Europa en museos: las exposiciones imperdibles en Madrid, Barcelona, París y Roma

El Museo Reina Sofía, hogar del célebre "Guernica" de Picasso y punto clave del arte moderno en España, continúa renovando su programación con varias exposiciones destacadas. Entre ellas, sobresale “Maruja Mallo. Máscara y compás”, disponible hasta el 16 de marzo de 2026, una retrospectiva que revisita la obra vibrante y experimental de una de las artistas más audaces de la Generación del 27. A su vez, el museo presenta “Juan Uslé: Ese barco en la montaña”, abierta hasta el 20 de abril de 2026, donde el pintor cántabro despliega su característico lenguaje abstracto marcado por ritmos, pulsos y gestos casi musicales. Desde diciembre, se suma “Oliver Laxe: Bailad como si nadie os viera”, una muestra audiovisual del cineasta gallego que explora lo ritual, lo íntimo y lo sensorial a través de imágenes de fuerte carga poética. La entrada general ronda los 12 €, con tarifas reducidas para ciertos colectivos y horarios gratuitos en días específicos.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza suma este invierno dos propuestas de gran peso histórico y estético: “Warhol, Pollock y otros espacios americanos” (21 de octubre de 2025 al 25 de enero de 2026), una muestra que reúne obras de ambos artistas junto a creadores que replantearon las relaciones entre espacio, gesto y modernidad, permitiendo ver a Pollock más allá del “maestro abstracto” y a Warhol más allá del pop más icónico; y “Picasso y Klee en la colección de Heinz Berggruen” (28 de octubre de 2025 al 1 de febrero de 2026), una selección de cincuenta obras maestras procedentes del Museum Berggruen de Berlín que abre un diálogo visual entre dos figuras clave del siglo XX y revela cómo ambos renovaron la relación entre forma, color y pensamiento artístico. La entrada general oscila entre 10 € y 14 €, con tarifas reducidas y opciones combinadas como el Paseo del Arte.

Barcelona: modernidad mediterránea y arte en movimiento

Barcelona combina tradición, vanguardia y una identidad visual marcada por el Mediterráneo. La ciudad reúne museos que van desde la experimentación contemporánea hasta la exploración del legado de sus grandes artistas, ofreciendo una agenda que atraviesa disciplinas, épocas y miradas. Entre colecciones históricas y exposiciones temporales, este invierno se presenta como uno de los momentos más activos para recorrer su escena cultural.

El MACBA, centro de referencia del arte contemporáneo en Cataluña, presenta esta temporada la muestra “Proyectar un planeta negro: El arte y la cultura de Panáfrica”, disponible hasta el 6 de abril de 2026, que revisa los movimientos artísticos y culturales vinculados al panafricanismo a través de instalaciones, obras sonoras y archivos visuales. La exposición propone un recorrido que pone en diálogo cuestiones como identidad, migración y futuro desde perspectivas africanas y de la diáspora. A esto se suman proyectos de artistas internacionales que renuevan cada año la mirada crítica del museo. La entrada general ronda los 12 €, con tarifas reducidas y horarios gratuitos en días concretos.

El Museu Picasso, una de las instituciones más visitadas de Barcelona, continúa profundizando en la etapa formativa del artista malagueño y en su vínculo creativo con la ciudad. Entre las propuestas actuales destaca “Ubu painter. Alfred Jarry and the arts”, abierta hasta el 5 de abril de 2026, una exposición que explora la influencia del personaje literario Ubu (nacido del teatro de vanguardia) en la obra de Picasso y en las corrientes artísticas del siglo XX. La muestra reúne dibujos, pinturas y material documental que revelan cómo la sátira y el absurdo formaron parte del imaginario picassiano. La entrada general se sitúa en torno a los 14 €, con descuentos para jóvenes y estudiantes.

La Fundació Joan Miró, ubicada en Montjuïc, celebra la obra del artista catalán mediante un recorrido que combina piezas clave de su trayectoria con proyectos de creadores contemporáneos. Su exposición de temporada pone el foco en la etapa más experimental de Miró, aquella en la que exploró la materia, el color y la abstracción lírica que lo convirtieron en un referente del arte europeo del siglo XX. El museo refuerza su vocación educativa y de intercambio con programas paralelos dedicados a artistas emergentes. La entrada general es de 18€, con reducciones disponibles y días gratuitos según calendario.

Roma: la ciudad eterna y su diálogo entre pasado y contemporaneidad

Roma conserva su aura monumental en cada esquina, pero también despliega una vida cultural que va mucho más allá de su legado arqueológico. La ciudad combina museos históricos con espacios dedicados al arte moderno y contemporáneo, creando una agenda invernal que permite recorrer siglos de creación sin alejarse demasiado del Tíber. De la antigüedad clásica a los lenguajes más actuales, Roma mantiene un pulso artístico siempre encendido.

El Museo Capitolino presenta este invierno la exposición “La Grecia en Roma” (del 29 de noviembre de 2025 al 12 de abril de 2026), un recorrido que reúne más de 150 obras originales griegas (esculturas, relieves, cerámicas y bronces) para narrar cómo el arte helénico influyó en la identidad estética y cultural de la antigua Roma. La muestra destaca piezas nunca antes exhibidas y otras que regresan a la ciudad tras siglos de ausencia, revelando cómo estos objetos pasaron de ser ofrendas votivas o usos funerarios a convertirse en símbolos de prestigio en espacios públicos y residencias aristocráticas. El montaje incluye recursos inmersivos y reconstrucciones digitales que permiten comprender el contexto original de las obras y la evolución del diálogo entre ambas civilizaciones. La entrada general va desde los 8€ a 20 €, con tarifas reducidas y acceso combinado según el sistema de los museos cívicos de Roma.

