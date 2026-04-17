CÓRDOBA. Un nuevo fin de semana llega a Córdoba con una variedad de propuestas para el entretenimiento. El evento principal será el Rally Sudamericano, una cita del deporte automotor internacional que despierta el entusiasmo de los seguidores tras la salida del WRC de Argentina.
AGENDA
Finde en Córdoba: El Rally Sudamericano, entre los mejores planes
El fin de semana en Córdoba llega con una fuerte propuesta deportiva internacional. Pero, ¿qué otros eventos hay en agenda?
El recorrido, pautado en más de 500 kilómetros en distintas etapas, se desarrollará a lo largo del fin de semana comenzando este viernes 17 de abril y culminando el domingo 19 de abril con la entrega de premios. Los escenarios serranos elegidos para exigir a los autos de competición son el Burrodromo de Mina Clavero, Tala Cañada, Río Jaime y El Mirador, Cuesta de San Luis, San José y muchas más.
Según fuentes oficiales, la llegada de dicha competencia reactivará el entusiasmo por el rally, que históricamente tuvo en Córdoba una fecha fija de mundial. Con la llegada de la pandemia, la FIA suspendió la cita que podría reactivarse en los próximos calendarios mediante tratativas gubernamentales.
"El rally vuelve a consolidarse como uno de los grandes eventos de la agenda provincial, con impacto directo en hotelería, gastronomía y servicios. Con fuerte arraigo en la cultura local y una convocatoria que trasciende fronteras, el rally vuelve a poner en marcha a Córdoba, combinando deporte, turismo y desarrollo económico en uno de los fines de semana más convocantes del año", indicaron.
Pimpinela en Córdoba
El emblemático dúo argentino vuelve a los escenarios el viernes 17 de abril en Quality Arena. Para el público cordobés, Lucía y Joaquín Galán tienen preparado lo mejor y más novedoso de su repertorio en más de 45 años.
Las entradas se comercializan vía web y parten de los 70.000 pesos.
Ferias Sabores y Dulzuras
En el corazón de Córdoba capital se desarrollará una nueva edición de la Feria Sabores y Dulzuras. La cita combina lo mejor de la gastronomía regional en la ex Plaza Vélez Sársfield.
La entrada es libre y gratuita y la feria tendrá lugar hasta el domingo 19 de abril entre las 11 y las 22 horas.
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