Finde en Córdoba: El Rally Sudamericano, entre los mejores planes

image Rally Sudamericano en Córdoba.

Pimpinela en Córdoba

El emblemático dúo argentino vuelve a los escenarios el viernes 17 de abril en Quality Arena. Para el público cordobés, Lucía y Joaquín Galán tienen preparado lo mejor y más novedoso de su repertorio en más de 45 años.

“Noticias del Amor” combina el sello teatral de Pimpinela con una narrativa visual contemporánea: el dúo se convierte en presentador de un noticiero muy particular desde el cual revisita sus grandes éxitos junto a interpretaciones inéditas de canciones propias y de hits internacionales. Además, explora con humor, emoción y una puesta en escena innovadora, cómo fueron cambiando el amor y las relaciones de pareja a lo largo de las décadas, indicaron desde la organización. “Noticias del Amor” combina el sello teatral de Pimpinela con una narrativa visual contemporánea: el dúo se convierte en presentador de un noticiero muy particular desde el cual revisita sus grandes éxitos junto a interpretaciones inéditas de canciones propias y de hits internacionales. Además, explora con humor, emoción y una puesta en escena innovadora, cómo fueron cambiando el amor y las relaciones de pareja a lo largo de las décadas, indicaron desde la organización.

Las entradas se comercializan vía web y parten de los 70.000 pesos.

Pimpinela P.jpg Pimpinela en Córdoba.

Ferias Sabores y Dulzuras

En el corazón de Córdoba capital se desarrollará una nueva edición de la Feria Sabores y Dulzuras. La cita combina lo mejor de la gastronomía regional en la ex Plaza Vélez Sársfield.

Los stands ofrecen lo mejor de la gastronomía artesanal de Córdoba y de distintas regiones del país. Chocolates, alfajores artesanales, mieles y dulces regionales, quesos, salames y especialidades serranas. También, panificados, chipá, pastelería, licores, fernet y bebidas típicas, aseguraron desde la Municipalidad. Los stands ofrecen lo mejor de la gastronomía artesanal de Córdoba y de distintas regiones del país. Chocolates, alfajores artesanales, mieles y dulces regionales, quesos, salames y especialidades serranas. También, panificados, chipá, pastelería, licores, fernet y bebidas típicas, aseguraron desde la Municipalidad.

La entrada es libre y gratuita y la feria tendrá lugar hasta el domingo 19 de abril entre las 11 y las 22 horas.

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