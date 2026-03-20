ROSARIO. La ciudad se prepara para recibir el fin de semana largo con gran cantidad de planes para disfrutar en familia y/o con amigos. El otoño llega con una agenda cargada de actividades destinada a todas las edades, como así también a aquellos turistas que elijan la Cuna de la Bandera como destino para estos días de descanso.
ESPECTACULAR
Finde XL en Rosario: Fiesta del Helado Artesanal, Bersuit, Rata Blanca y más
Rosario se prepara para un fin de semana largo que tendrá de todo. Eventos, música, gastronomía, y hasta entretenimiento para los más chicos.
Fiesta del Helado Artesanal en el Parque Nacional a la Bandera
Sabores tradicionales, exóticos o de inspiración gourmet. Más de 70 gustos desde los clásicos chocolate, dulce de leche, frutilla y americana hasta queso y dulce, arroz con leche, daikiri de maracuyá, rosa, Campari o roquefort, entre muchos otros.
La extensa tradición en producción artesanal de helados, la inigualable calidad de las materias primas regionales y una pasión que se traduce en el mayor consumo de estas delicias por habitante del país, han consolidado a la ciudad desde 1999 como Capital Nacional del Helado Artesanal.
Habrá espectáculos musicales para grandes y chicos, sorteos de kilos de helado y mucho más.
* Viernes de 16.30 a 23. Sábado y domingo de 14.30 a 23.
Bersuit Vergarabat en La Sala de las Artes
La banda celebra 25 años del lanzamiento de "Hijos del Culo", luego de agotar dos funciones en Ferro junto a invitados de lujo como Lali, Luck Ra y Lisandro Aristimuño.
* Sábado a las 20. Entradas a partir de $40.000.
Rata Blanca en Bioceres Arena
La banda que marcó una nueva manera de mirar y entender a la cultura heavy argentina llegará a la ciudad para repasar sus más de tres décadas de trayectoria poniendo especial énfasis en el disco lanzado en 1990.
"Hay gente que nos venía a ver hace 30 años atrás y que todavía la vemos, pero el público se renovó mucho", señaló Walter Giardino en una entrevista.
* Sábado a las 21. Desde $40.000.
Cumbión del Paraná en Bioceres Arena
Cada noche reúne a los amantes de la música tropical para cantar y bailar al ritmo de las mejores bandas del país. Este finde será el turno de Cacho Deicas y Damas Gratis.
* Sábado a las 23.59. Valor $20.000.
Agendá: Semana del vermut con promo en aperitivos
Con una fuerte presencia en bares, vermuterías y casas de todo el país, este aperitivo italiano se ha convertido en un clásico argentino, sinónimo de encuentro y protagonista de momentos inolvidables.
Hasta el 22 de marzo habrá diferentes puntos de la ciudad con happy hours, combos gastronómicos especialmente pensadas para la ocasión con tapas, sándwiches, pizza y tablas y actividades con las marcas participantes.
* Viernes 2×1 en Belgrano Vermut. Sábado 2×1 en Carpano Argentina. Domingo 2×1 en Vermut Pichincha.
Actividades por el Día de la Memoria
Tardecitas en Puerto Joven
Muestra fotográfica, instalación artística, intervención musical y taller abierto. Vení a participar de una jornada de reflexión, música, arte y memoria donde se podrán crear e intervenir pañuelos blancos (con bordados, dibujos, frases o flores) para visibilizar las historias de los 30.000 desaparecidos y la lucha de las Madres y Abuelas.
El objetivo final es movilizarse este 24 de marzo, llevando estos pañuelos a las plazas de todo el país como símbolo de Memoria, Verdad y Justicia.
* Sábado a las 18. Gratis.
Argentina 1985 en Cine Lumière
A 50 años del golpe de Estado de 1976 se compartirá una función especial de Argentina, 1985, con la participación de Miguel Laborde, exdetenido desaparecido - denunciante frente a la CONADEP - y Teresa Laborde, hija de Adriana Calvo y Miguel nacida en cautiverio, querellante en causas de lesa humanidad.
* Sábado a las 18. Gratis.
Entretenimiento para los más chicos
Cazadoras Doradas – Guerreras K-POP en Plataforma Lavardén
Una aventura musical que combina canciones en español, coreografías y efectos especiales. En esta historia llena de energía, amistad y superación, las valientes guerreras deberán enfrentarse a los temidos Saja Boys en una batalla donde el trabajo en equipo y el coraje serán fundamentales.
* Sábado a las 17. $30.000.
La Isla de los Inventos
Este espacio, dentro del Tríptico de la Infancia, es uno de los más visitados por su gran atractivo para grandes y chicos.
La Isla de los Inventos concreta un proyecto arquitectónico de recuperación patrimonial de la antigua Estación de ferrocarril Rosario Central que fue reciclada especialmente para este ámbito recreativo – educativo.
* Viernes a martes de 14 a 19. Entrada general $500 (menores de 4 no abonan).
Jardín de los Niños
Se presenta como un parque lúdico que rinde homenaje a la imaginación y a la creación. Ofrece juegos, aventuras, misterios, construcciones y poesía. Un programa educativo no formal para los niños, sus familias y las escuelas.
* Viernes a martes de 13 a 18. Entrada general $500 (menores de 4 gratis).
Más contenidos en Urgente24:
Argentina pierde un componente clave para la red eléctrica: Festejan China, Brasil y Colombia
El nuevo jefe de Jalisco Nueva Generación es... estadounidense, hijo de 'Maradona'
Conmoción en Racing por lo que dijeron en ESPN sobre Facundo Cambeses y Gabriel Rojas
Gallardo le dijo que no a San Lorenzo y confirmó dónde dirigirá tras su salida de River
ANSES ofrece hasta $80 millones por desvincularse: El plan que sacude al organismo