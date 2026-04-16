BYD lanza dura advertencia en medio de la fiebre argentina por los autos chinos

Cabe destacar que los coches de BYD son hasta cuatro veces más caros en mercados externos. Esto gracias a la política de precios locales que mantiene la empresa, empujada por los subsidios a la producción que garantiza el Gobierno chino.

En ese orden, tanto BYD como otras empresas chinas estarían en vías de instalar fábricas a nivel global para poder penetrar las barreras proteccionistas de ciertos mercados. Algo que ya ejecutó en el Mercosur con la instalación de su fábrica en Bahía, Brasil.

Ahora bien, esto resultaría un paliativo. Según la visión de la automotriz china, los recortes de beneficios se mantendrán en tanto se sostenga la competencia variada, con decenas de marcas pugnando por poder solidificarse en el mercado.

Una vez terminado ese periodo, donde los precios bajos serán el común denominador, la industria automotriz china tendrá unas cuantas compañías consolidadas y en condiciones de empujar hacia arriba los márgenes de rentabilidad.

BYD 5P.jpg Los autos chinos y una feroz competencia de precios.

A qué deben prestar atención los compradores

En Argentina, el desembarco de marcas chinas de autos se materializó en el 2025 con la llegada de múltiples ofertas empujadas por el cupo libre de aranceles para electrificados. Con los importadores como mediadores, la inyección de miles de unidades de fabricación china liberó una demanda comprimida y cambió por completo la tendencia de consumo local.

Bajo ese contexto, la advertencia de BYD no debería pasar desapercibida entre los consumidores. Dentro de las varias precauciones que se recomiendan a la hora de comprar un auto, está la evaluación de la empresa detrás de la unidad, su red de postventa y su presencia en el país.

La eventual desaparición de una marca dejaría a un comprador en un lugar incómodo para el mercado usado. Entre dificultades para conseguir repuestos, ejecutar mantenimiento periódico y establecer precios de reventa, dichos autos pasarían a ser máquinas poco apreciadas.

Al mercado local han desembarcado hasta 23 marcas de origen chino, entre las cuales se destacan varias con una basta experiencia, aunque también hay otras más novedosas, sobre todo en el sector eléctrico.

Ahora bien, la duda natural que se plantea es cuál de todas estas podrá sobrevivir a la purga que plantea BYD.

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