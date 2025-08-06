Millas para vivir de viaje y pagar los vuelos 9 meses después

Club Smiles, por ejemplo, presenta seis opciones de suscripción que se ajustan a diferentes presupuestos, incluyendo una opción económica por menos de $7.000.

Beneficios para los viajeros: Pagar pasajes meses después e ir sumando millas

Ahorro significativo : Un usuario puede suscribirse a Club Smiles y en pocos meses acumular millas suficientes para vuelos al exterior aprovechando promociones.

image La nueva forma de financiar los viajes.

Comodidad y confort: Club Smiles facilita la planificación de viajes al permitir el pago mensual. Los socios del Club pueden aprovechar Viaje Fácil para reservar pasajes con hasta 11 meses de antelación, asegurando su vuelo y congelando el precio gracias a un descuento exclusivo.

Al momento de la reserva, solo se abonan tasas, impuestos y el costo del servicio. El valor del pasaje se paga recién 60 días antes del vuelo. Durante los meses previos, el cliente acumula millas a su conveniencia, lo que representa una forma de financiación flexible.

Si el cliente decide dar de baja la reserva, las tasas e impuestos serán reembolsados, perdiendo únicamente el costo del servicio, que es de $18.000 para clientes no afiliados al Club, y $15.500 para socios del Club Smiles.

Además, es posible reservar hasta 9 pasajes en una misma transacción, brindando aún más comodidad y opciones para los viajeros.

Lealtad y flexibilidad: La posibilidad de combinar millas con dinero, transferir puntos entre usuarios o canjear en una amplia red de aliados incentiva la fidelidad y permite una gestión más estratégica de los recursos.

