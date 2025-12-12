De Las Vegas a Berlín: Las mejores ciudades del mundo para vivir la noche

2-Madrid: del primer cóctel al amanecer

En el segundo puesto aparece Madrid, una ciudad donde la noche no entiende de horarios ni de fórmulas cerradas. La capital española destaca por una escena diversa y en permanente movimiento, capaz de combinar tradición y novedad en pocos metros cuadrados. Coctelerías de autor, clubes históricos y nuevas aperturas conviven en un ecosistema nocturno que se estira sin esfuerzo hasta bien entrada la mañana, con barrios que cambian de pulso a medida que avanza la noche.

Entre los puntos destacados figuran bares de cócteles como Devil’s Cut, impulsado por el reconocido bartender japonés Shingo Gokan, o espacios de espíritu más secreto como Pensión Mimosas, a pasos de la Puerta del Sol. A esa lista se suman clásicos que forman parte de la memoria nocturna de la ciudad, como La Vía Láctea, emblema de Malasaña desde hace décadas, y Jack’s Library, uno de los speakeasies más comentados del momento, escondido tras una discreta fachada y pensado para quienes buscan una experiencia más íntima.

En el terreno clubbing, Madrid mantiene instituciones con décadas de historia como Fabrik, Ochoymedio y LuLa, al tiempo que suma propuestas más recientes repartidas entre Malasaña, Chueca y Gran Vía, donde la música, el diseño y el público se renuevan constantemente. Esa coexistencia entre lo clásico y lo emergente es parte de su atractivo.

La escena LGBTQ+ sigue siendo uno de los pilares de la noche madrileña, con clubes legendarios, pistas siempre llenas y espectáculos drag semanales que marcan la agenda cultural nocturna. En paralelo, una nueva ola de locales fusiona gastronomía, música y show en un mismo espacio, borrando los límites entre cena, cóctel y fiesta. En Madrid, la noche no es un evento puntual: es una forma de vivir la ciudad.

3-París: una nueva edad dorada nocturna

Cerrando el podio se encuentra París, una ciudad que atraviesa un renovado esplendor nocturno. Aunque salir de noche aquí puede resultar costoso, la capital francesa compensa con una escena vibrante y diversa, impulsada en gran parte por colectivos queer y por una generación de espacios híbridos que están redefiniendo el clubbing parisino. La noche ya no se concentra solo en grandes discotecas: se fragmenta en bares diminutos, pistas improvisadas y clubes donde la música marca el pulso cultural de la ciudad.

Buena parte de esta energía se concentra en barrios como Belleville y otros del este parisino, donde proliferan bares que funcionan como antros, discotecas mínimas y puntos de encuentro para públicos muy distintos. En Discobar, por ejemplo, una pequeña sala trasera (apenas más grande que un coche) se convierte en pista de baile alrededor de vinilos y tornamesas, mientras que Bambino, en el distrito 11, mezcla vinos naturales, platos pequeños y sesiones de DJs que terminan con las mesas corridas y la gente bailando sin ceremonia. Espacios como Désordre, con su espíritu post-punk, o Fréquence, donde conviven cócteles de inspiración japonesa y vinilos funk de los años 80, confirman que en París la fiesta también puede ser íntima y sofisticada a la vez.

A esa red de bares se suman clubes que sostienen el costado más glam y nocturno de la ciudad. L’Arc, junto al Arco de Triunfo, representa el París del lujo y la moda, con house, hip-hop y una clientela que se mezcla con diseñadores y celebridades durante las semanas de la moda. Más cerca del Sena, Alma Club propone una experiencia sensorial marcada por el diseño, la luz y el deep house, mientras que Silencio, en el distrito 2 (concebido como club cultural antes que discoteca tradicional), sigue siendo uno de los puntos de encuentro favoritos de artistas, músicos y creativos.

En paralelo, los grandes espacios industriales del noreste de la ciudad consolidaron a París como uno de los polos nocturnos más activos de Europa, con programaciones que pueden extenderse durante todo el fin de semana y fiestas donde conviven electrónica, afrobeat, dancehall y propuestas experimentales. Esa combinación entre lo underground y lo sofisticado explica por qué la capital francesa volvió a posicionarse entre las grandes ciudades del mundo para vivir la noche.

París demuestra así que su vida nocturna no vive del pasado. Se reinventa desde lo cultural, lo político y lo musical, con una energía que la devuelve al centro del mapa global cuando cae el sol.

__ El skyline iluminado de Shanghái, una de las ciudades donde la noche se vive entre rascacielos, clubes y bares subterráneos.

4-Shanghái: la noche futurista que nunca se apaga

En el cuarto puesto del ranking aparece Shanghái, una ciudad donde la vida nocturna se define por la variedad absoluta. Aquí conviven bares improvisados que surgen casi de la nada, clubes de altísimo nivel con precios a la altura de Nueva York, locales de jazz, antros subterráneos y bares de inmersión total. Todo bajo una actitud muy local, despreocupada y directa, que atraviesa la noche shanghainesa de principio a fin.

Una de las caras más crudas y celebradas de la ciudad se vive bajo tierra. The Shelter, instalado en un antiguo refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial, es uno de los clubes más emblemáticos: un túnel oscuro que desemboca en una pista sudorosa donde suenan hip-hop, electrónica y drum and bass, y donde la noche se vuelve física, intensa y sin concesiones. En el extremo opuesto del espectro, Salon de Ning, escondido en el subsuelo del hotel Peninsula, propone una experiencia lujosa y teatral, con salas temáticas, música en vivo y una atmósfera que remite al Shanghái colonial reinterpretado con ironía.

