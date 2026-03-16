ROSARIO. La semana inicia con complicaciones. Docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) comienzan este lunes (16/3) un paro nacional en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y para exigir que el Gobierno convoque a paritarias.
UNA SEMANA SIN CLASES
El paro se replica en las calles de Rosario: Ruido por la universidad pública
Las universidades públicas de Rosario comienzan la semana con las aulas vacías. Docentes adhieren al paro nacional para presionar al Gobierno.
Vale recordar que los no docentes de la UNR nucleados en Apur vienen llevando adelante un plan de lucha con paros sin asistencia a los lugares de trabajo. El mismo se inició el pasado lunes 9 de marzo y continuará los días 16, 23 y 31 de este mes; 8, 17 y 23 de abril.
Paro nacional: Universidades sin clases
La medida de fuerza se extenderá durante toda la semana y tendrá impacto directo en miles de estudiantes que debían arrancar las clases en estos días. A su vez, se se prevé afectación en mesas de examen, trámites administrativos y otras actividades académicas.
Por su parte, el mandato votado por los docentes nucleados en Coad incluye además nuevas medidas para los próximos meses: dos semanas de huelga en abril, tres en mayo y la posibilidad de una protesta por tiempo indeterminado a partir de junio si no hay respuestas a los reclamos.
Sobre ese marco, también se anunció una marcha federal universitaria para el 23 de abril.
Al respecto, Daniela Díaz, que preside Fagdut local, calificó como "histórica" la votación mediante la encuesta que fue puesta a consideración de la docencia de la UTN en Rosario y que "fue un punto de partida a la que se sumaron otras seccionales e incluso en el plano nacional". A su vez, consideró que la situación universitaria es "desesperante, ya que la pérdida salarial supera el 50% a la fecha".
El eje del conflicto gira en torno al financiamiento universitario y la recomposición salarial. Según plantearon desde el gremio, los aumentos otorgados hasta el momento resultan insuficientes frente al avance de la inflación y al deterioro de los ingresos del sector docente.
Salarios pobres
Según datos difundidos por la CONADU, un docente universitario con dedicación simple y diez años de antigüedad percibió en enero un salario bruto de $305.604. En términos reales, el sector sostiene que los ingresos descendieron un 34% desde noviembre de 2023, previo a la asunción presidencial de Javier Milei, mientras que la caída interanual respecto de enero de 2025 alcanza el 12,9%.
Desde el gremio calificaron la situación salarial como “desesperante” y advirtieron que la pérdida del poder adquisitivo supera el 50%. Mientras tanto, el Gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de financiamiento universitario que propone aumentos salariales escalonados, en medio de un conflicto que continúa escalando en todo el sistema universitario público.
Por medio de un comunicado, COAD ratificó que la medida de fuerza es parte de la "profundización del ataque del gobierno de Javier Milei al conjunto de trabajadores a partir de la reforma laboral regresiva que aprobó el Congreso de la Nación y el nuevo impulso de su plan de destrucción de la Universidad Pública y nuestros salarios con la modificación que pretende hacer a la Ley aprobada que el gobierno viola e incumple".
De manera continuada, el sindicato docente adelantó que "los mandatos llevados por la gran mayoría de las asociaciones de base proponen planes de lucha de largo aliento, incrementarlos en intensidad y con la movilización en unidad con estudiantes y no docentes".
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