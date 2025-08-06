Millas para vivir de viaje y pagar los vuelos 9 meses después

El viajero común de hoy se sumerge en mundo transformado por las nuevas tecnologías. Las aplicaciones móviles y los modelos de suscripción irrumpieron con fuerza, redefiniendo no solo la planificación, sino también cómo se viven los viajes en la actualidad.
- Desde la personalización de las experiencias en destino hasta la forma en que se adquieren servicios, con hábitos de compra más inmediatos, accesibles y centrados en la conveniencia.
El turismo en Argentina y América Latina vive una transformación digital. El viaje ya no comienza en el aeropuerto ni termina en el hotel: empieza en la palma de la mano y se vive en cada decisión, cada experiencia y cada conexión.
Esta digitalización, impulsada por servicios de membresía y nuevas plataformas, está ampliando el acceso a experiencias personalizadas y más asequibles.
Nueva alternativa para financiar los viajes
- Smiles, el programa de fidelidad del grupo GOL Linhas Aéreas, ofrece Club Smiles, su club de millas del programa, donde los usuarios, a cambio de un pago mensual, reciben una cantidad específica de millas, y así sumar.
Club Smiles, por ejemplo, presenta seis opciones de suscripción que se ajustan a diferentes presupuestos, incluyendo una opción económica por menos de $7.000.
Beneficios para los viajeros: Pagar pasajes meses después e ir sumando millas
- Ahorro significativo: Un usuario puede suscribirse a Club Smiles y en pocos meses acumular millas suficientes para vuelos al exterior aprovechando promociones.
- Acceso a destinos soñados: Para muchos, la posibilidad de volar a destinos como Europa, que antes resultaban inaccesibles, se vuelve real gracias a la acumulación inteligente de millas y las ofertas exclusivas para socios.
- Comodidad y confort: Club Smiles facilita la planificación de viajes al permitir el pago mensual. Los socios del Club pueden aprovechar Viaje Fácil para reservar pasajes con hasta 11 meses de antelación, asegurando su vuelo y congelando el precio gracias a un descuento exclusivo.
Al momento de la reserva, solo se abonan tasas, impuestos y el costo del servicio. El valor del pasaje se paga recién 60 días antes del vuelo. Durante los meses previos, el cliente acumula millas a su conveniencia, lo que representa una forma de financiación flexible.
Si el cliente decide dar de baja la reserva, las tasas e impuestos serán reembolsados, perdiendo únicamente el costo del servicio, que es de $18.000 para clientes no afiliados al Club, y $15.500 para socios del Club Smiles.
Además, es posible reservar hasta 9 pasajes en una misma transacción, brindando aún más comodidad y opciones para los viajeros.
- Lealtad y flexibilidad: La posibilidad de combinar millas con dinero, transferir puntos entre usuarios o canjear en una amplia red de aliados incentiva la fidelidad y permite una gestión más estratégica de los recursos.
