Argentina puede perder el puente automotor con Brasil y China festeja

Este recorte se produjo en un contexto de crecimiento generalizado de la importación de vehículos (+6,6% en 2025), con coches de orígenes extranjeros ocupando hasta el 17% del market share. Entre ellos, los autos fabricados en Argentina, cuya principal salida exportadora es el mercado brasileño.

A nivel general, la demanda brasileña por autos cero kilómetro se mantuvo estable a nivel interanual. En el primer bimestre, el mercado brasileño inyectó 355.700 unidades, un empate técnico con el mismo periodo del año pasado.

Al freno en la fiebre importadora que los consumidores brasileños desataron el año pasado también se sumó otro factor que achicó “la torta” para las automotrices argentinas. El desembarco contundente de autos chinos en Brasil, que se quedaron con la mayor proporción de importaciones durante el 2025 (+60%) y que buscan consolidar la tendencia con una agresiva política de precios incluso a pesar de los aranceles extrazona que pesan sobre ellos.

Respecto a esto último, las automotrices chinas apuntaron tan agresivamente al mercado brasileño (estimado en 2.7 millones de unidades para 2026) que decidieron incluso instalar fábricas de ensamblaje en el país para poder evitar toda la carga impositiva.

Toyota 2P.jpg El intercambio de autos entre ambos países puede perder el impulso del 2025.

Por qué Brasil también lo puede sufrir

Esa nueva lógica abre un escenario completamente nuevo y desconocido para las automotrices de ambos países, que en muchos casos responden a las mismas casas matrices. Una escena cuyo impacto primario sería notorio en la industria argentina, pero que también va a generar problemas en Brasil.

Esto último ya se deja ver en los datos del primer bimestre para la industria automotriz brasileña, que registró asimismo una caída de las exportaciones. Luego de un 2025 sumamente exitoso para el intercambio automotor de ese país, la caída de la demanda en países como Argentina y México (principales clientes) derivó en una merma del 28% de las exportaciones sumando enero y febrero, que dejó un saldo de tan solo 59.400 unidades.

Ahora bien, el impacto de este desplome exportador para las automotrices brasileñas nunca será tan severo como para las argentinas. Las operaciones en el mercado brasileño, a diferencia de las nacionales, están orientadas mayormente al consumo interno gracias al curso de una economía en expansión.

Renault Córdoba P Los modelos regionales, presionados por la oferta china.

La ventaja que saca China

El gran beneficiado en este escenario parece ser la industria automotriz de China. Con una oferta similar en ambos países sudamericanos, una gran variedad de marcas del país asiático desembarcaron con fuerza en los últimos años para ocupar espacios descuidados por las automotrices radicadas a nivel local.

Con Brasil ostentando una salud económica más sólida que Argentina, el avance de las empresas chinas en ambos mercados revisten distintas estrategias locales, aunque una en común para la región.

Productos de alta calidad, con estándares de seguridad mayores y a precios competitivos, son las ofertas con las que los fabricantes chinos podrían poner en jaque a la histórica asociación automotriz entre Argentina y Brasil, llevándo consigo a numerosas autopartistas y poniendo bajo amenaza a cientos de miles de puestos de trabajo.

barco byd en brasil.avif Los autos chinos desembarcaron fuerte en la región.

Más noticias en Urgente24:

Adorni sigue sin explicar y Karina sale al rescate: ¿Todo marcha acorde al plan?

Escándalo en la ONU: Declaran la esclavitud "el peor crimen de la historia"

Alarma en Comodoro Py: Se jubilan fiscales clave y crece el riesgo de colapso en causas de corrupción

Irán complica el futuro electoral de Donald Trump