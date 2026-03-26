Argentina puede perder el puente automotor con Brasil y China festeja

La multiplicación de noticias de suspensiones y retiros en las automotrices de Argentina dispararon distintos análisis sobre la realidad local de la industria. Con una merma notoria en la producción en el primer bimestre de 2026 (30,1% según ADEFA), los fabricantes locales comenzaron a reaccionar con reacomodamientos de sus esquemas y el temor por la estabilidad de los puestos de trabajo fue en aumento.
Si bien esa realidad responde parcialmente a condiciones del mercado local, donde la demanda de vehículos cero kilómetro también se contrajo (4,9%) en un contexto complejo generalizado para los manufacturados nacionales, el foco de las automotrices va más allá y se concentra en la realidad de un mercado externo: el de Brasil. Como principal socio comercial de Argentina, el gigante sudamericano es además el destino número uno de los autos fabricados localmente y ejerce una influencia notoria en el ritmo productivo local.
Esa sociedad de interdependencia histórica, enmarcada en el Mercosur, derivó en un esquema donde el mercado automotor argentino y el brasileño están prácticamente fusionados, aunque no de manera simétrica. En esa relación gravita el peso del parque de Brasil, millones de unidades anuales más grande que el de Argentina.
Bajo ese contexto, gran parte del desplome en la productividad de autos en Argentina registrada a inicios del 2026 se explica en un recorte lento pero constante en la demanda brasileña.
Argentina pierde terreno en Brasil
Para graficar esa coyuntura, basta con contrastar los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (ANFAVEA) de Brasil. Ese organismo constató una merma incipiente en la demanda de coches importados por parte del mercado brasileño, que en el bimestre enero-febrero implicó una caída del 4,5%.
Este recorte se produjo en un contexto de crecimiento generalizado de la importación de vehículos (+6,6% en 2025), con coches de orígenes extranjeros ocupando hasta el 17% del market share. Entre ellos, los autos fabricados en Argentina, cuya principal salida exportadora es el mercado brasileño.
A nivel general, la demanda brasileña por autos cero kilómetro se mantuvo estable a nivel interanual. En el primer bimestre, el mercado brasileño inyectó 355.700 unidades, un empate técnico con el mismo periodo del año pasado.
Al freno en la fiebre importadora que los consumidores brasileños desataron el año pasado también se sumó otro factor que achicó “la torta” para las automotrices argentinas. El desembarco contundente de autos chinos en Brasil, que se quedaron con la mayor proporción de importaciones durante el 2025 (+60%) y que buscan consolidar la tendencia con una agresiva política de precios incluso a pesar de los aranceles extrazona que pesan sobre ellos.
Respecto a esto último, las automotrices chinas apuntaron tan agresivamente al mercado brasileño (estimado en 2.7 millones de unidades para 2026) que decidieron incluso instalar fábricas de ensamblaje en el país para poder evitar toda la carga impositiva.
Por qué Brasil también lo puede sufrir
Esa nueva lógica abre un escenario completamente nuevo y desconocido para las automotrices de ambos países, que en muchos casos responden a las mismas casas matrices. Una escena cuyo impacto primario sería notorio en la industria argentina, pero que también va a generar problemas en Brasil.
Esto último ya se deja ver en los datos del primer bimestre para la industria automotriz brasileña, que registró asimismo una caída de las exportaciones. Luego de un 2025 sumamente exitoso para el intercambio automotor de ese país, la caída de la demanda en países como Argentina y México (principales clientes) derivó en una merma del 28% de las exportaciones sumando enero y febrero, que dejó un saldo de tan solo 59.400 unidades.
Ahora bien, el impacto de este desplome exportador para las automotrices brasileñas nunca será tan severo como para las argentinas. Las operaciones en el mercado brasileño, a diferencia de las nacionales, están orientadas mayormente al consumo interno gracias al curso de una economía en expansión.
La ventaja que saca China
El gran beneficiado en este escenario parece ser la industria automotriz de China. Con una oferta similar en ambos países sudamericanos, una gran variedad de marcas del país asiático desembarcaron con fuerza en los últimos años para ocupar espacios descuidados por las automotrices radicadas a nivel local.
Con Brasil ostentando una salud económica más sólida que Argentina, el avance de las empresas chinas en ambos mercados revisten distintas estrategias locales, aunque una en común para la región.
Productos de alta calidad, con estándares de seguridad mayores y a precios competitivos, son las ofertas con las que los fabricantes chinos podrían poner en jaque a la histórica asociación automotriz entre Argentina y Brasil, llevándo consigo a numerosas autopartistas y poniendo bajo amenaza a cientos de miles de puestos de trabajo.
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