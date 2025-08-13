El drama que sacude a Victoria y David Beckham con su hijo

En este caso, el interés proviene del Real Zaragoza, equipo de la Segunda División de España. Según trascendió, el director deportivo del club aragonés, Txema Indias, sigue de cerca al zaguero surgido en Racing Club de Avellaneda, aunque por el momento no se presentó ninguna oferta formal.

Avilés llegó al Inter Miami en agosto de 2023 y su valor de mercado actual ronda los seis millones de euros, cifra similar a la que pagó la franquicia de Florida por su pase. Su contrato se extiende hasta diciembre de 2026, por lo que cualquier negociación requeriría una propuesta sólida para tentar a la dirigencia estadounidense.

Con poco más de dos semanas para el cierre del mercado de verano en Europa, los próximos días serán clave para saber si el interés del Real Zaragoza se transforma en una propuesta concreta o queda solo como un rumor más de la temporada.

