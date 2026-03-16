El paro se replica en las calles de Rosario: Ruido por la universidad pública

image Se viene una nueva Marcha Federal.

Al respecto, Daniela Díaz, que preside Fagdut local, calificó como "histórica" la votación mediante la encuesta que fue puesta a consideración de la docencia de la UTN en Rosario y que "fue un punto de partida a la que se sumaron otras seccionales e incluso en el plano nacional". A su vez, consideró que la situación universitaria es "desesperante, ya que la pérdida salarial supera el 50% a la fecha".

El eje del conflicto gira en torno al financiamiento universitario y la recomposición salarial. Según plantearon desde el gremio, los aumentos otorgados hasta el momento resultan insuficientes frente al avance de la inflación y al deterioro de los ingresos del sector docente.

Salarios pobres

Según datos difundidos por la CONADU, un docente universitario con dedicación simple y diez años de antigüedad percibió en enero un salario bruto de $305.604. En términos reales, el sector sostiene que los ingresos descendieron un 34% desde noviembre de 2023, previo a la asunción presidencial de Javier Milei, mientras que la caída interanual respecto de enero de 2025 alcanza el 12,9%.

Desde el gremio calificaron la situación salarial como “desesperante” y advirtieron que la pérdida del poder adquisitivo supera el 50%. Mientras tanto, el Gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de financiamiento universitario que propone aumentos salariales escalonados, en medio de un conflicto que continúa escalando en todo el sistema universitario público.

image En pie de lucha.

Por medio de un comunicado, COAD ratificó que la medida de fuerza es parte de la "profundización del ataque del gobierno de Javier Milei al conjunto de trabajadores a partir de la reforma laboral regresiva que aprobó el Congreso de la Nación y el nuevo impulso de su plan de destrucción de la Universidad Pública y nuestros salarios con la modificación que pretende hacer a la Ley aprobada que el gobierno viola e incumple".

"Es de destacar la predisposición a profundizar la pelea salarial y por la universidad pública de la docencia de todo el país". "Es de destacar la predisposición a profundizar la pelea salarial y por la universidad pública de la docencia de todo el país".

De manera continuada, el sindicato docente adelantó que "los mandatos llevados por la gran mayoría de las asociaciones de base proponen planes de lucha de largo aliento, incrementarlos en intensidad y con la movilización en unidad con estudiantes y no docentes".

Más contenidos en Urgente24

Carlos Presti, general con 4 soles y pocas luces

La mora no encuentra techo y ya preocupa a todo el sistema

Acá lo que molesta es que la gente se quiera

La traición de Martín Varsavsky se asoma a los 50 años de la tragedia

Yassine Bounou confirmó su decisión ante una oferta de River: "Quiero..."