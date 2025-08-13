El drama que sacude a Victoria y David Beckham con su hijo

Victoria y David Beckham, símbolos de glamour y éxito, atraviesan un momento familiar tan delicado como inesperado. En las últimas horas trascendió que el matrimonio no fue invitado a la renovación de votos de su hijo mayor, Brooklyn Beckham, con Nicola Peltz.
La noticia, publicada por The Mirror, sorprendió a todos, ya que los Beckham se habrían enterado por internet. Según allegados a la pareja, las tensiones se agravaron luego de que los hermanos de Brooklyn hicieran comentarios irónicos hacia él en redes sociales, lo que habría sumado más distancia en la ya frágil relación.
Las críticas hacia Nicola no tardaron en multiplicarse en redes sociales, con usuarios acusándola de alejar a Brooklyn de su familia. Mientras tanto, y lejos de la ceremonia, David y Victoria Beckham compartían momentos a bordo de un yate, sin hacer alusión pública a la situación.
A pesar de los intentos de reconciliación, que según fuentes cercanas llevan “muchos meses” sin éxito, en el entorno aseguran que la puerta no está cerrada y que existe la esperanza de un reencuentro. Por ahora, el tiempo dirá si la familia logra superar una de sus crisis más sonadas.
Otro jugador del Inter Miami en la mira de un club español
El mercado de pases de la MLS sigue generando rumores y movimientos que cruzan el Atlántico. En medio de las versiones que vinculan a Federico Redondo con el Elche de La Liga, ahora otro futbolista del Inter Miami aparece en el radar europeo: Tomás Avilés, defensor argentino de 21 años.
En este caso, el interés proviene del Real Zaragoza, equipo de la Segunda División de España. Según trascendió, el director deportivo del club aragonés, Txema Indias, sigue de cerca al zaguero surgido en Racing Club de Avellaneda, aunque por el momento no se presentó ninguna oferta formal.
Avilés llegó al Inter Miami en agosto de 2023 y su valor de mercado actual ronda los seis millones de euros, cifra similar a la que pagó la franquicia de Florida por su pase. Su contrato se extiende hasta diciembre de 2026, por lo que cualquier negociación requeriría una propuesta sólida para tentar a la dirigencia estadounidense.
Con poco más de dos semanas para el cierre del mercado de verano en Europa, los próximos días serán clave para saber si el interés del Real Zaragoza se transforma en una propuesta concreta o queda solo como un rumor más de la temporada.
