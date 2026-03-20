Finde XL en Rosario: Fiesta del Helado Artesanal, Bersuit, Rata Blanca y más

Bersuit Vergarabat en La Sala de las Artes

La banda celebra 25 años del lanzamiento de "Hijos del Culo", luego de agotar dos funciones en Ferro junto a invitados de lujo como Lali, Luck Ra y Lisandro Aristimuño.

* Sábado a las 20. Entradas a partir de $40.000.

image La gira continúa este 2026 con una serie de conciertos que empieza en La Plata –este viernes–, sigue acá, pasa por la ciudad de Santa Fe y continúa con fechas internacionales en México y Bogotá.

Rata Blanca en Bioceres Arena

La banda que marcó una nueva manera de mirar y entender a la cultura heavy argentina llegará a la ciudad para repasar sus más de tres décadas de trayectoria poniendo especial énfasis en el disco lanzado en 1990.

"Hay gente que nos venía a ver hace 30 años atrás y que todavía la vemos, pero el público se renovó mucho", señaló Walter Giardino en una entrevista.

"La gente que está pegada a la valla no envejeció, siguen siendo pibes". "La gente que está pegada a la valla no envejeció, siguen siendo pibes".

* Sábado a las 21. Desde $40.000.

Cumbión del Paraná en Bioceres Arena

Cada noche reúne a los amantes de la música tropical para cantar y bailar al ritmo de las mejores bandas del país. Este finde será el turno de Cacho Deicas y Damas Gratis.

* Sábado a las 23.59. Valor $20.000.

image Baile asegurado para la noche del sábado.

Agendá: Semana del vermut con promo en aperitivos

Con una fuerte presencia en bares, vermuterías y casas de todo el país, este aperitivo italiano se ha convertido en un clásico argentino, sinónimo de encuentro y protagonista de momentos inolvidables.

Hasta el 22 de marzo habrá diferentes puntos de la ciudad con happy hours, combos gastronómicos especialmente pensadas para la ocasión con tapas, sándwiches, pizza y tablas y actividades con las marcas participantes.

* Viernes 2×1 en Belgrano Vermut. Sábado 2×1 en Carpano Argentina. Domingo 2×1 en Vermut Pichincha.

Actividades por el Día de la Memoria

Tardecitas en Puerto Joven

Muestra fotográfica, instalación artística, intervención musical y taller abierto. Vení a participar de una jornada de reflexión, música, arte y memoria donde se podrán crear e intervenir pañuelos blancos (con bordados, dibujos, frases o flores) para visibilizar las historias de los 30.000 desaparecidos y la lucha de las Madres y Abuelas.

El objetivo final es movilizarse este 24 de marzo, llevando estos pañuelos a las plazas de todo el país como símbolo de Memoria, Verdad y Justicia.

* Sábado a las 18. Gratis.

Argentina 1985 en Cine Lumière

A 50 años del golpe de Estado de 1976 se compartirá una función especial de Argentina, 1985, con la participación de Miguel Laborde, exdetenido desaparecido - denunciante frente a la CONADEP - y Teresa Laborde, hija de Adriana Calvo y Miguel nacida en cautiverio, querellante en causas de lesa humanidad.

* Sábado a las 18. Gratis.

image Una gran opción para la ciudad.

Entretenimiento para los más chicos

Cazadoras Doradas – Guerreras K-POP en Plataforma Lavardén

Una aventura musical que combina canciones en español, coreografías y efectos especiales. En esta historia llena de energía, amistad y superación, las valientes guerreras deberán enfrentarse a los temidos Saja Boys en una batalla donde el trabajo en equipo y el coraje serán fundamentales.

* Sábado a las 17. $30.000.

La Isla de los Inventos

Este espacio, dentro del Tríptico de la Infancia, es uno de los más visitados por su gran atractivo para grandes y chicos.

La Isla de los Inventos concreta un proyecto arquitectónico de recuperación patrimonial de la antigua Estación de ferrocarril Rosario Central que fue reciclada especialmente para este ámbito recreativo – educativo.

* Viernes a martes de 14 a 19. Entrada general $500 (menores de 4 no abonan).

Jardín de los Niños

Se presenta como un parque lúdico que rinde homenaje a la imaginación y a la creación. Ofrece juegos, aventuras, misterios, construcciones y poesía. Un programa educativo no formal para los niños, sus familias y las escuelas.

* Viernes a martes de 13 a 18. Entrada general $500 (menores de 4 gratis).

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