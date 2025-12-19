Un "nuevo" muro de Berlín; raro pacto en diputados de LLA y los K: porteños contra River

1-Navidad blindada en Berlín: nuevo muro para prevenir ataques
En vísperas de Navidad, en la capital alemana volvieron a levantarse vallados que llamaron la atención de vecinos y turistas.
Un "nuevo" muro de Berlín por posibles ataques; raro pacto de madrugada entre diputados de LLA y K: vecinos del Norte de CABA contra River Plate.
A diferencia de los construidos en 1961, estas estructuras buscan impedir posibles ataques terroristas en los tradicionales mercados navideños.
El acuerdo se realizó por fuera de los consensos parlamentarios previos y dejó atónitos al PRO y a los radicales.
A la luz de este movimiento, ahora se entienden las charlas previas que recibieron los nuevos legisladores como Tronco Figliuolo, Karen Reinhardt y Virginia Gallardo
Los vecinos de Belgrano y Núñez están enloquecidos porque con cada recital en el Monumental el barrio colapsa durante varias horas.
Fabián Doman denunció que las autoridades de River Plate se limitan a alquilar el estadio y se desentienden del caos de tránsito que se genera en la zona.
Los porteños de los barrios afectados reclaman que los eventos se realicen únicamente los fines de semana para reducir el impacto cotidiano.
Carlitos Balá nos hizo reír en los años 80 con su inolvidable perro imaginario Angueto.
El cómico jamás habrá imaginado que aquella creación humorística sería tomada en serio en 2025.
En Alemania, algunas personas tienen perros imaginarios y los entrenan con un método real conocido como hobby dogging.