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Finde en Córdoba: El Rally Sudamericano, entre los mejores planes

El fin de semana en Córdoba llega con una fuerte propuesta deportiva internacional. Pero, ¿qué otros eventos hay en agenda?

17 de abril de 2026 - 12:33
El Rally Sudamericano se lleva las luces del fin de semana en Córdoba.&nbsp;

El Rally Sudamericano se lleva las luces del fin de semana en Córdoba. 

FOTO: GOBIERNO DE CÓRDOBA.

CÓRDOBA. Un nuevo fin de semana llega a Córdoba con una variedad de propuestas para el entretenimiento. El evento principal será el Rally Sudamericano, una cita del deporte automotor internacional que despierta el entusiasmo de los seguidores tras la salida del WRC de Argentina.

El recorrido, pautado en más de 500 kilómetros en distintas etapas, se desarrollará a lo largo del fin de semana comenzando este viernes 17 de abril y culminando el domingo 19 de abril con la entrega de premios. Los escenarios serranos elegidos para exigir a los autos de competición son el Burrodromo de Mina Clavero, Tala Cañada, Río Jaime y El Mirador, Cuesta de San Luis, San José y muchas más.

La prueba, correspondiente a la segunda fecha del calendario continental, propone un recorrido total de 534,44 kilómetros, de los cuales 175,54 serán tramos cronometrados, distribuidos en 13 pruebas especiales sobre los tradicionales caminos de tierra de la provincia, explicaron desde el Gobierno de Córdoba. La prueba, correspondiente a la segunda fecha del calendario continental, propone un recorrido total de 534,44 kilómetros, de los cuales 175,54 serán tramos cronometrados, distribuidos en 13 pruebas especiales sobre los tradicionales caminos de tierra de la provincia, explicaron desde el Gobierno de Córdoba.

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Según fuentes oficiales, la llegada de dicha competencia reactivará el entusiasmo por el rally, que históricamente tuvo en Córdoba una fecha fija de mundial. Con la llegada de la pandemia, la FIA suspendió la cita que podría reactivarse en los próximos calendarios mediante tratativas gubernamentales.

"El rally vuelve a consolidarse como uno de los grandes eventos de la agenda provincial, con impacto directo en hotelería, gastronomía y servicios. Con fuerte arraigo en la cultura local y una convocatoria que trasciende fronteras, el rally vuelve a poner en marcha a Córdoba, combinando deporte, turismo y desarrollo económico en uno de los fines de semana más convocantes del año", indicaron.

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Rally Sudamericano en C&oacute;rdoba.

Rally Sudamericano en Córdoba.

Pimpinela en Córdoba

El emblemático dúo argentino vuelve a los escenarios el viernes 17 de abril en Quality Arena. Para el público cordobés, Lucía y Joaquín Galán tienen preparado lo mejor y más novedoso de su repertorio en más de 45 años.

“Noticias del Amor” combina el sello teatral de Pimpinela con una narrativa visual contemporánea: el dúo se convierte en presentador de un noticiero muy particular desde el cual revisita sus grandes éxitos junto a interpretaciones inéditas de canciones propias y de hits internacionales. Además, explora con humor, emoción y una puesta en escena innovadora, cómo fueron cambiando el amor y las relaciones de pareja a lo largo de las décadas, indicaron desde la organización. “Noticias del Amor” combina el sello teatral de Pimpinela con una narrativa visual contemporánea: el dúo se convierte en presentador de un noticiero muy particular desde el cual revisita sus grandes éxitos junto a interpretaciones inéditas de canciones propias y de hits internacionales. Además, explora con humor, emoción y una puesta en escena innovadora, cómo fueron cambiando el amor y las relaciones de pareja a lo largo de las décadas, indicaron desde la organización.

Las entradas se comercializan vía web y parten de los 70.000 pesos.

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Pimpinela en C&oacute;rdoba.&nbsp;

Pimpinela en Córdoba.

Ferias Sabores y Dulzuras

En el corazón de Córdoba capital se desarrollará una nueva edición de la Feria Sabores y Dulzuras. La cita combina lo mejor de la gastronomía regional en la ex Plaza Vélez Sársfield.

Los stands ofrecen lo mejor de la gastronomía artesanal de Córdoba y de distintas regiones del país. Chocolates, alfajores artesanales, mieles y dulces regionales, quesos, salames y especialidades serranas. También, panificados, chipá, pastelería, licores, fernet y bebidas típicas, aseguraron desde la Municipalidad. Los stands ofrecen lo mejor de la gastronomía artesanal de Córdoba y de distintas regiones del país. Chocolates, alfajores artesanales, mieles y dulces regionales, quesos, salames y especialidades serranas. También, panificados, chipá, pastelería, licores, fernet y bebidas típicas, aseguraron desde la Municipalidad.

La entrada es libre y gratuita y la feria tendrá lugar hasta el domingo 19 de abril entre las 11 y las 22 horas.

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FUENTE: Urgente24

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