Buenos Aires recibe la Mandinga Tattoo Expo 2026: el festival de tatuajes más grande

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La fiesta del tatuaje llega a Buenos Aires

Los días 20, 21 y 22 de marzo, La Rural de Buenos Aires abre sus puertas para la 22ª edición de la Mandinga Tattoo Expo Argentina, el encuentro de tatuajes más importante de la región. Más de 700 artistas se juntan en tres días repletos de shows en vivo y estarán Piti Fernández, A.N.I.M.A.L., ASSPERA, DJs y más. Habrá concurso de cosplay, batalla de freestyle, exhibición de skateboarding, de boxeo y un concurso de tatuajes diario en distintas categorías. Hay para todos los gustos.