El Museo dell’Ara Pacis presenta este invierno “Impresionismo y más allá: obras maestras del Detroit Institute of Arts” (del 4 de diciembre de 2025 al 3 de mayo de 2026), una muestra extraordinaria de cincuenta y dos obras maestras que recorren la evolución de la pintura europea entre mediados del siglo XIX y las primeras décadas del XX. La exposición reúne piezas de Degas, Renoir, Cézanne, Van Gogh, Matisse, Picasso, Kandinsky, Beckmann y otros nombres clave que marcaron la transición del realismo al impresionismo y de éste a las vanguardias parisinas y la modernidad alemana. El recorrido traza cómo la pintura europea rompió con los códigos académicos para explorar nuevas relaciones entre luz, color, percepción y emoción, y cómo estos cambios abrieron el camino a las revoluciones artísticas del siglo XX. La entrada general oscila entre 10 y 13 €, con tarifas reducidas y servicios de accesibilidad que incluyen recorridos multisensoriales, visitas táctiles y recursos adaptados para público con diversidad funcional.

El MAXXI – Museo Nacional de las Artes del Siglo XXI, emblemático edificio diseñado por Zaha Hadid y referencia del arte contemporáneo en Italia, presenta este invierno la exposición “Luigi Pellegrin. Prefiguring Rome” (del 17 de diciembre de 2025 al 6 de abril de 2026), un recorrido que reúne dibujos visionarios y proyectos urbanos del arquitecto, donde se anticipan macroestructuras, conexiones ferroviarias y propuestas para la Roma del Jubileo de 2000 que aún hoy dialogan con los desafíos de la ciudad. A esta muestra se suma “Robert Wilson. Mother” (del 2 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026), una experiencia inmersiva que combina teatro, música y luz para reinterpretar la Pietà Rondanini de Miguel Ángel mediante una puesta escénica que incorpora el histórico vaciado en yeso de 1953 y la partitura espiritual de Arvo Pärt. Con pases horarios limitados, esta intervención transforma la Galería 5 en un espacio casi ceremonial donde la obra adquiere nuevas resonancias emocionales. La entrada general al museo ronda los 11 €, mientras que el acceso a Mother requiere ticket específico, con descuentos y modalidades combinadas disponibles.

París: arte monumental y modernidad en la capital europea de los museos

París sigue siendo una de las grandes capitales culturales de Europa: una ciudad donde los grandes relatos históricos conviven con museos que miran al presente. Entre colecciones permanentes míticas y exposiciones temporales muy cuidadas, este invierno la agenda parisina permite saltar del neoclasicismo a la Belle Époque y del arte moderno al dibujo contemporáneo.

El Museo del Louvre, uno de los centros artísticos más influyentes del mundo, dedica este invierno una gran retrospectiva a “Jacques-Louis David” (del 15 de octubre de 2025 al 26 de enero de 2026), organizada con motivo del bicentenario de la muerte del pintor. La muestra reúne alrededor de un centenar de obras y recorre toda su trayectoria, desde la pintura de historia hasta los grandes retratos que fijaron en nuestra memoria visual la Revolución francesa y el periodo napoleónico. En paralelo, el Louvre presenta también el proyecto en torno al “Triptyque de Moulins” (del 26 de noviembre de 2025 al 4 de marzo de 2026), centrado en la restauración de este altarpiece de Jean Hey, una de las cumbres de la pintura francesa de finales del siglo XV. La entrada general al museo se mantiene en torno a los 22 € y puede llegar a los 32 € dependiendo de la fecha, con acceso gratuito para menores de 18 años y residentes del Espacio Económico Europeo menores de 26 años en determinadas condiciones.

El Musée d’Orsay, referencia absoluta del impresionismo y el arte del siglo XIX, presenta la esperada exposición “Sargent: The Paris Years (1874–1884)”(del 23 de septiembre de 2025 al 19 de enero de 2026), centrada en la década decisiva que formó al joven John Singer Sargent en la capital francesa. La muestra reúne más de 150 obras —entre retratos, estudios al natural, bocetos y dibujos— que revelan cómo el artista absorbió la enseñanza académica de Carolus-Duran mientras dialogaba con la modernidad de Degas, Monet y Manet. En este recorrido destaca el célebre “Portrait of Madame X”, cedido especialmente por el Metropolitan Museum de Nueva York, pieza clave para entender el escándalo que marcó su trayectoria y su salto internacional. La entrada general parte de 17,50 €, incluyendo acceso a las colecciones permanentes y otras exposiciones temporales.

El Centre Pompidou, inmerso en su gran renovación hasta 2030, mantiene activa su programación a través de colaboraciones con otros espacios de la ciudad. Este invierno participa en dos citas destacadas: por un lado, la exposición “Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten” (26 de junio de 2025 al 4 de enero de 2026) en el Grand Palais, un recorrido lúdico e histórico por las máquinas en movimiento de Tinguely, las esculturas vibrantes y explosivas de Niki de Saint Phalle y el papel decisivo del comisario Pontus Hulten en la difusión internacional de ambos; y, por otro, “Kandinsky. La musique des couleurs” (15 de octubre de 2025 al 1 de febrero de 2026) en el Musée de la musique – Philharmonie de Paris, una muestra con cerca de 200 obras y objetos que exploran la profunda relación del pintor con la música mediante dispositivos inmersivos, instalaciones audiovisuales y un recorrido que revela cómo sonido, forma y color se entrelazaron en su camino hacia la abstracción.

