El Atlético de Madrid empieza a mover fichas fuera del campo. En alianza con Live Nation y con respaldo financiero del grupo Apollo, el club impulsa un proyecto que va mucho más allá de una simple arena: un hub cultural pensado para transformar el entorno del Metropolitano.
NEGOCIO MILLONARIO
Atlético de Madrid impulsa una arena con Live Nation: así será el complejo de 360 millones
El antiguo Centro Acuático se transformará en un hub cultural con arena, universidad y deporte, con el objetivo de crear un nuevo polo de ocio en Madrid.
La iniciativa fue confirmada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien presentó el desarrollo como una de las grandes apuestas urbanas de la ciudad. “Madrid contará con uno de los complejos culturales y de ocio más importantes de Europa”, aseguró durante el anuncio, marcando el tono de un proyecto que busca posicionar a la capital en el circuito global de grandes eventos.
El plan se levantará sobre el antiguo Centro Acuático, un espacio que durante años simbolizó una obra inconclusa y que ahora se proyecta como un nuevo polo de actividad. La idea no es solo recuperar ese terreno, sino integrarlo a la Ciudad del Deporte del Atlético y convertir la zona en un destino activo durante todo el año, en una señal clara de cómo Madrid empieza a expandir su modelo turístico más allá del eje tradicional de la M-30.
Qué tendrá el nuevo hub y cómo se financiará
El proyecto se apoya en una idea clara: concentrar en un mismo espacio distintas experiencias que hoy están dispersas por la ciudad. El corazón será una gran arena cubierta con capacidad para más de 20.000 espectadores, un recinto diseñado para competir en el circuito internacional de giras que gestiona Live Nation y que hoy encuentra límites de agenda en espacios como el Movistar Arena.
A su alrededor se levantará un campus universitario impulsado por la Universidad Alfonso X el Sabio, con capacidad para unos 2.300 alumnos y programas enfocados en salud, deporte e industria del entretenimiento. El complejo se completa con un centro deportivo preparado para recibir hasta 9.000 usuarios, con piscinas interiores y exteriores, áreas de entrenamiento y servicios de medicina aplicada.
El desarrollo ocupará una superficie de 66.843 metros cuadrados y se integrará directamente con el entorno del Estadio Metropolitano, reforzando la estrategia del Atlético de Madrid de convertir la zona en un destino activo los 365 días del año. Detrás del proyecto aparece la sociedad impulsada por el club junto a operadores internacionales y capital respaldado por el grupo Apollo.
En términos económicos, la inversión ronda los 360 millones de euros bajo un modelo de concesión público-privada a 75 años. Según el Ayuntamiento, este esquema permitirá además generar ingresos superiores a los 140 millones para la ciudad a lo largo del contrato, consolidando el proyecto no solo como una apuesta urbanística, sino también como un nuevo motor de actividad económica y turística en Madrid.
Un nuevo mapa cultural: menos centro, más destino
El proyecto también abre un debate sobre cómo se distribuye el ocio en Madrid. Durante años, los grandes eventos se concentraron en zonas céntricas, con el Movistar Arena como principal referencia y con el Estadio Santiago Bernabéu intentando ganar terreno en el negocio de los conciertos, aunque no sin dificultades por su ubicación, que ha generado tensiones con vecinos y la comunidad de la zona de Castellana.
Ese modelo, basado en recintos ubicados en áreas de alta densidad, suele tensionar la movilidad y saturar espacios que ya reciben millones de visitantes al año. Madrid es una de las ciudades más visitadas de Europa, un dato clave a la hora de analizar inversiones de este tipo. En ese contexto, el desarrollo junto al Estadio Metropolitano plantea un cambio de lógica: llevar el entretenimiento a zonas con mayor capacidad de expansión y margen de crecimiento, sin colapsar el centro.
La apuesta del Atlético de Madrid no es casual. El club ya viene posicionando su estadio como sede de grandes conciertos y eventos internacionales, con nombres como Kanye West y Bad Bunny en agenda, y con antecedentes de artistas como AC/DC, The Rolling Stones o Alejandro Sanz. Una estrategia clara para diversificar ingresos más allá del fútbol y consolidar al Metropolitano como un punto fuerte dentro del circuito global de giras.
De cara a 2030, cuando se prevé la finalización del complejo, Madrid podría consolidar un nuevo eje de actividad cultural y turística fuera del circuito tradicional. Un movimiento que no solo redistribuye el flujo de visitantes, sino que también redefine la forma en la que la ciudad se proyecta como destino global.
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