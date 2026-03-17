Buenos Aires recibe una exposición de tatuajes única y con un mensaje profundo detrás. La Rural será, una vez más, el epicentro de una experiencia que mezcla creatividad, cultura alternativa y una historia de sanación que ya le cambió la vida a miles de mujeres en todo el país.
CONOCELO
Buenos Aires recibe la Mandinga Tattoo Expo 2026: el festival de tatuajes más grande
Una exposición de tatuajes muy reconocida y con una trayectoria excepcional llega a Buenos Aires. Un mensaje más allá de la tinta.
Y es que detrás de la expo hay algo que va mucho más allá de los tatuajes: la Fundación Mandinga Tattoo, liderada por Diego Staropoli, lleva más de 15 años demostrando que tatuar una cicatriz puede ser el inicio de una vida nueva. Casi 5000 mujeres sobrevivientes de violencia de género y de cáncer de mama ya lo vivieron. De forma completamente gratuita, la fundación las ayudó a resignificar sus marcas y recuperar su identidad.
La fiesta del tatuaje llega a Buenos Aires
Los días 20, 21 y 22 de marzo, La Rural de Buenos Aires abre sus puertas para la 22ª edición de la Mandinga Tattoo Expo Argentina, el encuentro de tatuajes más importante de la región. Más de 700 artistas se juntan en tres días repletos de shows en vivo y estarán Piti Fernández, A.N.I.M.A.L., ASSPERA, DJs y más. Habrá concurso de cosplay, batalla de freestyle, exhibición de skateboarding, de boxeo y un concurso de tatuajes diario en distintas categorías. Hay para todos los gustos.
Para las mujeres que atravesaron un cáncer de mama y sus secuelas, la fundación también hace reconstrucciones gratuitas de areolas mamarias. No es solo una cuestión estética: para muchas es el paso que las ayuda a reencontrarse con su cuerpo y su autoestima. La organización ya suma más de 4600 reconstrucciones y más de 300 tatuajes sanadores.
De todo ese camino nació "Los Fénix de Mandinga", un grupo de sobrevivientes que encontraron en el estudio de Villa Lugano mucho más que un lugar para tatuarse: una red de contención real. Hoy, muchas de ellas usan remeras sin mangas, se muestran sin vergüenza y cuentan su historia con orgullo.
Staropoli sostiene que "el tatuaje es una excusa; aquí lo importante es lo que nace de aquí en adelante". La Mandinga Tattoo Expo 2026 es una doble celebración: la del arte en su forma más libre y la de todas las mujeres que lo usaron para reconstruirse. Una edición que no te podés perder.
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