peluche o un universo coleccionable, lo que se pone en juego es mucho más que un momento de entretenimiento: es un espacio de exploración emocional, de ensayo de roles y de conexión con otros. Comprender esto permite acompañar con mayor empatía el desarrollo de cada niño o niña".

En definitiva, prestar atención al juguete favorito de un chico puede darnos información valiosa sobre cómo se siente, cómo ve el mundo y qué necesita.

Este Día del niño, el mejor regalo puede ser mirar más allá del objeto y entrar, aunque sea por un rato, en el universo que ellos construyen cada día a través del juego. Acompañarlos desde ese lugar es una de las formas más auténticas de estar presentes en su crecimiento.

