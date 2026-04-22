Atlético de Madrid impulsa una arena con Live Nation: así será el complejo de 360 millones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlmeidaPP_/status/2046528457769676871?s=20&partner=&hide_thread=false Madrid contará con el mejor complejo de ocio, educación y deporte de Europa.



Presentamos el proyecto del Centro Acuático, recuperando un espacio degradado con 67.000 m² gracias a la colaboración público-privada, con auditorio, campus docente y un centro deportivo para los… pic.twitter.com/uchtxPwnet — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) April 21, 2026

El desarrollo ocupará una superficie de 66.843 metros cuadrados y se integrará directamente con el entorno del Estadio Metropolitano, reforzando la estrategia del Atlético de Madrid de convertir la zona en un destino activo los 365 días del año. Detrás del proyecto aparece la sociedad impulsada por el club junto a operadores internacionales y capital respaldado por el grupo Apollo.

En términos económicos, la inversión ronda los 360 millones de euros bajo un modelo de concesión público-privada a 75 años. Según el Ayuntamiento, este esquema permitirá además generar ingresos superiores a los 140 millones para la ciudad a lo largo del contrato, consolidando el proyecto no solo como una apuesta urbanística, sino también como un nuevo motor de actividad económica y turística en Madrid.

Un nuevo mapa cultural: menos centro, más destino

El proyecto también abre un debate sobre cómo se distribuye el ocio en Madrid. Durante años, los grandes eventos se concentraron en zonas céntricas, con el Movistar Arena como principal referencia y con el Estadio Santiago Bernabéu intentando ganar terreno en el negocio de los conciertos, aunque no sin dificultades por su ubicación, que ha generado tensiones con vecinos y la comunidad de la zona de Castellana.

Ese modelo, basado en recintos ubicados en áreas de alta densidad, suele tensionar la movilidad y saturar espacios que ya reciben millones de visitantes al año. Madrid es una de las ciudades más visitadas de Europa, un dato clave a la hora de analizar inversiones de este tipo. En ese contexto, el desarrollo junto al Estadio Metropolitano plantea un cambio de lógica: llevar el entretenimiento a zonas con mayor capacidad de expansión y margen de crecimiento, sin colapsar el centro.

El nuevo recinto del Atlético de Madrid junto a Live Nation. El render del proyecto, compartido por José Luis Martínez-Almeida, anticipa el hub cultural impulsado por el Atlético de Madrid que se levantará junto al Estadio Metropolitano y busca redefinir el ocio en la ciudad. FOTO: NA

La apuesta del Atlético de Madrid no es casual. El club ya viene posicionando su estadio como sede de grandes conciertos y eventos internacionales, con nombres como Kanye West y Bad Bunny en agenda, y con antecedentes de artistas como AC/DC, The Rolling Stones o Alejandro Sanz. Una estrategia clara para diversificar ingresos más allá del fútbol y consolidar al Metropolitano como un punto fuerte dentro del circuito global de giras.

De cara a 2030, cuando se prevé la finalización del complejo, Madrid podría consolidar un nuevo eje de actividad cultural y turística fuera del circuito tradicional. Un movimiento que no solo redistribuye el flujo de visitantes, sino que también redefine la forma en la que la ciudad se proyecta como destino global.

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