Un "nuevo" muro de Berlín; raro pacto en diputados de LLA y los K: porteños contra River

A la luz de este movimiento, ahora se entienden las charlas previas que recibieron los nuevos legisladores como Tronco Figliuolo, Karen Reinhardt y Virginia Gallardo

Embed - Pacto inesperado en el Congreso: LLA y el kirchnerismo se alinearon

3-Vecinos en pie de guerra por recitales en la cancha de River

Los vecinos de Belgrano y Núñez están enloquecidos porque con cada recital en el Monumental el barrio colapsa durante varias horas.

Fabián Doman denunció que las autoridades de River Plate se limitan a alquilar el estadio y se desentienden del caos de tránsito que se genera en la zona.

Los porteños de los barrios afectados reclaman que los eventos se realicen únicamente los fines de semana para reducir el impacto cotidiano.

Embed - Vecinos en pie de guerra por los recitales en el Monumental

4-Del humor a la realidad: los perros imaginarios

Carlitos Balá nos hizo reír en los años 80 con su inolvidable perro imaginario Angueto.

El cómico jamás habrá imaginado que aquella creación humorística sería tomada en serio en 2025.

En Alemania, algunas personas tienen perros imaginarios y los entrenan con un método real conocido como hobby dogging.