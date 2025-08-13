urgente24
ACTUALIDAD argentinos > país > José Francisco de San Martín

17/08 (VIERNES)

Finde largo: 85% de los argentinos viajeros optaron por salir del país

Como recordar al Padre de la Patria (17/08) que cae viernes, muchos argentinos decidieron hacerlo viajando fuera del país (85%)

13 de agosto de 2025 - 18:50
La figura que nunca deja olvidar la historia funcional de la Argentina

La figura que nunca deja olvidar la historia funcional de la Argentina

Por el feriado que recuerda el paso a la inmortalidad del General José Francisco de San Martín, notaremos que la ciudad tomará el típico silencio de los fines de semana largos quizá más, ya que, el 85% de los viajeros, optaron por salir de la Argentina.

Un informe del sitio de búsquedas que invita a despegar, la cantidad de pasajeros que aprovecharán los días para una escapada aumentó un 71% en comparación con el año pasado.

Supo la agencia Noticias Argentinas que el mayor crecimiento se concentra en los viajes al exterior, que aumentaron un 85%, mientras que las escapadas dentro del país tuvieron un alza del 62%.

Seguir leyendo

Trenes Argentinos
Para el finde largo ¡No voy en tren... voy en avión!

Para el finde largo ¡No voy en tren... voy en avión!

Destinos más elegidos

La tendencia marca una clara preferencia por la proximidad tanto en los viajes al exterior como en los nacionales.

  • Top 5 internacional:
    • Río de Janeiro (Brasil)
    • Santiago de Chile (Chile)
    • Miami (USA)
    • Madrid (España)
    • Barcelona (España)
  • Top 5 nacional:
    • Bariloche
    • Iguazú
    • Mendoza
    • Salta
    • Córdoba

    • Paquetes, el mejor negocio

    El informe destaca que la venta de paquetes turísticos (que incluyen vuelo y hotel) se disparó, con un crecimiento del 148% para destinos internacionales y un impresionante 235% para los nacionales.

    "La tendencia va en línea con nuestra recomendación porque los paquetes permiten un ahorro de hasta un 30% en comparación con adquirir cada servicio por separado", explican en la empresa.

    ¿Cómo se pagan?

    El financiamiento es clave. Según Despegar, el 54% de las ventas de viajes de cabotaje se realiza en cuotas. Para los viajes internacionales, en tanto, el 17% de las operaciones se concretan en dólares.

    Ejemplos

    Bariloche: 3 noches (del 15 al 18 de agosto) por $755.614 por persona, con vuelo directo y hotel 3 estrellas.

    Mendoza: 3 noches por $642.556 por persona, con vuelo directo y hotel 4 estrellas con piscina.

    Río de Janeiro: 3 noches por $901.837 por persona, con vuelo directo y hotel 4 estrellas.

    Santiago de Chile: 3 noches por $847.295 por persona, con vuelo directo y hotel 3 estrellas.

    Más noticias en Urgente24

    La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear

    $LIBRA vuelve, pese a Milei: La oposición intenta reactivar la Comisión

    Banco Santander cierra sucursales y despide empleados en varias provincias

    Intención de voto sección por sección, y ¿cómo se definirá quién ganó en PBA?

    "Karina Milei tenía un tarifario: un posteo de Javier costaba US$ 500.000"

    Te puede interesar

    Temas

    No te lo pierdas

    CONSPIRACIONES