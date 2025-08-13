Por el feriado que recuerda el paso a la inmortalidad del General José Francisco de San Martín, notaremos que la ciudad tomará el típico silencio de los fines de semana largos quizá más, ya que, el 85% de los viajeros, optaron por salir de la Argentina.
17/08 (VIERNES)
Finde largo: 85% de los argentinos viajeros optaron por salir del país
Como recordar al Padre de la Patria (17/08) que cae viernes, muchos argentinos decidieron hacerlo viajando fuera del país (85%)
Un informe del sitio de búsquedas que invita a despegar, la cantidad de pasajeros que aprovecharán los días para una escapada aumentó un 71% en comparación con el año pasado.
Supo la agencia Noticias Argentinas que el mayor crecimiento se concentra en los viajes al exterior, que aumentaron un 85%, mientras que las escapadas dentro del país tuvieron un alza del 62%.
Destinos más elegidos
La tendencia marca una clara preferencia por la proximidad tanto en los viajes al exterior como en los nacionales.
- Top 5 internacional:
- Río de Janeiro (Brasil)
- Santiago de Chile (Chile)
- Miami (USA)
- Madrid (España)
- Barcelona (España)
- Bariloche
- Iguazú
- Mendoza
- Salta
- Córdoba
Paquetes, el mejor negocio
El informe destaca que la venta de paquetes turísticos (que incluyen vuelo y hotel) se disparó, con un crecimiento del 148% para destinos internacionales y un impresionante 235% para los nacionales.
"La tendencia va en línea con nuestra recomendación porque los paquetes permiten un ahorro de hasta un 30% en comparación con adquirir cada servicio por separado", explican en la empresa.
¿Cómo se pagan?
El financiamiento es clave. Según Despegar, el 54% de las ventas de viajes de cabotaje se realiza en cuotas. Para los viajes internacionales, en tanto, el 17% de las operaciones se concretan en dólares.
Ejemplos
Bariloche: 3 noches (del 15 al 18 de agosto) por $755.614 por persona, con vuelo directo y hotel 3 estrellas.
Mendoza: 3 noches por $642.556 por persona, con vuelo directo y hotel 4 estrellas con piscina.
Río de Janeiro: 3 noches por $901.837 por persona, con vuelo directo y hotel 4 estrellas.
Santiago de Chile: 3 noches por $847.295 por persona, con vuelo directo y hotel 3 estrellas.
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear
$LIBRA vuelve, pese a Milei: La oposición intenta reactivar la Comisión
Banco Santander cierra sucursales y despide empleados en varias provincias
Intención de voto sección por sección, y ¿cómo se definirá quién ganó en PBA?
"Karina Milei tenía un tarifario: un posteo de Javier costaba US$ 500.000"