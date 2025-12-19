Derrota, reproches y un nuevo plan: El Gobierno reordena su estrategia por discapacidad y universidades

Discapacidad y universidades, piedra en el zapato

Según fuentes oficiales, el desafío central pasa por cómo instrumentar esos cambios en plena sesión para garantizar los votos necesarios y evitar una nueva derrota legislativa. La estrategia incluye negociaciones con bloques dialoguistas y la posibilidad de introducir modificaciones sobre tablas, una maniobra que el oficialismo considera clave para avanzar con el Presupuesto.

En Balcarce 50 insisten en que esta jugada no implica un retroceso político ni un reconocimiento de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, vetadas previamente por el Presidente. Por el contrario, remarcan que la postura del Gobierno sigue siendo que esas normas no están vigentes y que la contrapropuesta forma parte de un nuevo marco presupuestario.

El trasfondo del debate expuso, además, tensiones internas dentro del propio oficialismo. Tras el traspié en Diputados, surgieron versiones contrapuestas en la Casa Rosada: mientras un sector sostiene que nunca estuvieron asegurados los votos, otro afirma que se confiaba en una media sanción hasta último momento. El resultado reavivó cuestionamientos sobre la estrategia parlamentaria y sobre la conveniencia de haber incluido artículos de alto costo político.

Con el Senado como próximo escenario, el Gobierno busca ahora recomponer la iniciativa, ordenar su frente interno y evitar que el Presupuesto 2026 vuelva a convertirse en un campo minado.