Entre esos dos mundos se despliega una escena de bares pequeños pero fundamentales. En el distrito de Changning, Mokkos funciona como un bar japonés de shch casi secreto, sin carta visible y con una banda sonora pensada para conversar largo. The Cotton Club, en Huaihai Road, mantiene viva la tradición del jazz en clave festiva, lejos del silencio solemne, mientras que C’s, un dive bar subterráneo y sin pretensiones, sigue siendo uno de los refugios más baratos y auténticos de la ciudad, ideal para escapar del brillo excesivo de los clubes más exclusivos.

La noche shanghainesa también tiene su costado abiertamente ostentoso. Desde el piso 24, M1NT Club ofrece una de las vistas más reconocibles del Bund, con una clientela internacional, códigos estéticos claros y una mezcla de fiesta, moda y poder económico. Más informal (y caótica) es la experiencia de Windows Scoreboard, un bar deportivo masivo donde la cerveza, los partidos en pantalla gigante y el ruido constante definen una noche sin filtros.

En cuanto al clubbing contemporáneo, Shanghái atraviesa una etapa de renovación constante. Espacios como Heim, instalado en una villa de dos plantas, se convirtieron en puntos clave para la escena electrónica alternativa, combinando techno, comunidad y una experiencia casi doméstica. Abyss, heredero de antiguos clubes secretos, apuesta por sótanos oscuros y sonidos más duros, mientras que el regreso de Dada, en una nueva ubicación, confirmó que el espíritu underground sigue vivo, con fiestas eclécticas y una fuerte conexión con la escena local.

Shanghái consolida así su lugar entre las grandes capitales nocturnas del mundo: una ciudad donde el lujo convive con lo subterráneo, y donde cada noche ofrece una versión distinta de sí misma. En su skyline futurista y sus sótanos sudorosos, la noche no se apaga: se transforma.

_ Berghain, la disco de Berlín que no tiene fin. Foto: Simon Tartarotti

5-Berlín: la noche como identidad en permanente mutación

En el quinto puesto aparece Berlín, una ciudad donde la vida nocturna no es un complemento, sino una parte esencial de su identidad cultural. Lejos de agotarse en su propio mito, la capital alemana sigue reinventando su escena con una naturalidad que pocas ciudades pueden sostener. Aquí, salir de noche es aceptar que las reglas son flexibles y que el tiempo pierde sentido.

El clubbing berlinés se articula alrededor de espacios que ya forman parte del imaginario global. Berghain, instalado en una antigua central eléctrica, continúa siendo el símbolo máximo de una noche sin concesiones, donde el techno marca el ritmo y la experiencia importa más que la apariencia. KitKatClub empuja los límites entre música, libertad estética y provocación, mientras que clubes como Tresor, Sisyphos o Watergate mantienen viva una escena electrónica en constante transformación.

Pero Berlín se explica tanto por sus clubes como por sus bares, verdaderos laboratorios nocturnos donde el cóctel, el espacio y la actitud importan tanto como la música. Wax On, recientemente reconocido entre los mejores bares del mundo, es uno de los ejemplos más claros: un sótano de luces bajas donde se experimenta con sabores poco convencionales (desde lavanda tostada hasta sésamo o té ahumado) y donde la coctelería se vive casi como una ciencia.

En otro registro aparece Klunkerkranich, un bar escondido en una azotea improbable que combina espíritu comunitario, arte y música en vivo. El recorrido para llegar es parte de la experiencia y la recompensa, una vez arriba, es una de las mejores vistas del atardecer berlinés, con la Torre de Televisión recortando el horizonte. Según la noche, el espacio muta entre bar relajado, club o escenario de conciertos.

Para quienes buscan una atmósfera más íntima, Ora ofrece una de las experiencias más singulares de la ciudad. Instalado en una antigua farmacia del siglo XIX, conserva frascos, maderas y detalles originales que dialogan con una propuesta contemporánea de pequeños platos, champán y cócteles en clave romántica. No es el bar más accesible de Berlín, pero sí uno de los más evocadores.

El costado clásico lo aporta Becketts Kopf, un speakeasy de larga trayectoria en Prenzlauer Berg, con puertas sin señalizar, terciopelos rojos y una carta de cócteles que rinde culto a las recetas tradicionales. Más informal pero igual de detallista es Geist im Glas, conocido por sus destilados infusionados, su decoración cargada de referencias y un ambiente que puede pasar de bar nocturno a punto de brunch sin perder personalidad.

Berlín no promete lujo ni comodidad. Promete autenticidad, entrega y una noche que puede durar mucho más de lo previsto. Y es precisamente esa falta de artificio lo que la mantiene, año tras año, entre las ciudades más influyentes del mundo cuando cae el sol.

Un ranking que se expande por todo el mundo

Más allá del podio y de las ciudades que lideran el listado, el mapa nocturno global se amplía con destinos donde la noche también cumple un rol central en la vida urbana. Melbourne y Brighton aportan escenas alternativas y comunitarias; Ciudad de México y Medellín combinan clubbing, música en vivo y vida callejera; mientras que Dubái, Mumbai o Riad representan nuevas formas de ocio nocturno en contextos culturales muy distintos.

La lista se completa con ciudades como Varsovia, Bangkok, Lagos, El Cairo, Ámsterdam, Marrakech y Atenas, confirmando que la mejor noche del mundo ya no pertenece a un solo continente ni responde a un único modelo. Hoy, salir de noche es una experiencia tan diversa como las ciudades que la hacen posible.

